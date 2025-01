Halálos duó: amikor Batman és Joker összefogott

Batman – A Fehér Lovag öröksége

2024 végére több Batman-kötet is napvilágot látott a kiadónál, így A Fehér Lovag és A Fehér Lovag átka folytatásának számító történet is. Ebben Joker már halott, Batman a korábbi tettei miatt börtönben ül, Gotham azonban ugyanúgy nem nyugodhat, hiába kezd egyre inkább egy rendőrállamra hasonlítani. Nem nagy meglepetés, de Batman végül csak kitör a fegyházból, hogy helyreállítsa a békét, sőt segítsége is akad néhány fiatal hős képében. Sőt, mintha a fejében a halottnak hitt Joker is a segítségére sietne.

De biztos, hogy Joker csak a fejében létezik? Ha pedig igen, valóban jót akar, ahogy a jó útra tért Harley is? Itt pedig már felfedezhető a cikk koncepciója, hiszen ebben az esetben is a hős és az antagonista közötti speciális viszony formálódik át. Ráadásul, pont ahogy a két – kimondottan ajánlott – előzmény, úgy A Fehér Lovag öröksége is nagyon erős kötet, igényes, keményfedeles kivitelben. Az ok pedig, hogy nem áradozom róla jobban, a tény, hogy év végére a Halálos duó is megjelent – és hogy a rajzstílus néhol talán túlságosan modern gyeremesés.