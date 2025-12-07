Most a kvótacigányok kapcsán eszünkbe juthat Nagykálló, ahol egy cigány banda a közmeghallgatáson a menekülő polgármester előtt akart meglincselni egy helyi vállalkozót, vagy Tiszabura, ahol össznépi csalás miatt kell újra és újra megismételni az önkormányzati választást. És persze a minta: Magyar Péter a Fideszben tanulta meg, hogyan keverje a cigánykártyát. Lila elméletek és duma a felzárkóztatásról, közben osztogatás, alkalmatlan vezetők kiemelése – és hipp-hopp, be lehet zsebelni a cigányság szavazatait.

A Mi Hazánk elutasítja az egyébként a választók akarata ellenére kierőszakolt kisebbségi kvótát. Érdem alapú kiválasztásban hiszünk, az integráció hamissága helyett pedig a munkát és a tanulást tartjuk a felzárkózás helyes és igazságos útjának. A törvényeket végre mindenkinek be kellene tartani.”