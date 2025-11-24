Ennyire vannak a béke pártján az ukránok: csináltak egy videójátékot, amiben a való életet szimulálva rombolhatnak és gyilkolhatnak

Zelenszkij hazaért a tárgyalásokról, és erős nyilatkozatot tett a béketervről (VIDEÓ)
Úgy tűnik, ezúttal sikerült olyan eredményt letenni az asztalra, amivel még Zelenszkij is elégedett..
Hiánypótló: vicceskedő animációkkal rombolhatja le bárki a Kercsi-hidat.
Egy ukrán fejlesztő új, humorosnak szánt videójátékot dobott piacra „Bridge Hunter” néven, amelyben a játékosok kreatív módon rombolhatják le a Kercsi-hidat – azt az nemrég még stratégiai jelentőségű hidat, amelyet Moszkva azért épített, hogy összekösse a megszállt Krím-félszigetet Oroszországgal – írja a Kyiv Post.
Kapcsolódó vélemény
Annyi eredménye a 2022-es orosz támadásnak mindenképpen van, hogy a szárazföldi kapcsolatot létrehozták.
A valós életben a híd, amely egyrészt a moszkvai csapatok logisztikai útvonalaként, másrészt Oroszország krími megszállásának szimbolikus jelképeként szolgál, több ukrán támadás célpontja volt, legutóbbi 2024 decemberében.
A játék, amely november 20-án, csütörtökön jelent meg a Steam-en, lehetővé teszi a játékosoknak, hogy különböző drónok és repülőgépek segítségével lerombolják a hidat és az azon állomásozó orosz felszereléseket.
„Üdvözlöm, pilóta. Készüljön fel drónja bevetésére a feladat elvégzéséhez! Célja, hogy megakadályozza az ellenséget egy fontos híd használatában. Egy teljesen megsemmisíthető környezetben szabadon próbálhat ki különböző taktikákat és képességeket. Az ön szerepe döntő fontosságú!” – áll a játék promóciós szövegében.
A játékos több drón között válthat – beleértve a pilóta nélküli felszíni járműveket (USV-ket) is, hasonlóan a 2023-as valós műveletekhez, amelyek a híd tartószerkezetét célozták meg –, hogy különböző lőszerekkel támadja meg a hidat.
A játék lehetővé teszi a játékosoknak, hogy olyan fegyvereket irányítsanak, amelyek a valós életben az ukrán hadsereg által használt fegyverek mintájára készültek.
Az egyik játékos arról számolt be, hogy egy üveg uborkás befőttesüveg is használható fegyver a játékban, mely utalás lehet arra a valós felvételre, amelyen egy idős ukrán nő 2022-ben egy üveg uborkás befőttesüveget dobott egy orosz drónra.
Nyitókép: Steam