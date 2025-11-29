A kormány nem hagyja szó nélkül a Tisza baloldali megszorítócsomagját, és továbbra is nemet mond a Brüsszel által elvárt adóemelésre

December 7-ig, egy héttel meghosszabbítják a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét, miután kitudódott a Tisza „radikális, baloldali megszorítócsomagja” – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a Tisza adóterve a lakosságnak 1300 milliárd forintos megszorítást, a vállalkozásokkal szemben pedig 3700 milliárd forintos adóbeszedést irányoz elő. Hangsúlyozta, a megszorítások a családosoktól a dolgozókon át a nyugdíjasokig mindenkit érintene. Elmondta, ennek ismeretében a kormány úgy döntött, egy héttel meghosszabbítja a Nemzeti Konzultáció kitöltésének határidejét, hogy minél többen tiltakozhassanak a Tisza adóemelése ellen.