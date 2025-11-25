Kiskapuval trükköztek volna Zelenszkijék – újabb ország utasította el az ukrajnai fegyverszállítást

Chile kormánya világossá tette, hogy a hatályos nemzeti szabályozás értelmében nem adhat át katonai felszerelést olyan országoknak, amelyek aktív fegyveres konfliktusban állnak – vagyis Ukrajna számára semmilyen formában nem képzelhető el átadás. A Defence Blog értesülései szerint mindezt azok után tisztázták, hogy sajtóhírek jelentek meg arról: harminc darab Marder 1A3 gyalogsági harcjármű titkos úton kerülhetne Németországba, majd onnan tovább Ukrajnába. A chilei külügyminiszter azonban egyértelművé tette, hogy a tiltó rendelkezést nem lehet megkerülni.

A Marder 1A3 járművek Ukrajnába kerülése jogi akadályok miatt hiúsult meg, mivel Chile szerint sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat chilei fegyver háborús övezetbe.

Forrás: Sakis MITROLIDIS / AFP

Az ügy akkor robbant ki, amikor arról számolt be a sajtó, hogy a chilei hadsereg előkészületeket tehet harminc Marder 1A3 átadására Németországnak. A lap szerint a német fél felújítaná a járműveket, majd továbbküldené őket Ukrajnába, ami akár Chile eddigi semleges politikájának módosítását is jelenthette volna.