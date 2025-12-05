Ft
12. 05.
péntek
migráció Olaszország NGO

Elképesztő arcátlanság: szénné keresik magukat a migránspárti NGO-k

2025. december 05. 15:12

Rómában hatalmas vita robbant ki egy új befogadási program miatt, miután kiderült, hogy az olasz családoknak minden költséget maguknak kell viselniük. A migránsok elhelyezését szervező NGO eközben 400 ezer eurós támogatást kap a várostól, miközben a családoknak semmilyen térítés nem jár.

2025. december 05. 15:12
null

Rómában óriási felháborodást váltott ki az a program, amelynek keretében olasz családoknak kellene saját költségükön befogadniuk migránsokat, miközben a Refugees Welcome Italy nevű szervezet 400 ezer eurót (közel 153 millió forint) kap a várostól a teljes program lebonyolítására. A Remix beszámolója szerint a tender célja „a migránsok befogadása a városban”, és a finanszírozásból az NGO családokat, mentorokat és szociális gyámokat keres majd, akik ellenszolgáltatás nélkül fogadnák be a hozzájuk irányított embereket. A Roma Today által idézett részletek alapján a családoknak kell viselni az élelmezés és a szállás költségeit, vagyis a város egy fillért sem biztosít számukra.

Róma fizet az NGO-nak, az olasz családok pedig ingyen tartják el a migránsokat.
Róma fizet az NGO-nak, az olasz családok pedig ingyen tartják el a migránsokat.
Forrás: Alberto PIZZOLI / AFP

A migránsok befogadásának terhei teljes egészében a családokra hárulnak

A program 2025. január 1-jén indul és 2028. december 31-ig tart, vagyis több mint három éven át kellene önkéntes családoknak teljes ellátást nyújtaniuk az érkező embereknek. A városi önkormányzat szerint a támogatás arra szolgál majd, hogy az NGO „a társadalmi befogadás és a munkavállalási önállóság útvonalait” segítse elő. 

A forrás azt is kiemelte, hogy a pályázatra mindössze egyetlen jelentkező volt, mégpedig a most nyertes Refugees Welcome Italy.

A római önkormányzat szociálpolitikai osztálya arra hivatkozva utasította el a családok kompenzációját, hogy a rendelkezésre álló forrás kizárólag a szolgáltatás kedvezményezettjeire, vagyis a migránsokra fordítható. Ahogy a főosztály megfogalmazta: 

Következésképpen a családoknak járó visszatérítések nem sorolhatók ehhez a kiadási tételhez, és semmilyen más típusú kiadáshoz sem, ezért nem jogosultak.

Eközben az NGO kapja a teljes támogatást

Az ellenzéki pártok szerint a program pazarlás, hiszen a város jelentős összegeket ad az NGO-nak, miközben a befogadó családoknak minden költséget maguknak kell állniuk. A baloldali Demokrata Párt azonban védelmébe vette a kezdeményezést, kijelentve, hogy „a migránsok családi befogadása nagy emberi, társadalmi és kulturális értékkel bíró tapasztalat”

még akkor is, ha a kiadásokat teljes egészében a befogadók állják.

A vita azért is nagy, mert a programban nincs állami garancia arra, hogy a befogadó családok bármilyen támogatást vagy visszatérítést kapnának, miközben a város közel félmillió eurót fizet egy olyan projektre, amelynek tényleges terhei az érintett magánszemélyekre hárulnak.

Nyitókép: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Gaz_pacho
2025. december 05. 16:18
Ez ügye valami vicc ????
zrx8
2025. december 05. 16:09
NGO == Non-Gentile Origin
Mates
2025. december 05. 16:05
Szép magyar nyelv! Hány éves a szerkesztő?
tapir32
2025. december 05. 16:01
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
