Ítéletet mondott a baloldali elemző: Magyar Péter éppen most veszíti el a választást
Mandula Viktor szerint a Tisza Párt elnöke lába alól kicsúszik a talaj.
A Mi Hazánk alelnöke szerint ez a választók akaratával ellentétes.
„Legalább 10 százaléka cigány lesz a Tisza Párt jelöltjeinek, és legkevesebb öten biztosan az országgyűlésbe kerülnek Magyar Péter ígérete szerint. Mindezt annak ellenére erőlteti a baloldal NER-ből érkező üdvöskéje, hogy a tiszás előválasztáson nem került be cigány a párt végleges jelöltjei közé. Magyar Péter ezt személy szerint sajnálva döntött úgy, kvóta alapján bejuttatja a kisebbségieket.
Azt már tudjuk, hogy társadalompolitikáját a szélsőségesen liberális Bódis Krisztára bízná, annak ózdi Hétes-telepen zajló pénznyelő programját véve alapul a cigányok felzárkóztatására. Ezzel kapcsolatban a cigányság köréből is kételyek merültek fel, a Mi Hazánk elnöke és a Bűnvadászok pedig bemutatták, hogy évtizednyi zavaros működés és százmilliók elköltése után is nyomort és bűnözést eredményezett a "mintaprojekt".
Most a kvótacigányok kapcsán eszünkbe juthat Nagykálló, ahol egy cigány banda a közmeghallgatáson a menekülő polgármester előtt akart meglincselni egy helyi vállalkozót, vagy Tiszabura, ahol össznépi csalás miatt kell újra és újra megismételni az önkormányzati választást. És persze a minta: Magyar Péter a Fideszben tanulta meg, hogyan keverje a cigánykártyát. Lila elméletek és duma a felzárkóztatásról, közben osztogatás, alkalmatlan vezetők kiemelése – és hipp-hopp, be lehet zsebelni a cigányság szavazatait.
A Mi Hazánk elutasítja az egyébként a választók akarata ellenére kierőszakolt kisebbségi kvótát. Érdem alapú kiválasztásban hiszünk, az integráció hamissága helyett pedig a munkát és a tanulást tartjuk a felzárkózás helyes és igazságos útjának. A törvényeket végre mindenkinek be kellene tartani.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP