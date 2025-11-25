Ft
Marder 1A3 Németország Chile orosz-ukrán háború fegyverszállítás

Kiskapuval trükköztek volna Zelenszkijék – újabb ország utasította el az ukrajnai fegyverszállítást

2025. november 25. 09:31

A chilei kormány határozottan reagált a sajtóértesülésekre, amelyek egy Németországon keresztül zajló, titkos fegyverátadási művelet lehetőségét vetették fel. A kabinet egyértelművé tette, hogy Ukrajna irányába sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat chilei fegyver, mivel a jogszabályok ezt kifejezetten tiltják.

2025. november 25. 09:31
null

Chile kormánya világossá tette, hogy a hatályos nemzeti szabályozás értelmében nem adhat át katonai felszerelést olyan országoknak, amelyek aktív fegyveres konfliktusban állnak – vagyis Ukrajna számára semmilyen formában nem képzelhető el átadás. A Defence Blog értesülései szerint mindezt azok után tisztázták, hogy sajtóhírek jelentek meg arról: harminc darab Marder 1A3 gyalogsági harcjármű titkos úton kerülhetne Németországba, majd onnan tovább Ukrajnába. A chilei külügyminiszter azonban egyértelművé tette, hogy a tiltó rendelkezést nem lehet megkerülni.

A Marder 1A3 járművek Ukrajnába kerülése jogi akadályok miatt hiúsult meg, mivel Chile szerint sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat chilei fegyver háborús övezetbe.
Forrás: Sakis MITROLIDIS / AFP

Az ügy akkor robbant ki, amikor arról számolt be a sajtó, hogy a chilei hadsereg előkészületeket tehet harminc Marder 1A3 átadására Németországnak. A lap szerint a német fél felújítaná a járműveket, majd továbbküldené őket Ukrajnába, ami akár Chile eddigi semleges politikájának módosítását is jelenthette volna. 

A külügyi tárca válasza szerint azonban az ország nem vesz részt külső fegyveres konfliktusokban, és sem a vásárlási, sem az eladási folyamatokról nem adnak ki részleteket.

A minisztérium hangsúlyozta: olyan jogi keret van érvényben, amely tiltja a fegyverek biztosítását minden olyan állam számára, amely aktív konfliktusban érintett. Így sem közvetlen, sem közvetett módon nem kerülhet chilei fegyver a háborús zónába. A kormány válaszából az is kiderült, hogy a szabályozás nem tesz kivételt akkor sem, ha az átadás Németország közbeiktatásával történne.

Ukrajna fegyverigénye és a német–chilei titkos egyeztetések

A chilei védelmi minisztérium nem kívánt reagálni az értesülésekre, de feltűnő volt, hogy nem tagadta egyértelműen a folyamat létezését. A sajtó szerint Németország már hosszabb ideje keresi azokat a külföldi készleteket, amelyekkel pótolhatja az ukrán haderő igényeit az orosz agresszióval szemben. 

A német raktárakban található korábbi eszközök felújítása mellett más országok tartalékait is igyekeznek felkutatni.

Ebben a folyamatban merültek fel a chilei Marder járművek is, amelyek két évtizede érkeztek az országba Németországból. Chile összesen mintegy 270 darabot szerzett be, ebből 180-at a Centurión program keretében korszerűsítettek és ma is aktív szolgálatban tartanak. A fennmaradó eszközöket alkatrészbázisként vagy tartalékként használják. 

Ezek több páncélos gyalogdandár gerincét adják, és jelenleg is folyamatban van a Proaco program szerinti modernizációjuk a FAMAE, azaz a chilei állami katonai gyártóvállalat irányításával.

A chilei sajtó úgy tudja, a német–chilei megkeresések már körülbelül két éve tartanak, de a megvalósítás lehetősége az utolsó pillanatig bizonytalan volt. A tárgyalások sorsa több tényezőtől függött, így 

  • a chilei jogi tiltástól, 
  • az esetleges orosz reakciótól 
  • és attól is, hogy Chile milyen ellentételezést kaphatott volna a járművek átadásáért.

A semlegesség fenntartása mindent felülír

A chilei külügyminiszter arról is beszélt, hogy az ország továbbra is semleges marad a konfliktusban, és bár politikailag elítéli az Ukrajna elleni orosz inváziót, ez nem változtat azon, hogy katonai felszerelést nem exportálhat háborús övezetbe. A Infogate beszámolója szerint a tárcavezető rögzítette: 

a törvény egyértelmű, és semmilyen művelet nem sértheti meg.

A chilei álláspont tehát világos: semmilyen körülmények között nem jelenhet meg chilei eredetű fegyver Ukrajna hadszínterén. A szigorú tiltás újabb országot zár ki azok közül, amelyekre Németország számíthatna az ukrán haderő támogatásában – ez a döntés pedig aligha arat majd tetszést Volodimir Zelenszkij környezetében.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

londonbaby
2025. november 25. 13:16
megszívtad te rohadék náci népirtó patkány !! lófaszt kapsz nem pénzt meg fegyvert !!! mehetsz anyádba a német nácikkal meg a brüsszel kurváddal a picsába.. hogy akarsz háborúzni te majom..embereid szökdösnek, otthagynak a faszba .. ... halálra köpködöd az Oroszokat te idióta ?? !!! ahogy kell.. a saját néped akaszt fel..de remélem jó magasra jól látható helyre !!!!!
onkeltom
2025. november 25. 12:00
A történet nagyon egyszerü. Chile leszállítja a jármüveket Németországnak. Azok felújítják, átalakítják jó EU-s pénzért, majd beleütnek egy Made in Germany feliratot. Így már mehetnek is Ukrajnába gond nélkül, természetesen ajándékba támogatás címen papíron. De mivel a múlt héten Zelenskij felajánlotta az EU-nak, hogy vegyenek töle hadiipari felszereléseket, ezeket a tankokat szintén horribilis összegért megveszi Ukrajnától valamelyik "Hajlandóak" országa. A befolyt dollármilliókat pedig szétosztják egymás közt. Lehet aranyoztatni az újabb budit.
Ízisz
2025. november 25. 11:21
Z. "Amerikai figyelmeztetés az Európai Parlamentben: Oroszország győzni fog a háborúban, Magyarországnak tovább kell folytatnia a békepárti politikát Európa 2025. november 25. John J. Mearsheimer világhírű amerikai professzor az Európai Parlamentben mondta ki a brüsszeli vezetők számára kellemetlen tényt: világos, hogy Oroszország fog győzni a csatamezőn, így Ukrajna és európai támogatói számára a legkisebb rossz, ha minél hamarabb lezárják a Nyugat által kiprovokált vesztes háborút." vadhajtasok.hu/2025/11/25/amerikai-figyelmeztetes-az-europai-parlamentben-oroszorszag-gyozni-fog-a-haboruban-magyarorszagnak-tovabb-kell-folytatnia-a-bekeparti-politikat Ennyi!!! 💯❗🇭🇺
Agricola
2025. november 25. 11:07
"A chilei sajtó úgy tudja, a német–chilei megkeresések már körülbelül két éve tartanak, de a megvalósítás lehetősége az utolsó pillanatig bizonytalan volt." A "bis dat, qui cito dat" egy latin közmondás, amelynek jelentése: „Kétszer ad, aki gyorsan ad”. Arra utal, hogy az időben nyújtott segítség vagy adomány értékesebb, mint a késlekedéssel adott. Ez a gyors cselekvés megnöveli a juttatás értékét és hatását.
