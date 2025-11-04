Elképesztő: Zelenszkij bejelentette, hogy fegyvereket akar eladni Európának

Ukrajna a háború közepette is új bevételi forrásokat keres: Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy országa még az év vége előtt megkezdi saját fegyvereinek exportját, és ennek érdekében fegyverexporti irodákat nyit Berlinben és Koppenhágában. A bejelentést az Euractiv szerint maga Zelenszkij tette, hozzátéve, hogy az eladásokból származó pénzt „azokra a tételekre fordítják, amelyekre nincs pénz”.

