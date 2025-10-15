Ft
10. 15.
szerda
Demkó Attila: Korszakos változások zajlanak, és új hatalmak emelkedhetnek fel

2025. október 15. 09:00

Ha a következő két-három évtizedben jó eséllyel egy a 19. századihoz hasonló hirtelen ugrást fogunk látni.

2025. október 15. 09:00
null

Demkó Attila és Dobos Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Prométheusz titán a görög mitológiában a tűz elhozója, jelképesen modern civilizációnk és technológiánk atyja. Az emberiség lassan fél évezrede technológiai forradalomban él, de a hétköznapi élet még a francia forradalom idején sem különbözött nagyon az ókoritól. Többet tudtunk persze a világról, mint a Római Birodalom idején, de az emberek nem éltek sokkal tovább, nem volt se vasút, se gőzhajó, se elektromos eszközök. A maihoz hasonló világ a 19. század második felében jött el, robbanásszerűen.

A fejlődés sokszor nem lineáris, hanem exponenciális, ha csak az utóbbi száz évet nézzük is. Persze vannak platók, az átlagéletkor egy ideje már nem vagy csak nagyon lassan növekszik a legfejlettebb országokban, de nem biztos, hogy ez a következő évtizedekben is így marad. A stagnáló időszakokat akár hihetetlen gyorsulás követheti, legfőképpen nagyobb háborúk idején. Ha a következő két-három évtizedet nézzük, jó eséllyel egy a 19. századihoz hasonló hirtelen ugrást fogunk látni.

(EcoChina)CHINA-XINJIANG-CLEAN ENERGY-DEVELOPMENT (CN)
Forrás: AFP / Wang Fei / Xinhua

A technológia fejlődése egy szűk emberöltőn belül alapvetően változtathatja meg nemcsak a hétköznapjainkat, de az országok közötti erőviszonyokat is. Nem nagyon van olyan terület, amelyet ne érintene nagy horderejű változás. A legizgalmasabb – mert magáról az emberről van szó, az életéről, annak hosszáról, minőségéről – a biotechnológia. A genetikai kutatások, új orvosi felfedezések, technikák, gyógyszerek, de a big data is forradalmasíthatja a területet a következő évtizedekben. Megérthetjük a betegségek minden apró részletét, tömeges lehet a személyre szabott terápiák alkalmazása, vagy megfejthetjük akár az öregedés titkait is. Hogyan alakul át a társadalom, ha az élettartam akár egy évtizeddel nő, és emellett megnövelhető a produktív időszak? Nem biztos, hogy baj, ha még 75 évesen is dolgozunk, ha egészségesek és erősek tudunk maradni. De ha 75 évesen is dolgozunk, kell-e annyi bevándorló, különösen akkor, ha az MI és az automatizáció sok millió munkahelyet szüntet meg vagy alakít át?

Forradalom zajlik az energetika területén: a fosszilis energiahordozókat végre kiválthatjuk tiszta villamos energiával, de ez elképzelhetetlen a kibocsátásmentes, időjárás-független, megfizethető, megbízható, biztonságos és szinte korlátlanul skálázható nukleáris energia nélkül. A hagyományos atomerőművek mellett eljöhet a kis moduláris reaktorok (SMR) ideje, sok ezer is kellhet a globális átálláshoz. Az elektromosság rövid távú (legfeljebb néhány napos) tárolásában egyre nagyobb szerepet játszanak a nagy energia­sűrűségű akkumulátorok.

Két kulcstechnológia kapcsolódik az űr­repüléshez. A rakétatechnológia fejlődésének – a hatékonyság növelésének, az újrafelhasználhatóság megteremtésének – köszönhetően az utóbbi tizenöt évben radikálisan csökkent a Föld körüli pályára állítás költsége. A hordozórakéták teljesítménye – a Starshipét leszámítva – nem haladja meg jelentősen az 1960-as évekbeliekét, de akkor minden egyes indítás egy vagyonba került, ma pedig a terület már nem viszi, hanem hozza a pénzt. Az űrtevékenység megtérülő üzleti vállalkozássá vált, a SpaceX sikere nyomán létrejött egy iparág, amelyben – és ez az űrrepüléshez kapcsolódó másik terület – ma már tucatnyi űrhajógyártó vállalkozás verseng, nem is beszélve arról az ezernyi beszállítóról, amely valamilyen speciális terméket vagy szolgáltatást kínál az űriparnak. Mit jelent ez a jövőben? Visszatérhetünk a Holdra, és megindulhat a Naprendszer valódi felfedezése, hiszen eddig csak a felszínt kapargattuk.

Forrás: AFP / Fabrice

Az informatikában három területen zajlik technológiai robbanás: a félvezetőgyártás, a processzortervezés és a mesterséges intelligencia a leginkább meghatározó a jövőnk szempontjából. Idekapcsolódik a kvantumprocesszorok, a humanoid robotok és az agy-számítógép interfész fejlődése. A kvantum- és hagyományos processzorokból vegyesen felépülő hibrid szuperszámítógépek hosszú távon jelentősen meghaladhatják a mai számítógépek teljesítményét. A mesterséges intelligencia fejlődése hamarosan lehetővé teszi autonóm humanoid robotok létrehozását, amelyek az emberihez hasonló formájuk jóvoltából otthonosan mozoghatnak a ránk szabott környezetben. A beültetett agy-számítógép interfészek orvosi célú alkalmazása már néhány éven belül várható, hosszabb távon pedig az egészséges emberek számára is lehetővé tehetik a nagyságrendekkel szélesebb sávú kommunikációt a számítógépekkel.

Mindez természetesen kihat a nagyhatalmi versenyre is. Mi is itt a helyzet? Azt például könnyű belátni, hogy ha az elektrifikáció következtében kevesebb olaj kell, akkor az árak jelentősen csökkenni fognak, az olajtermelő országok befolyása, hatalma kisebb lesz, mint ma. Oroszország, a harmadik legnagyobb olajtermelő és második legnagyobb exportőr aligha tudja kiváltani ezt a bevételi forrást, és ez fokozottan igaz olyan országokra, mint Irak, Irán vagy Nigéria. Csak a mikor a kérdés, nem az, hogy eljön-e ez a kor. A napelemek már eddig is jelenős változást hoztak Magyar­országon. E téren hazánk Chile és Görögország után a harmadik a világon, energiatermelésünk több mint 18 százalékát adja a napenergia. Ez már ma is a fosszilis energiahordozók kisebb importját és kisebb külső függőséget jelent. Sok ország járhat be hasonló utat, a vártnál gyorsabban.

Ennél is fontosabb, hogy ki lesz az újítások élén. A technológiai forradalmat vizsgáló magyar Prométheusz Társaság által összeállított lista szerint a versenyben ma még az Egyesült Államok az első, de Kína hamar felzárkózik, mások pedig csak alig-alig tudnak beleszólni a küzdelembe. A világ 71 vezető vállalatából 32 amerikai és 18 kínai. Hat olyan további ország van, ahonnan 1-nél több cég került fel a listára: Dél-Korea, Franciaország, India, Japán, Kanada és Oroszország. Az Oroszországon kívüli teljes Európa a harmadik helyezett 7 vállalattal, messze lemaradva az Egyesült Államok és Kína mögött, de egyértelműen megelőzve mindenki mást. A kontinens első számú technológiai vállalata a hollandiai ASML, Franciaországnak van egy versenyképes atomreaktor-gyártója, a Framatome, egy kevésbé versenyképes, de azért jelentős hordozórakéta-gyártója, az ArianeGroup – és ezzel a nagyvállalatok sorának végére is értünk. Vannak ígéretes startupok is: a mesterséges intelligencia terén az élvonallal az Egyesült Államokon és Kínán kívül egyedüliként lépést tartó, szintén francia Mistral, az agy-számítógép interfészt fejlesztő spanyol InBrain és német CorTec, illetve a humanoid robotokat gyártó norvég 1X Technologies. A jó hír az, hogy szinte minden területen van legalább egy ígéretes európai vállalat az élvonalban. Ha azt szeretnénk, hogy a kontinens ne az elszenvedője, hanem egyik alakítója legyen a 21. századnak, ezekre kell építenünk, és segítenünk kell őket abban, hogy más szektorokban is előrelépjen Európa.

Két terület rettenetesen koncentrált: 

a leg­kisebb csíkszélességű integrált áramkörök gyártására a világon ma mindössze három cég, az amerikai Intel, a dél-koreai Samsung és a tajvani TSMC képes,

a hozzájuk szükséges extrém ultraibolya fotolitográfiás gépek előállítására pedig csak egyetlenegy, a már említett ASML. Itt nyugati előny van – ma még. Az akkumulátor-előállítás jórészt Kínáé, az elektromos járművekhez való akkuk teljes gyártási kapacitásának kétharmadát három cég adja: a kínai CATL és BYD, illetve a dél-koreai LG Energy Solution.

Összegezve: a két technológiai nagyhatalom a legtöbb területen fej fej mellett halad, de Kína lemaradásban van a félvezetőgyártás, a kvantum-számítástechnika és az újrahasznosítható hor­dozórakéták, az Egyesült Államok pedig az akkumulátorgyártás terén. A mai állapotot persze csak óvatosan lehet extrapolálni, de nem kétséges, hogy 

a legnagyobb kutatási képesség az USA-ban és Kínában összpontosul. 

Feljöhet még India, magához térhet Európa és Japán, lehetnek meglepetések, de a változás, a forradalom biztos.

Demkó Attila az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője, Dobos Gábor a Prométheusz Társaság vezetője

Nyitókép: Starship rakéta indítóállomása Texasban, a SpaceX cég Starbase nevű űrközpontjában
Forrás: AFP / Sergio Flores

 

Dixtroy
•••
2025. október 15. 11:05
"falcatus-2 2025. október 15. 10:27 A tudás hiánya nagyon bátorrá, sőt vakmerővé tud tenni egyeseket." Ugyanezek lepődnek meg a legjobban, mikor szembesülnek azzal (már amennyiben) hogy az elektromos áram termelése még mindig valójában a gőzgépen alapul. Az atomerőmű is. Egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a szenes erőműveket bezárják, és csak atom lesz, bár a németek éppen fordítva menetelnek, de összességében nem mond akkora nagy ökörséget. A fosszilisek égetése viszont a közlekedésben és az áruszállításban a legdurvább, ott viszont nehezen képzelem el, hogy hirtelen mindenkinek villanyautója lesz.
falcatus-2
2025. október 15. 10:27
"Forradalom zajlik az energetika területén: a fosszilis energiahordozókat végre kiválthatjuk tiszta villamos energiával, de ez elképzelhetetlen a kibocsátásmentes, időjárás-független, megfizethető, megbízható, biztonságos és szinte korlátlanul skálázható nukleáris energia nélkül...." Itt az eredménye, hogy a kötelező érettségi tantárgyak közül a fizikát eltörölték. A tudás hiánya nagyon bátorrá, sőt vakmerővé tud tenni egyeseket.
Dixtroy
2025. október 15. 10:22
"istvanpeter 2025. október 15. 09:33 Viszont az emberiség szép lassan kifejlődik és kifordul saját magából, a MI pedig felszámolja az emberi közösségeket és magát szuverén embert is" Az indikátor egy olyan anyag, ami jelzi az érzékszervekkel nehezen észlelhető állapotot, például a fenolftalein lila lesz lúgos közegben. Vannak indikátormondatok, amelyek jelzik, hogy az illető kretén, azt se tudja mit szajkóz. Például az olyan "automatizáló szoftver, amihez nem kell programozói tudás" indikátor ha megjelenik, tudhatod, hogy valami szarságot akarnak rádsózni. Ugyanilyen indikátor, hogy az "aié a jövő" "az ai munkahelyeket szüntet meg" és igen, ismét csak arról van szó, hogy vedd meg a szarukat, cserébe nagyonfontos nagyonmenő, nagyonmodernnek érezheted magad. Van néhány speciális, jól leírható terület, ahol nagyon jól zenél, de sosem fog karajt csontozni és pörköltet főzni úgy, hogy az megérje az emberi dolgozó béréhez képest. Úgyhogy köszi az új indikátorokat. Butitájm..
Dixtroy
2025. október 15. 10:14
Érdekes, hogy úgy veszi, hogyha van egy gyárad akkor már tudsz is termelni olyan cumót, amire az alkalmas. És mi történik, ha az alapanyagot nem kapod meg, vagy olyan drágán, hogy nem fogja megérni? A világ kényszerek mentén megy, és hiába te tudod a legfaszább műanyagot gyártani, ha nincsen hozzá szintézisgáz.. márpedig a világ nem fogja hagyni, hogy úgy uralkodjanak rajta, hogy megteheti, hogy kivédje, vagy jobb alkut kössön. Például ezt nem értették meg a franciák Afrikában, hogy ahhoz nincsen erőnk, hogy megszabaduljunk tőletek, de arra van, hogy a faszt a szánkban elcseréljük egy kevésbé szar ízűre, és így cserélték le a franciákat oroszokra, kínaiakra meg amcsikra. Meg is roppant az egész francúz jólét, most derül ki, hogy a kretén hablaty a hozzáadott értékről valójában a rabszolgamunka hasznát jelentette.
