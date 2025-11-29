A kormány nem hagyja szó nélkül a Tisza baloldali megszorítócsomagját, és továbbra is nemet mond a Brüsszel által elvárt adóemelésre

Jöhet a 32 százalékos ÁFA? Kiszivárgott: brutális adóemelésre készülhet a Tisza Párt
Magyar Péter tervei szerint luxusnak minősülne a 25 éves autó, motor, és egy doboz sör is.
Magyar Péterék adóemelési tervei miatt még fontosabb a Nemzeti Konzultáció, hívta fel a figyelmet a parlamenti államtitkár.
December 7-ig, egy héttel meghosszabbítják a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét, miután kitudódott a Tisza „radikális, baloldali megszorítócsomagja” – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes és parlamenti államtitkár.
Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a Tisza adóterve a lakosságnak 1300 milliárd forintos megszorítást, a vállalkozásokkal szemben pedig 3700 milliárd forintos adóbeszedést irányoz elő. Hangsúlyozta, a megszorítások a családosoktól a dolgozókon át a nyugdíjasokig mindenkit érintene. Elmondta, ennek ismeretében a kormány úgy döntött, egy héttel meghosszabbítja a Nemzeti Konzultáció kitöltésének határidejét, hogy minél többen tiltakozhassanak a Tisza adóemelése ellen.
„A konzultációt éppen azért indítottuk el, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire, és az általuk elvárt adóemelésekre”
– jelentette ki. Hozzátette, Brüsszel Ukrajna támogatása miatt vár el adóemelést a tagállamoktól, amire a magyar nemzeti kormány eddig mindig nemet mondott, és továbbra is így fog tenni.
Nyitókép: Facebook