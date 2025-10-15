Demkó Attila: Korszakos változások zajlanak, és új hatalmak emelkedhetnek fel

Demkó Attila és Dobos Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Prométheusz titán a görög mitológiában a tűz elhozója, jelképesen modern civilizációnk és technológiánk atyja. Az emberiség lassan fél évezrede technológiai forradalomban él, de a hétköznapi élet még a francia forradalom idején sem különbözött nagyon az ókoritól. Többet tudtunk persze a világról, mint a Római Birodalom idején, de az emberek nem éltek sokkal tovább, nem volt se vasút, se gőzhajó, se elektromos eszközök. A maihoz hasonló világ a 19. század második felében jött el, robbanásszerűen.

A fejlődés sokszor nem lineáris, hanem exponenciális, ha csak az utóbbi száz évet nézzük is. Persze vannak platók, az átlagéletkor egy ideje már nem vagy csak nagyon lassan növekszik a legfejlettebb országokban, de nem biztos, hogy ez a következő évtizedekben is így marad. A stagnáló időszakokat akár hihetetlen gyorsulás követheti, legfőképpen nagyobb háborúk idején. Ha a következő két-három évtizedet nézzük, jó eséllyel egy a 19. századihoz hasonló hirtelen ugrást fogunk látni.

Forrás: AFP / Wang Fei / Xinhua

A technológia fejlődése egy szűk emberöltőn belül alapvetően változtathatja meg nemcsak a hétköznapjainkat, de az országok közötti erőviszonyokat is. Nem nagyon van olyan terület, amelyet ne érintene nagy horderejű változás. A legizgalmasabb – mert magáról az emberről van szó, az életéről, annak hosszáról, minőségéről – a biotechnológia. A genetikai kutatások, új orvosi felfedezések, technikák, gyógyszerek, de a big data is forradalmasíthatja a területet a következő évtizedekben. Megérthetjük a betegségek minden apró részletét, tömeges lehet a személyre szabott terápiák alkalmazása, vagy megfejthetjük akár az öregedés titkait is. Hogyan alakul át a társadalom, ha az élettartam akár egy évtizeddel nő, és emellett megnövelhető a produktív időszak? Nem biztos, hogy baj, ha még 75 évesen is dolgozunk, ha egészségesek és erősek tudunk maradni. De ha 75 évesen is dolgozunk, kell-e annyi bevándorló, különösen akkor, ha az MI és az automatizáció sok millió munkahelyet szüntet meg vagy alakít át?