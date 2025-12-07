Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború légvédelem IRIS-T

Esélyük sem volt az orosz rakétáknak a német csodafegyver ellen (VIDEÓ)

2025. december 07. 20:17

Pillanatok alatt ellőttek majdnem egymillió eurót az ukránok.

2025. december 07. 20:17
null

Folytatódnak az éjszakai orosz rakétatámadások Ukrajna ellen, ezúttal azonban korábban nem látott, látványos felvételek kerültek napvilágra arról, hogyan dolgozik az ukrán légvédelem egyik legmodernebb fegyvere – írta a Portfolio.

A közösségi médiában terjedő felvételen jól látható, ahogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
Tovább a cikkhezchevron

egy német gyártmányú IRIS-T légvédelmi rendszer két orosz cirkálórakétát is megsemmisít.

Németország eddig körülbelül nyolc teljes IRIS-T rendszert szállított Ukrajnának. A rendszer különösen hatékony az alacsony repülési magasságban érkező cirkálórakéták, drónok és egyéb katonai repülőgépek ellen, és jelenleg a német haderő egyik legkorszerűbb légvédelmi fegyverének számít. Egyetlen IRIS-T rakéta ára egyébként megközelítőleg 400 ezer euró (körülbelül 150 millió forint).

Nyitókép forrása: Daniel Bockwoldt / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzsini75
2025. december 07. 20:52
Lelőttek kettőt a tízből……. 20 százalékos az ukrán légvédelem hatékonysága…… Hurrrrrrá…….. 💪🏽🤡🤣
Válasz erre
0
0
Vandal V
2025. december 07. 20:49
A portfólió vajon miért ad folyton teret az ukrán propagandának?
Válasz erre
1
0
anna bolena
2025. december 07. 20:38
"német csodafegyver" -- a nácikat juttatja eszembe. Hitler fattyai csak nem nyugosznak.
Válasz erre
5
0
lendvaiildiko
2025. december 07. 20:37
Mi volt a cikk megírásának a célja? A csodafegyvert kapott hős ukránok végső győzelme? Hogy meríti ki az orosz hadvezetés a méregdrága német rakéta készletét? Képesek lesznek a németek pótolni a rakétákat? Erre kell e az EU polgárok adó€-inak százezrei, a megszorítások. Itt van már a végső győzelem?
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!