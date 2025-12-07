Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság geopolitikai zöldtechnológia Peking

Zöldfordulat: esély vagy csapda Európának? 

2025. december 07. 21:43

Kína a klímakonferencia után a zöldtechnológia globális vezetőjeként pozicionálja magát, miközben egyre mélyebb függőségi viszonyokat épít ki. Az EU számára ez egyszerre jelent erősödő együttműködési kényszert és növekvő kockázatot. 

2025. december 07. 21:43
null

Kína a COP30 klímacsúcs után egyértelművé tette: meghatározó globális klímapartnerként pozicionálja magát, miközben technológiai fölényével nélkülözhetetlen marad a fejlődő országok és Európa számára. Li Kao, a kínai delegáció vezetője, az ökológiai és környezetvédelmi tárca miniszterhelyettese hétfői, a hivatalos kínai média oldalain is megjelent nyilatkozatában olyan stratégiát vázolt fel, amely a multilateralizmus címszava alatt valójában Peking geopolitikai befolyásának kiterjesztését szolgálja. 

A kínai megközelítés középpontjában  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
Tovább a cikkhezchevron

az eddig elért zöldtechnológiai dominancia további megerősítése áll, elsősorban a napelem- és akkumulátoriparban.  

Peking azzal érvel, hogy olcsó és hatékony zöldtechnológiáival segítheti a globális dél országait a klímacélok elérésében, miközben szerinte a fejlett országok – különösen az Egyesült Államok – „egyoldalú” politikát folytatnak. Ez a narratíva ügyesen kihasználja az amerikai klímapolitika látványos visszaszorulását a Trump-adminisztráció döntéseit követően, Kínát pedig megbízható, kiszámítható partnerként mutatja be. 

Diplomáciai offenzíva, új szabályok  

A kínai stratégia ugyanakkor nem korlátozódik pusztán a technológiaexportra, aktívan formálja a nemzetközi klímafinanszírozás és a kereskedelmi szabályok kereteit, többek között Indiával együttműködve. A dokumentumba beemelt kínai nyelvezet – mint például a „törekedjünk jobbra” formula – jelzi, hogy Peking immár képes a saját politikai diskurzusát nemzetközi normává tenni.  

Ugyanakkor a nyilatkozat mindvégig kerüli a fosszilis energiahordozók közvetlen korlátozásának kérdését. Ez pedig „szószegés nélkül” lehetővé teszi az ázsiai nagyhatalom számára, hogy fenntartsa a belföldi szénalapú energiatermelését, miközben külföldön (is) a zöldtechnológia globális vezető erejeként lép fel. 

E stratégiának a geopolitikai dimenziója különösen jelentős, Kína ugyanis ezzel a multilateralizmus zászlóvivőjeként állítja be magát az amerikai unilateralizmussal szemben, ami vonzó üzenet sok fejlődő ország számára. Ne feledjük azonban, hogy  

Kína a klímatechnológia exportja révén hosszú távú függőségi viszonyokat épít ki világszerte, 

amelyek könnyedén politikai befolyásra válthatók. 

Háromszoros nyomás nehezedik az EU-ra 

Európa és Magyarország számára a helyzet rövid távon hármas nyomást jelent. Először is finanszírozási kényszert, hiszen a fejlődő országok a gazdagabb államoktól várják a pénzügyi segítség nagy részét. Másrészt csökkenteni kellene az olcsó kínai zöldtechnológiától való függőséget, harmadrészt pedig mindezt úgy, hogy közben gyorsan és látványosan nő az EU ipari versenyképessége.  

E stratégia megvalósítása mindhárom elemében szélmalomharcnak tűnik, mivel úgy kellene a klímafinanszírozást legalább háromszorosára emelni 2035-ig – ezt vállalták a COP30-on –, hogy közben az európai gazdaság gyenge, a beruházási környezet pedig kedvezőtlen a piaci kilátások és a finanszírozási költségek emelkedése miatt. Sőt, az európai fegyverkezési fókusz és annak hatalmas költségei is a zöldátállástól vonnak el forrásokat. Jelenleg súlyos gond, hogy a zöldátállás ugyan pörgeti a gazdaságot, de az EU-ban ez inkább napelemek és szélturbinák telepítését, az elektromos hálózat fejlesztését vagy kínai akkukat tartalmazó elektromos járművek összeszerelését takarja – azaz 

a valódi „zöldnyereség" jórészt Kínában csapódik le.  

Egy igazi kétélű fegyver  

Hosszabb távon tehát a gyorsuló zöldátmenet és a technológiai transzfer igazi kétélű fegyver, nem véletlenül fokozódnak a kereskedelmi feszültségek nemcsak az USA–Kína-, de a Kína–EU-relációban is. A végeredmény: Kína a következő évtized klímapolitikájának és zöldgazdaságának egyre megkerülhetetlenebb szereplőjévé válik, ami Európának rövid távon segít, de hosszabb távon súlyos stratégiai és függőségi kockázatokat hordoz. Ezáltal létrejön egy olyan globális klímapolitikai színtér, amelyben Kína a következő évtized teljes mértékben megkerülhetetlen zöldszereplője lesz. Európa számára ez egyszerre jelent együttműködési lehetőséget és súlyos stratégiai kockázatot: miközben a kínai technológiára szükség van a klímacélok eléréséhez, a túlzott függőség geopolitikai zsarolhatósághoz vezethet.  

 

 

Kapcsolódó:  

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Salitis
2025. december 07. 23:04
Vagy be lehetne látni, hogy ez a széndioxid hiszti baromság. Nem ez okozza a klíma változást, és onnantól ez a sok "zöldség" mehet a levesbe.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!