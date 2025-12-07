Ft
Magyar Péter cigánykvótát ígér

2025. december 07. 18:09

A Mi Hazánk alelnöke szerint ez a választók akaratával ellentétes.

2025. december 07. 18:09
Dúró Dóra
Dúró Dóra
Facebook

„Legalább 10 százaléka cigány lesz a Tisza Párt jelöltjeinek, és legkevesebb öten biztosan az országgyűlésbe kerülnek Magyar Péter ígérete szerint. Mindezt annak ellenére erőlteti a baloldal NER-ből érkező üdvöskéje, hogy a tiszás előválasztáson nem került be cigány a párt végleges jelöltjei közé. Magyar Péter ezt személy szerint sajnálva döntött úgy, kvóta alapján bejuttatja a kisebbségieket.

Azt már tudjuk, hogy társadalompolitikáját a szélsőségesen liberális Bódis Krisztára bízná, annak ózdi Hétes-telepen zajló pénznyelő programját véve alapul a cigányok felzárkóztatására. Ezzel kapcsolatban a cigányság köréből is kételyek merültek fel, a Mi Hazánk elnöke és a Bűnvadászok pedig bemutatták, hogy évtizednyi zavaros működés és százmilliók elköltése után is nyomort és bűnözést eredményezett a "mintaprojekt".

Most a kvótacigányok kapcsán eszünkbe juthat Nagykálló, ahol egy cigány banda a közmeghallgatáson a menekülő polgármester előtt akart meglincselni egy helyi vállalkozót, vagy Tiszabura, ahol össznépi csalás miatt kell újra és újra megismételni az önkormányzati választást. És persze a minta: Magyar Péter a Fideszben tanulta meg, hogyan keverje a cigánykártyát. Lila elméletek és duma a felzárkóztatásról, közben osztogatás, alkalmatlan vezetők kiemelése – és hipp-hopp, be lehet zsebelni a cigányság szavazatait.  

A Mi Hazánk elutasítja az egyébként a választók akarata ellenére kierőszakolt kisebbségi kvótát. Érdem alapú kiválasztásban hiszünk, az integráció hamissága helyett pedig a munkát és a tanulást tartjuk a felzárkózás helyes és igazságos útjának. A törvényeket végre mindenkinek be kellene tartani.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

cinkegolyó
2025. december 07. 18:47
Poloskázó Vargáné ráhajtott a szavazatszerzésre. Csak a tábla hiányzik a nyakából, mint a Ferinek, az volt ráírva: "Én is cigány vagyok".
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 07. 18:43
Nyugi Dóra ! Nem lesz Tiszakormány .
Válasz erre
3
0
cirmos
2025. december 07. 18:40
a fidesznél is elég magas ez a kvóta. ott van pl. a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, a fidesz eu-képviselőinek a listavezetője - csak hogy néhányat említsek.
Válasz erre
0
5
belbuda
2025. december 07. 18:32
A Farkas Flóri újra kezdheti….😂😂😂
Válasz erre
0
6
