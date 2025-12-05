Elképesztő arcátlanság: szénné keresik magukat a migránspárti NGO-k

Hihetetlen statisztika látott napvilágot: Olaszország csúszik bele a bevándorló-erőszak spiráljába
Mindezt úgy, hogy a külföldi állampolgárok aránya a 10 százalékot sem éri el.
Rómában hatalmas vita robbant ki egy új befogadási program miatt, miután kiderült, hogy az olasz családoknak minden költséget maguknak kell viselniük. A migránsok elhelyezését szervező NGO eközben 400 ezer eurós támogatást kap a várostól, miközben a családoknak semmilyen térítés nem jár.
Rómában óriási felháborodást váltott ki az a program, amelynek keretében olasz családoknak kellene saját költségükön befogadniuk migránsokat, miközben a Refugees Welcome Italy nevű szervezet 400 ezer eurót (közel 153 millió forint) kap a várostól a teljes program lebonyolítására. A Remix beszámolója szerint a tender célja „a migránsok befogadása a városban”, és a finanszírozásból az NGO családokat, mentorokat és szociális gyámokat keres majd, akik ellenszolgáltatás nélkül fogadnák be a hozzájuk irányított embereket. A Roma Today által idézett részletek alapján a családoknak kell viselni az élelmezés és a szállás költségeit, vagyis a város egy fillért sem biztosít számukra.
A program 2025. január 1-jén indul és 2028. december 31-ig tart, vagyis több mint három éven át kellene önkéntes családoknak teljes ellátást nyújtaniuk az érkező embereknek. A városi önkormányzat szerint a támogatás arra szolgál majd, hogy az NGO „a társadalmi befogadás és a munkavállalási önállóság útvonalait” segítse elő.
A forrás azt is kiemelte, hogy a pályázatra mindössze egyetlen jelentkező volt, mégpedig a most nyertes Refugees Welcome Italy.
A római önkormányzat szociálpolitikai osztálya arra hivatkozva utasította el a családok kompenzációját, hogy a rendelkezésre álló forrás kizárólag a szolgáltatás kedvezményezettjeire, vagyis a migránsokra fordítható. Ahogy a főosztály megfogalmazta:
Következésképpen a családoknak járó visszatérítések nem sorolhatók ehhez a kiadási tételhez, és semmilyen más típusú kiadáshoz sem, ezért nem jogosultak.
Az ellenzéki pártok szerint a program pazarlás, hiszen a város jelentős összegeket ad az NGO-nak, miközben a befogadó családoknak minden költséget maguknak kell állniuk. A baloldali Demokrata Párt azonban védelmébe vette a kezdeményezést, kijelentve, hogy „a migránsok családi befogadása nagy emberi, társadalmi és kulturális értékkel bíró tapasztalat”,
még akkor is, ha a kiadásokat teljes egészében a befogadók állják.
A vita azért is nagy, mert a programban nincs állami garancia arra, hogy a befogadó családok bármilyen támogatást vagy visszatérítést kapnának, miközben a város közel félmillió eurót fizet egy olyan projektre, amelynek tényleges terhei az érintett magánszemélyekre hárulnak.
