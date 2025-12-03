Betlehem-háború Olaszországban: Genova baloldali polgármestere inkább Télapó-falut nyitott

„A múltbéli karácsonyok szelleme elmúlt, most új karácsonyi szellem érkezett” – utalt a polgármester Charles Dickens Karácsonyi ének regényére.

Valentino Porcile genovai pap a helyi sajtónak hangoztatta, hogy a betlehemnek összetettebb az üzenete: „a karácsony az évnek az a pillanata, amikor a népek és a családok ismét ráéreznek a Krisztus születése képviselte békére”. Emlékeztetett, hogy a betlehemállítás hagyományát Szent Ferenc indította el Itáliában és Európában.

A genovai polgármesternek Roberto Vannacci a fegyveres erők egykori tábornoka, a Liga párt második számú politikusa is válaszolt. Vannacci a közösségi oldalán videót közölt, amelyben hordozható betlehemet mutatott be: egy terepszínű katonai hátizsákot úgy alakított át, hogy az elejét átlátszó háló fedi, így jól látszik a hátizsák belsejében rögzített betlehem.

„Vannak helyek, ahonnan el akarják távolítani a betlehemet, vagy el akarják rejteni. Mi viszont magunkkal visszük mindenhova” – hangoztatta Roberto Vannacci.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 2023 decemberében törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelezővé kívánta tenni az olasz oktatási intézményekben a betlehem felállítását. A kezdeményezés még nem került parlamenti szavazásra, így az iskolák önállóan döntenek.