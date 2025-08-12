Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Litvánia drón

Új front nyílik a háborúra való felkészülésben: a legrosszabbra készül a NATO-tagállam

2025. augusztus 12. 20:33

Litvániában lakossági drónképzés indul.

2025. augusztus 12. 20:33
Litvánia szeptembertől lakossági drónkezelési oktatóprogramot indít, amelynek keretében diákokat, de más érdeklődőket is megtanítanának a pilóta nélküli repülőeszközök irányítására, illetve megépítésére – közölte kedden a balti ország védelmi minisztériuma.

A tárca szerint erre a célra három kiképzőközpontot is terveznek nyitni, és számukat a következő években kilencre növelnék.

Azt tervezzük, hogy 2028-ig 15 500 felnőtt és 7000 gyermek szerezhet képesítést drónirányításhoz”

– emelte ki Dovile Sakaliene, a 2,8 millió lakosú Litvánia védelmi minisztere. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a képzés célja erősíteni általában a lakosság műszaki ismereteit, valamint „a polgári ellenálláshoz szükséges” drónkezelést. A védelmi és az oktatási tárcák közös projektjére több mint 3,3 millió eurót (1,3 milliárd forint) különítettek el.

A drónok központi szerepet játszanak a modern hadviselésben, így Litvánia is erősíteni szeretné a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését és gyártását. A litván védelmi minisztérium már korábban is hirdetett hasonló tanfolyamokat, amelyeken a résztvevők ismerkedhetnek a drónkezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

(MTI) 

Szerintem
2025. augusztus 12. 21:06
Ugyan már. Bújjatok az asztal alá rettegni, oszt' jóvan.
jandor
2025. augusztus 12. 20:59
Állami terroristaképzés.
mihint
2025. augusztus 12. 20:49
Én bizony FPS-jártasságival kezdeném, ha már. Mert hogy a drón addig veszélyes, amíg repül, és nem te irányítod. Úgy kéne a kiképzést elképzelni, hogy "drónhekker" szakon? Mert úgy érthető, egyébként nem nagyon, pénzmosoda-szaga van ennek.
massivement-1
2025. augusztus 12. 20:41
Ott nem Orbáb Blamázsok, Lavrov-plecsnis kakadubohócok, Szu-ÁVH-s szutykok meg orkszopó, nyakkendőigazgató putlerista tolvajok képviselik az embereket.
