Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza programfelelőse is bedobta a törölközőt

Ahogy az Index rámutat, a távozás azért is meglepő, mert korábbi posztjai alapján Zelcsényi hosszabb távra tervezett a pártban.

A portál arra is emlékeztet, hogy a NAV 2025 júniusában költségvetési csalás vádjával gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította Zelcsényi Miklóst. Az ügy egy 2017-es triatlonverseny körül kialakult pénzügyi visszaélések gyanúja miatt indult. Zelcsényi tagadja a vádakat, reagált a Tisza Párt is.

Legutóbb Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer hagyta faképnél Magyar Péteréket,