„Az jutott eszembe, hogy micsoda csel lenne, ha valamelyik párt hirtelen VISSZASZIVÁROGNA ask.fm-re. Onnan támadna a nagy közösségi médiás világháborúban, ahonnan senki nem várja! Ricsi és Szabyest veterán páncélos különítménye áttör az Ardenneken, és hátulról lepi meg a mit sem sejtő Facebook-csatornákat. De ugye én korosztályi okokból eleve nem néztem ezt (tényleg, mi van az IRC-vel?), úgyhogy, mondok, előbb csekkoljuk le, MIZU egyáltalán, és hát baszki, tavaly december óta nincs is ask.fm. Szóval ez a mesterterv is kuka.”

Nyitókép forrása: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala