12. 09.
kedd
nyugdíjrendszer Tisza Párt megszorítócsomag Chile nyugdíjreform

Nyugdíjreform: a Tisza Párt az egyik legnagyobb neoliberális kurdarcot akarja lenyomni a magyarok torkán

2025. december 09. 09:23

A Tisza Párt programjában nyíltan bevallja: a chilei magánpénztári rendszert tartja példának. A negyvennégy év után éppen most visszacsinált chilei nyugdíjreform tanulsága egyértelmű: aki ezt követi, az garantáltan nyomorba taszítja a nyugdíjasokat.

2025. december 09. 09:23
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A Tisza Párt gazdasági programja meglepő őszinteséggel vallja: a nyugdíjreformhoz a világ egyik leghírhedtebb kísérletét, a chilei magánnyugdíj-rendszert (AFP) tekinti követendő mintának. A Tisza Párt mintegy 600 oldalas megszorítócsomagja világosan fogalmaz: az állam a jövőben csak alacsony alapnyugdíjat garantálna, a kötelező járulékokat magánpénztárak kezelnék, a kockázatot az egyén viselné, a hiányt pedig szolidaritási járulékok és nyugdíjadó pótolná. A chilei modell azonban negyvennégy év után nem sikertörténet, hanem egyértelmű kudarc. A világ egyik legtisztább neoliberális kísérlete, amelyet a Világbank és az IMF egykor a fejlődő országok számára kötelező olvasmánnyá tett, ma már egyértelműen megbukott, és éppen napjainkban zajlik az állam visszatérése a nyugdíjrendszerbe.

nyugdíjreform
Munkavállalók összecsapnak a rohamrendőrséggel a nyugdíjreformért tartott tüntetés során az elnöki palota előtt, Santiago de Chile-ben, 2018. október 24-én. Forrás: CLAUDIO REYES / AFP

2025 január 29-én a chilei Nemzeti Kongresszus elfogadta Gabriel Boric elnök kormánya által beterjesztett nyugdíjreform-törvényt, miután az a harmadik alkotmányos eljárásban megszerezte a szükséges támogatást. A reform végül idén márciusban lépett hatályba. A törvény négy szerkezeti változást tartalmaz:

  • Új, szociális nyugdíjalapú pillér létrehozása, amely csökkenti a kockázatokat és kezeli a Szociális Nyugdíj Alap kezelését.
  • Állandó munkáltatói járulék bevezetése, mellyel a pénzügyi terhet méltányosabban osztják el a munkavállalók és a munkáltatók között.
  • Az iparág megnyitása a verseny előtt versenytárgyalásos rendszerben, új szereplők belépési lehetőségével.
  • Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a nemek közötti nyugdíjkülönbségek korrekciójára.

Ezekkel a változtatásokkal Chile egy vegyes nyugdíjrendszert vezetett be, amely egyszerre biztosítja a rendszer hosszú távú fenntarthatóságát és a jelenlegi, valamint a jövőbeli nyugdíjak nagyobb méltányosságát – ezzel gyakorlatilag megszüntette az 1981-ben bevezetett, tisztán magánpénztári AFP-modellt. A nyugdíjak döntő részét újra állami, felosztó-kirovó alapon finanszírozza majd – immár munkáltatói járulékokkal és különadókkal kiegészítve.

Mit ígért a nyugdíjreform 1981-ben?

Ígéretekből nem volt hiány, amikor a chilei vezetés úgy döntött, hogy teljes mértékben magánosítja a nyugdíjrendszert:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron
  • A magánpénztárak jobb hozamokat érnek el, mint az állami rendszer. 
  • Az átlagos nyugdíj elérheti az utolsó kereset 70 százalékát.
  • Az állam hosszú távon megszabadul a nyugdíjkiadásoktól.
  • A tőkepiacok robbanásszerűen fejlődésnek indulnak majd.

Mit hozott a privatizáció valójában?

A neoliberális ígéretekből viszont gyakorlatilag semmi sem valósult meg:

  • Az átlagos helyettesítési ráta az ígért 70 százalék helyett mindössze 33-38 százalék lett, a nőknél pedig még alacsonyabb: 25 százalék.
  • A nyugdíjasok több mint 70 százaléka a minimálbérnél kevesebből él (2024-ben kb. 65-80 ezer forint volt).
  • Az állam végül a nyugdíjak 40-50 százalékát kénytelen volt állami forrásból kiegészíteni – vagyis a privatizáció csődjét maga a rendszer ismerte el.
  • A 2008-as válságban a pénztárak egy év alatt 20-40 százalékot veszítettek, az emberek nyugdíjalapja tartósan megcsappant.

Persze – ahogy az ilyen társadalmi kísérleteknél lenni szokott – voltak, akik jól jártak.

A rendszer legnagyobb nyertesei a pénzügyi szektor óriásai lettek, akik évtizedeken át 15-30 százalékos kezelési költséget szedtek be, miközben százmilliárdokat vontak ki a rendszerből profit formájában.

A munkavállalók pedig egyedül maradtak a kockázattal. Jelentős társadalmi csoportoknak – főként a legkiszolgáltatottabbaknak – esélyük sem volt arra, hogy tisztességes nyugdíjra legyenek jogosultak. Gyakorlatilag a szerencsén múlott minden. Nem is meglepő, hogy a helyzet valódi társadalmi robbanáshoz vezetett: a 2019-ben kirobbanó tüntetések egyik fő követelése a nyugdíjrendszer reformja volt, a tüntetők egyik fő jelszava a „No AFP” volt. Ehhez viszont alkotmánymódosításra volt szükség, így érthető, miért csak idén sikerült megváltoztatni a rendszert.

Mi történne Magyarországon?

Jogos kérdés: ha a chilei rendszer ekkora kudarc volt, akkor miért vezették be egyáltalán? Fontos megjegyezni, hogy a múlt század 80-as éveiben Chile demográfiai értelemben fiatal állam volt, kimagasló gazdasági növekedést produkált, ráadásul akkoriban az ilyen neoliberális kísérletek még az újdonság erejével hatottak. Azóta viszont rengeteg másik területen is bebizonyosodott, hogy a neoliberális gazdaságpolitika legfeljebb a nemzetközi szervezetek, a transznacionális és a multinacionális vállalatok számára kifizetődő, a költségeket végül mindig az államnak és végső soron az állampolgároknak kell viselniük.

Magyarország ma teljesen más helyzetben van, mint Chile a 80-as években: a magyar társadalom korfája jóval idősebb, valamint – ahogy szinte mindenhol a fejlett világban – a gazdasági növekedés üteme is alacsonyabb. 

Magyarországon egy teljesen privatizált nyugdíjrendszer bevezetése a nyugdíjak drasztikus csökkenéséhez vezetne, a legkiszolgáltatottabb csoportok életszínvonalát csökkentené, és ezzel hasonló társadalmi feszültségeket okozna, mint amilyet Chilében is láthattunk.

Chile példája arra bizonyíték, hogy a nyugdíj nem egyszerűen befektetés, hanem egy társadalom közös felelőssége, amely a generációk közötti szolidaritás és újraelosztás eszköze. Ezt nem lehet kizárólag piaci alapon szervezni – ezt a chilei rendszer kudarca is megmutatta. A tisztán piaci logika sohasem lesz képes arra, hogy olyan nézőpontokat – mint a méltányosság, a közjó stb. – képviseljen a profittal szemben, amelyek egyébként a nagy állami rendszerek alapjai.

Az ilyen kísérletek a végén mindig ugyanazzal zárulnak: az állam úgyis kénytelen lesz visszatérni, és eltakarítani azt a romhalmazt, amit a magánszféra szereplői hagynak maguk után.

Csak addigra lehet, hogy akár generációk élete lett tönkretéve. A Tisza Párt programja nem csupán gazdaságilag kockázatos, és egy olyan modellt akar importálni, amelyet már saját szülőhazájában is eltemettek.

Nyitókép forrása: Martin BERNETTI / AFP

Összesen 12 komment

szemlelo-2
2025. december 09. 11:02
A Gyurcsány-féle kísérlet megmutatta, hogy nem lehetséges áttérni a beszedő-kiosztó nyugdíj rendszerről a befektető-nyereségkiadó rendszerre. Mert egyszerűen nem létezik az a mennyiségű pénz, ami szïkséges az átmenethez. Vagy egy ideig mindenkinek két nyugdíj járulékot kell fizetnie (egyet a régi rendszerbe, egyet az újba), vagy a régi rendszerben maradók nem kapnak nyugdíjat. Ha a régi rendszerben maradókat az állam fizeti ki, az államadósság kezelhetetlen lesz. Ez történt 2009-ben.
csulak
2025. december 09. 10:19
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
iphone-13
2025. december 09. 10:08
VESSZEN A TISZA PÁRT. EZ CSAK EGY ÓCSKA KOMMUNISTA BŰNBANDA!
aacius
2025. december 09. 10:01
Nekem is van nyugdíjbiztim, de rohadtul nem örülnék ha az egész abban lenne. Amikor tőzsdézést reklámoznak, megy a kötelező szöveg nagyon helyesen: ,,A befektetés kockázatos és nem biztos hogy megfelelő önnek". Az állam is tudna és szerintem vesz is ETF-eket a járulékokból. Ha bebukik a nyugdíj befektetés, akkor úgyis az államnak kell alányúlnia és ez időnként be fog következni. Persze amikor szárnyal a piac, akkor szarnak osztalékot befizetni az államnak. Kb mint a deviza hitel: ha bejön akkor milyen okos volt a delikvens, ha nem akkor meg Állam Bácsi segíts.
