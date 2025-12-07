A demokrácia egyik utolsó bástyája: már az Egyesült Államokban is felfigyeltek a nemzeti konzultációra

A nemzeti konzultáció híre már a tengerentúlt is elérte: vasárnap az ismert amerikai influenszer, Mario Nawfal legújabb X-bejegyzésében állította szembe a magyar és az uniós döntéshozatali rendszert. „Míg az EU döntéseit választatlan bizottságokba és zárt ajtós alkukba temeti, addig Magyarország valami szinte elképzelhetetlent művel a mai Európai Unióban: közvetlenül kérdezi meg a polgárait, hogy mit akarnak” – írja Nawfal.

Az influenszer felidézi, hogy az elmúlt években a magyar kormány kikérte az állampolgárok véleményét többek között a migrációról, a woke-ideológia iskolákból való kitiltásáról, valamint arról, hogy Magyarország küldjön-e fegyvert és pénzt Ukrajnának. Most pedig az adópolitikáról és más gazdaságpolitikai kérdésekről kéri ki az emberek véleményét. Nawfal kiemeli, hogy a nemzeti konzultáció kérdései nem ködösítenek, hanem egyenesen rákérdeznek az emberek véleményére.