London muszlim polgármestere pánikba esett egy karácsonyi dal eléneklésétől (VIDEÓ)

London muszlim, pakisztáni származású polgármestere, Sadiq Khan láthatóan kellemetlen helyzetbe került egy karácsonyi rendezvényen – a Trafalgar Square-en –, amikor el kellett énekelnie a „Hark! The Herald Angels Sing” című karácsonyi dalt.

A dal az „újszülött királynak”, Jézus Krisztusnak szóló dicshimnusz. A felvételen az látszik, hogy Khan rájött, mit énekel, és azonnal pánikba esett. Idegesen körülnézett a többiekre, mintha segítséget keresne. Amikor a dal véget ért, zavartan tapsolt.