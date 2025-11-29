Ft
A kormány nem hagyja szó nélkül a Tisza baloldali megszorítócsomagját, és továbbra is nemet mond a Brüsszel által elvárt adóemelésre

2025. november 29. 08:40

Magyar Péterék adóemelési tervei miatt még fontosabb a Nemzeti Konzultáció, hívta fel a figyelmet a parlamenti államtitkár.

2025. november 29. 08:40
December 7-ig, egy héttel meghosszabbítják a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét, miután kitudódott a Tisza „radikális, baloldali megszorítócsomagja” – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a Tisza adóterve a lakosságnak 1300 milliárd forintos megszorítást, a vállalkozásokkal szemben pedig 3700 milliárd forintos adóbeszedést irányoz elő. Hangsúlyozta, a megszorítások a családosoktól a dolgozókon át a nyugdíjasokig mindenkit érintene. Elmondta, ennek ismeretében a kormány úgy döntött, egy héttel meghosszabbítja a Nemzeti Konzultáció kitöltésének határidejét, hogy minél többen tiltakozhassanak a  Tisza adóemelése ellen.

„A konzultációt éppen azért indítottuk el, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire, és az általuk elvárt adóemelésekre”

– jelentette ki. Hozzátette, Brüsszel Ukrajna támogatása miatt vár el adóemelést a tagállamoktól, amire a magyar nemzeti kormány eddig mindig nemet mondott, és továbbra is így fog tenni.

Nyitókép: Facebook

 

