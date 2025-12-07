Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sadiq Khan London karácsony

London muszlim polgármestere pánikba esett egy karácsonyi dal eléneklésétől (VIDEÓ)

2025. december 07. 21:30

Sadiq Khan láthatóan a szívére vette, hogy Jézus születését kellett ünnepelnie.

2025. december 07. 21:30
null

London muszlim, pakisztáni származású polgármestere, Sadiq Khan láthatóan kellemetlen helyzetbe került egy karácsonyi rendezvényen – a Trafalgar Square-en –, amikor el kellett énekelnie a „Hark! The Herald Angels Sing” című karácsonyi dalt.

A dal az „újszülött királynak”, Jézus Krisztusnak szóló dicshimnusz. A felvételen az látszik, hogy Khan rájött, mit énekel, és azonnal pánikba esett. Idegesen körülnézett a többiekre, mintha segítséget keresne. Amikor a dal véget ért, zavartan tapsolt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
Tovább a cikkhezchevron

Az X-en több felhasználó is arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvételeken egyértelműen látszik, mennyire idegen számára – illetve mennyire megveti – a keresztény kultúrát a muszlim politikus.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / X

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. december 07. 23:08
Szadi Kán !🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Izé 73
2025. december 07. 22:30
Konkrétan nekem is Bajnai jutott eszembe a szoci kongresszuson az internacionálét lelkesen éneklő szocik gyűrűjében. Bár ott a zavarodottság és a "hogyafaszbakerülteménide" arckifejezés sokkal látványosabb volt.
Válasz erre
6
0
hexahelicene
2025. december 07. 22:29
Szükség lesz majd a magyar honvédségre, amikor megindulnak a radikális iszlámvadak. Nyugat-Európának befellegzett, Sadiq Khannak semmi köze sincs az európai értékekhez. A muszlim rohadék, Sadiq Khan tetves geciláda 1 célt mozgat: megsemmisíteni az európai, fehér lakosságot, a keresztény kultúrát földbe taposni.
Válasz erre
7
0
bagoly-29
2025. december 07. 22:22
Akkor ez a hülye a Koránt sem ismeri, ugyanis abban előkellő helyen szerepe Jézus is! Mohamed ugyanis a Bibliából fabrikálta a muszlim vallás alapjait!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!