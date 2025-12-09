Nyugdíjreform: a Tisza Párt az egyik legnagyobb neoliberális kurdarcot akarja lenyomni a magyarok torkán

A rendszer legnagyobb nyertesei a pénzügyi szektor óriásai lettek, akik évtizedeken át 15-30 százalékos kezelési költséget szedtek be, miközben százmilliárdokat vontak ki a rendszerből profit formájában.

A munkavállalók pedig egyedül maradtak a kockázattal. Jelentős társadalmi csoportoknak – főként a legkiszolgáltatottabbaknak – esélyük sem volt arra, hogy tisztességes nyugdíjra legyenek jogosultak. Gyakorlatilag a szerencsén múlott minden. Nem is meglepő, hogy a helyzet valódi társadalmi robbanáshoz vezetett: a 2019-ben kirobbanó tüntetések egyik fő követelése a nyugdíjrendszer reformja volt, a tüntetők egyik fő jelszava a „No AFP” volt. Ehhez viszont alkotmánymódosításra volt szükség, így érthető, miért csak idén sikerült megváltoztatni a rendszert.

Mi történne Magyarországon?

Jogos kérdés: ha a chilei rendszer ekkora kudarc volt, akkor miért vezették be egyáltalán? Fontos megjegyezni, hogy a múlt század 80-as éveiben Chile demográfiai értelemben fiatal állam volt, kimagasló gazdasági növekedést produkált, ráadásul akkoriban az ilyen neoliberális kísérletek még az újdonság erejével hatottak. Azóta viszont rengeteg másik területen is bebizonyosodott, hogy a neoliberális gazdaságpolitika legfeljebb a nemzetközi szervezetek, a transznacionális és a multinacionális vállalatok számára kifizetődő, a költségeket végül mindig az államnak és végső soron az állampolgároknak kell viselniük.

Magyarország ma teljesen más helyzetben van, mint Chile a 80-as években: a magyar társadalom korfája jóval idősebb, valamint – ahogy szinte mindenhol a fejlett világban – a gazdasági növekedés üteme is alacsonyabb.