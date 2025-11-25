Elképesztő: Zelenszkij bejelentette, hogy fegyvereket akar eladni Európának
Miután egész eddig fegyvereket kunyerált és csillagászati összegeket égetett el.
A chilei kormány határozottan reagált a sajtóértesülésekre, amelyek egy Németországon keresztül zajló, titkos fegyverátadási művelet lehetőségét vetették fel. A kabinet egyértelművé tette, hogy Ukrajna irányába sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat chilei fegyver, mivel a jogszabályok ezt kifejezetten tiltják.
Chile kormánya világossá tette, hogy a hatályos nemzeti szabályozás értelmében nem adhat át katonai felszerelést olyan országoknak, amelyek aktív fegyveres konfliktusban állnak – vagyis Ukrajna számára semmilyen formában nem képzelhető el átadás. A Defence Blog értesülései szerint mindezt azok után tisztázták, hogy sajtóhírek jelentek meg arról: harminc darab Marder 1A3 gyalogsági harcjármű titkos úton kerülhetne Németországba, majd onnan tovább Ukrajnába. A chilei külügyminiszter azonban egyértelművé tette, hogy a tiltó rendelkezést nem lehet megkerülni.
Az ügy akkor robbant ki, amikor arról számolt be a sajtó, hogy a chilei hadsereg előkészületeket tehet harminc Marder 1A3 átadására Németországnak. A lap szerint a német fél felújítaná a járműveket, majd továbbküldené őket Ukrajnába, ami akár Chile eddigi semleges politikájának módosítását is jelenthette volna.
A külügyi tárca válasza szerint azonban az ország nem vesz részt külső fegyveres konfliktusokban, és sem a vásárlási, sem az eladási folyamatokról nem adnak ki részleteket.
A minisztérium hangsúlyozta: olyan jogi keret van érvényben, amely tiltja a fegyverek biztosítását minden olyan állam számára, amely aktív konfliktusban érintett. Így sem közvetlen, sem közvetett módon nem kerülhet chilei fegyver a háborús zónába. A kormány válaszából az is kiderült, hogy a szabályozás nem tesz kivételt akkor sem, ha az átadás Németország közbeiktatásával történne.
A chilei védelmi minisztérium nem kívánt reagálni az értesülésekre, de feltűnő volt, hogy nem tagadta egyértelműen a folyamat létezését. A sajtó szerint Németország már hosszabb ideje keresi azokat a külföldi készleteket, amelyekkel pótolhatja az ukrán haderő igényeit az orosz agresszióval szemben.
A német raktárakban található korábbi eszközök felújítása mellett más országok tartalékait is igyekeznek felkutatni.
Ebben a folyamatban merültek fel a chilei Marder járművek is, amelyek két évtizede érkeztek az országba Németországból. Chile összesen mintegy 270 darabot szerzett be, ebből 180-at a Centurión program keretében korszerűsítettek és ma is aktív szolgálatban tartanak. A fennmaradó eszközöket alkatrészbázisként vagy tartalékként használják.
Ezek több páncélos gyalogdandár gerincét adják, és jelenleg is folyamatban van a Proaco program szerinti modernizációjuk a FAMAE, azaz a chilei állami katonai gyártóvállalat irányításával.
A chilei sajtó úgy tudja, a német–chilei megkeresések már körülbelül két éve tartanak, de a megvalósítás lehetősége az utolsó pillanatig bizonytalan volt. A tárgyalások sorsa több tényezőtől függött, így
A chilei külügyminiszter arról is beszélt, hogy az ország továbbra is semleges marad a konfliktusban, és bár politikailag elítéli az Ukrajna elleni orosz inváziót, ez nem változtat azon, hogy katonai felszerelést nem exportálhat háborús övezetbe. A Infogate beszámolója szerint a tárcavezető rögzítette:
a törvény egyértelmű, és semmilyen művelet nem sértheti meg.
A chilei álláspont tehát világos: semmilyen körülmények között nem jelenhet meg chilei eredetű fegyver Ukrajna hadszínterén. A szigorú tiltás újabb országot zár ki azok közül, amelyekre Németország számíthatna az ukrán haderő támogatásában – ez a döntés pedig aligha arat majd tetszést Volodimir Zelenszkij környezetében.
