Ennyire vannak a béke pártján az ukránok: csináltak egy videójátékot, amiben a való életet szimulálva rombolhatnak és gyilkolhatnak

A játékos több drón között válthat – beleértve a pilóta nélküli felszíni járműveket (USV-ket) is, hasonlóan a 2023-as valós műveletekhez, amelyek a híd tartószerkezetét célozták meg –, hogy különböző lőszerekkel támadja meg a hidat.

A játék lehetővé teszi a játékosoknak, hogy olyan fegyvereket irányítsanak, amelyek a valós életben az ukrán hadsereg által használt fegyverek mintájára készültek.

Az egyik játékos arról számolt be, hogy egy üveg uborkás befőttesüveg is használható fegyver a játékban, mely utalás lehet arra a valós felvételre, amelyen egy idős ukrán nő 2022-ben egy üveg uborkás befőttesüveget dobott egy orosz drónra.

Nyitókép: Steam