demokrácia Magyarország nemzeti konzultáció Európai Unió

A demokrácia egyik utolsó bástyája: már az Egyesült Államokban is felfigyeltek a nemzeti konzultációra

2025. december 07. 22:27

Mario Nawfal szerint nem véletlen, hogy Brüsszel gyűlöli azt, amikor a magyar kormány kikéri az emberek véleményét.

2025. december 07. 22:27
null

A nemzeti konzultáció híre már a tengerentúlt is elérte: vasárnap az ismert amerikai influenszer, Mario Nawfal legújabb X-bejegyzésében állította szembe a magyar és az uniós döntéshozatali rendszert. „Míg az EU döntéseit választatlan bizottságokba és zárt ajtós alkukba temeti, addig Magyarország valami szinte elképzelhetetlent művel a mai Európai Unióban: közvetlenül kérdezi meg a polgárait, hogy mit akarnak” – írja Nawfal. 

Az influenszer felidézi, hogy az elmúlt években a magyar kormány kikérte az állampolgárok véleményét többek között a migrációról, a woke-ideológia iskolákból való kitiltásáról, valamint arról, hogy Magyarország küldjön-e fegyvert és pénzt Ukrajnának. Most pedig az adópolitikáról és más gazdaságpolitikai kérdésekről kéri ki az emberek véleményét. Nawfal kiemeli, hogy a nemzeti konzultáció kérdései nem ködösítenek, hanem egyenesen rákérdeznek az emberek véleményére.

Mi történik közben az EU-ban? A valódi hatalom az Európai Bizottság kezében van, egy olyan testületé, amelyet nem választanak meg a polgárok, mégis ez határozza meg Európa egészének napirendjét. Az Európai Parlament, az egyetlen közvetlenül választott intézmény, csupán jóváhagyhatja, elutasíthatja vagy módosíthatja a Bizottság által előterjesztett javaslatokat”

– írja Nawfal. Szerinte Magyarország azon kevés országok egyike, ahol még valódi demokrácia működik. Hiába állítja a nyugati média, hogy a magyar kormány „autoriter” lenne. Brüsszel éppen ezért gyűlöli annyira a nemzeti konzultációt, mert az rávilágít arra, hogy Magyarország mennyivel demokratikusabban működik, mint a brüsszeli bürokrácia.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka 

