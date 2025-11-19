Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párti programfelelős Magyar Péter távozás

Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza programfelelőse is bedobta a törölközőt

2025. november 19. 21:41

Sorban távoznak Magyar emberei.

2025. november 19. 21:41
null

Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse bejelentette, hogy egy időre hátrébb lép a pártmunkától – írta az Index Zelcsényi Facebook-bejegyzése alapján.  

Ahogy a programfelelős írta: fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat mikor kicsit hátrébb lépek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Posztjában felvillantja az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatai, majd a bejegyzés vén úgy fogalmaz:

Amiért jöttem megtettem. Amit tudtam átadtam. Előttem az őszi vizsgaidőszak, és egy csomó új kihívás. 

Ahogy az Index rámutat, a távozás azért is meglepő, mert korábbi posztjai alapján Zelcsényi hosszabb távra tervezett a pártban. 

A portál arra is emlékeztet, hogy a NAV 2025 júniusában költségvetési csalás vádjával gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította Zelcsényi Miklóst. Az ügy egy 2017-es triatlonverseny körül kialakult pénzügyi visszaélések gyanúja miatt indult. Zelcsényi tagadja a vádakat, reagált a Tisza Párt is.

Legutóbb Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer hagyta faképnél Magyar Péteréket, 

arra hivatkozva, hogy már nem tud azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Októberben egy Tisza sziget vezető Arató Miklós döntött a távozás mellett, míg tavasszal a Tisza szigetek akkori koordinátora, a korrupciós botrányba keveredett Farkas Dezső döntött így

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Antonova
2025. november 20. 17:32
Szegény f..os petyának nem győzik már gyártani a sok Orbán Viktorról gyártott papírmasét!! 😅Szegény böszme😅🤣😂😂
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 20. 15:10
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
patriota-0
2025. november 20. 11:44
Van értékrendje a Tiszának? Ezt eddig nem is tudtam? Amúgy mi az a Tisza? Egy párt? Ahol az országgyűlési jelölt jelöltek meg se szólalhatnak?
Válasz erre
3
0
google-2
2025. november 20. 11:09
Véget vetnek a zenének s hazamennek a legények.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!