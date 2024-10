Jokernek nem jött be a musical, így bébi csősznek állt

Joker: A batbébi-hadművelet

Alita végre magyarul aprít

Robert Rodriguez 2019-es filmje, a sci-fi-akció Alita: A harc angyala kifejezetten jól sikerült, Christoph Waltz és Jennifer Connelly pedig mindent megtett azért, hogy érdemleges színészek is feltűnjenek a 2 órás mozifilm alatt. A hossz ellenére azonban a sztori a mozifilmben sajnos nem ért véget, azóta is várjuk a folytatást, és ugyan nem gondoltuk volna, de a Fumaxnak hála lehet, hogy előbb olvassuk végig a mangát magyarul, minthogy mozgóképen látnánk a fejleményeket.

Hiszen megérkezett Yukito Kishiro mangaka klasszikus és kultikus mangája, az Alita, a harc angyala első puhafedeles kötete, amely a már ismert sztori egy részét mutatja, melyben Ido Daisuke, Zalem kiberorvosa a szeméttelepen talál egy kiborg lányt, aztán feljavítva harci gépezetet készít belőle.

A 224 oldal eleje színes, fényesebb papíron, majd átalakul normál mangává, ezúttal is autentikus módon, hogy a végére ne is csodálkozzunk azon, hogy miért kellett itt-ott változtatni az adaptációban ahhoz, hogy a filmet szélesebb közönségnek lehessen bemutatni a mozikban. Az Alita izgalmas, egészen brutális és beteg néhol, de ez jól is áll neki, így a cyber-akció tökéletesen működik a mangában, ami hiánypótló klasszikus a stílus és az ázsiai kultúra kedvelőinek.