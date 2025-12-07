Esélyük sem volt az orosz rakétáknak a német csodafegyver ellen (VIDEÓ)

Tovább támogatja a háborút Németország: újabb fegyverek érkeznek Ukrajnába
Egészen 2026-ig szállítják a légvédelmi rendszereket a németek Kijevnek.
Pillanatok alatt ellőttek majdnem egymillió eurót az ukránok.
egy német gyártmányú IRIS-T légvédelmi rendszer két orosz cirkálórakétát is megsemmisít.
Németország eddig körülbelül nyolc teljes IRIS-T rendszert szállított Ukrajnának. A rendszer különösen hatékony az alacsony repülési magasságban érkező cirkálórakéták, drónok és egyéb katonai repülőgépek ellen, és jelenleg a német haderő egyik legkorszerűbb légvédelmi fegyverének számít. Egyetlen IRIS-T rakéta ára egyébként megközelítőleg 400 ezer euró (körülbelül 150 millió forint).
Nyitókép forrása: Daniel Bockwoldt / AFP
