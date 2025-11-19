Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza programfelelőse is bedobta a törölközőt

Hoppá: újabb tiszás influenszer hagyja el a süllyedő hajót, elege lett a párt vezetéséből
„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba, reméljük nem túl későn” – fogalmazott a digitális tartalomkészítő.
Sorban távoznak Magyar emberei.
Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse bejelentette, hogy egy időre hátrébb lép a pártmunkától – írta az Index Zelcsényi Facebook-bejegyzése alapján.
Ahogy a programfelelős írta: fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat mikor kicsit hátrébb lépek.
Posztjában felvillantja az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatai, majd a bejegyzés vén úgy fogalmaz:
Amiért jöttem megtettem. Amit tudtam átadtam. Előttem az őszi vizsgaidőszak, és egy csomó új kihívás.
Ahogy az Index rámutat, a távozás azért is meglepő, mert korábbi posztjai alapján Zelcsényi hosszabb távra tervezett a pártban.
A portál arra is emlékeztet, hogy a NAV 2025 júniusában költségvetési csalás vádjával gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította Zelcsényi Miklóst. Az ügy egy 2017-es triatlonverseny körül kialakult pénzügyi visszaélések gyanúja miatt indult. Zelcsényi tagadja a vádakat, reagált a Tisza Párt is.
Legutóbb Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer hagyta faképnél Magyar Péteréket,
arra hivatkozva, hogy már nem tud azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel.
Októberben egy Tisza sziget vezető Arató Miklós döntött a távozás mellett, míg tavasszal a Tisza szigetek akkori koordinátora, a korrupciós botrányba keveredett Farkas Dezső döntött így.
