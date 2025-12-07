Ft
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ceglédi Zoltán kampány közösségi média

Micsoda csel lenne, ha valamelyik párt hirtelen visszaszivárogna az ask.fm-re

2025. december 07. 21:35

Szóval ez a mesterterv is kuka.

2025. december 07. 21:35
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Az jutott eszembe, hogy micsoda csel lenne, ha valamelyik párt hirtelen VISSZASZIVÁROGNA ask.fm-re. Onnan támadna a nagy közösségi médiás világháborúban, ahonnan senki nem várja! Ricsi és Szabyest veterán páncélos különítménye áttör az Ardenneken, és hátulról lepi meg a mit sem sejtő Facebook-csatornákat. De ugye én korosztályi okokból eleve nem néztem ezt (tényleg, mi van az IRC-vel?), úgyhogy, mondok, előbb csekkoljuk le, MIZU egyáltalán, és hát baszki, tavaly december óta nincs is ask.fm. Szóval ez a mesterterv is kuka."

Nyitókép forrása: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala

