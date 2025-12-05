Elképesztő arcátlanság: szénné keresik magukat a migránspárti NGO-k

Rómában óriási felháborodást váltott ki az a program, amelynek keretében olasz családoknak kellene saját költségükön befogadniuk migránsokat, miközben a Refugees Welcome Italy nevű szervezet 400 ezer eurót (közel 153 millió forint) kap a várostól a teljes program lebonyolítására. A Remix beszámolója szerint a tender célja „a migránsok befogadása a városban”, és a finanszírozásból az NGO családokat, mentorokat és szociális gyámokat keres majd, akik ellenszolgáltatás nélkül fogadnák be a hozzájuk irányított embereket. A Roma Today által idézett részletek alapján a családoknak kell viselni az élelmezés és a szállás költségeit, vagyis a város egy fillért sem biztosít számukra.

Róma fizet az NGO-nak, az olasz családok pedig ingyen tartják el a migránsokat.

Forrás: Alberto PIZZOLI / AFP

A migránsok befogadásának terhei teljes egészében a családokra hárulnak

A program 2025. január 1-jén indul és 2028. december 31-ig tart, vagyis több mint három éven át kellene önkéntes családoknak teljes ellátást nyújtaniuk az érkező embereknek. A városi önkormányzat szerint a támogatás arra szolgál majd, hogy az NGO „a társadalmi befogadás és a munkavállalási önállóság útvonalait” segítse elő.