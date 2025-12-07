Zöldfordulat: esély vagy csapda Európának? 

A kínai stratégia ugyanakkor nem korlátozódik pusztán a technológiaexportra, aktívan formálja a nemzetközi klímafinanszírozás és a kereskedelmi szabályok kereteit, többek között Indiával együttműködve. A dokumentumba beemelt kínai nyelvezet – mint például a „törekedjünk jobbra” formula – jelzi, hogy Peking immár képes a saját politikai diskurzusát nemzetközi normává tenni.

Ugyanakkor a nyilatkozat mindvégig kerüli a fosszilis energiahordozók közvetlen korlátozásának kérdését. Ez pedig „szószegés nélkül” lehetővé teszi az ázsiai nagyhatalom számára, hogy fenntartsa a belföldi szénalapú energiatermelését, miközben külföldön (is) a zöldtechnológia globális vezető erejeként lép fel.

E stratégiának a geopolitikai dimenziója különösen jelentős, Kína ugyanis ezzel a multilateralizmus zászlóvivőjeként állítja be magát az amerikai unilateralizmussal szemben, ami vonzó üzenet sok fejlődő ország számára. Ne feledjük azonban, hogy

Kína a klímatechnológia exportja révén hosszú távú függőségi viszonyokat épít ki világszerte,

amelyek könnyedén politikai befolyásra válthatók.