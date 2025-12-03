Betlehem-háború Olaszországban: Genova baloldali polgármestere inkább Télapó-falut nyitott

A közép-olaszországi Lazio tartomány jobboldali többségű önkormányzati testülete idén több mint százezer eurós nyereményt ajánlott fel a legszebb betlehemet elkészítő általános iskolának. Paola De Nigris Albani, a társadalmi mobilitás előmozdításáért felelős egyesület (Scosse) vezetője úgy reagált, hogy a jobboldal olyan kultúrát akar terjeszteni, amely nincsen összhangban a mai iskolai osztályok valóságával.
A Toszkánában található, több mint háromezer lakosú Magliano általános iskolája bejelentette, hogy a karácsonyi énekekből eltávolítják Jézus nevét. Az iskola azzal indokolta döntését, hogy a vallási utalások megosztónak számítanak, és kizárják az ünneplésből a nem keresztény vagy nem hívő tanulókat. Tavalyi statisztikai adatok szerint Magliano lakosságának nyolc százaléka bevándorló.
Gabriele Fusini polgármester hangoztatta, hogy tiszteletben tartja az oktatási intézmény autonómiáját, de nem ért egyet a döntéssel. „Az iskola az összes közintézményhez hasonlóan laikus, de a laikusságot nem a hagyományok eltörlésével lehet fenntartani” – nyilatkozott a polgármester, aki úgy döntött, hogy Magliano terén betlehemet állít fel Jézus születésének jelenetével.
(MTI)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP