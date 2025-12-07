London muszlim polgármestere pánikba esett egy karácsonyi dal eléneklésétől (VIDEÓ)

Radikális baloldali muszlim polgármestert éltet Karácsony és a Soros-hálózat
New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.
Sadiq Khan láthatóan a szívére vette, hogy Jézus születését kellett ünnepelnie.
London muszlim, pakisztáni származású polgármestere, Sadiq Khan láthatóan kellemetlen helyzetbe került egy karácsonyi rendezvényen – a Trafalgar Square-en –, amikor el kellett énekelnie a „Hark! The Herald Angels Sing” című karácsonyi dalt.
A dal az „újszülött királynak”, Jézus Krisztusnak szóló dicshimnusz. A felvételen az látszik, hogy Khan rájött, mit énekel, és azonnal pánikba esett. Idegesen körülnézett a többiekre, mintha segítséget keresne. Amikor a dal véget ért, zavartan tapsolt.
Az X-en több felhasználó is arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvételeken egyértelműen látszik, mennyire idegen számára – illetve mennyire megveti – a keresztény kultúrát a muszlim politikus.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / X
