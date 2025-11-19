Ft
MKOSZ sportdiplomácia Magyarország felkészülés Oroszország kosárlabda

„Minden szabályt betartottunk” – ezért játszhatott Oroszországgal itthon a magyar válogatott

2025. november 19. 22:05

Székesfehérváron lépett pályára a háborúban álló ország csapata.

2025. november 19. 22:05
null

A magyar női kosárlabda-válogatott utolsó felkészülési mérkőzésén egy ponttal (53-52) megverte Oroszország csapatát hétfőn a szövetség (MKOSZ) székesfehérvári edzőközpontjában, ahol így mind a négy meccsén diadalmaskodott az egyhetes edzőtábor során. A két együttes vasárnap is megmérkőzött egymással, akkor is a márciusi világbajnoki selejtezőre készülő magyar csapat diadalmaskodott. Miközben ennek örülhettek a szurkolók, joggal merülhetett fel a kérdés: hogyan kerülhettek ide az oroszok, és miért játszhattak Magyarországon? A Blikk utánajárt a kérdésnek. 

Bár az orosz válogatottat 2022 márciusa óta az ukrajnai háború miatt kizárták a nemzetközi tornákról, Magyarországon több felkészülési mérkőzést is játszhattak – teljesen szabályosan. Erről az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter beszélt a portálnak, kiemelve, hogy a tiltások enyhülése más sportágakban is látszik.

„Az ukrajnai háború kirobbanása után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt javasolta, hogy a sportágak ne engedjék indulni az orosz és fehérorosz versenyzőket a nemzetközi viadalokon, és tiltsák meg az országok tisztviselőinek részvételét is. Láthatjuk, hogy az idő múlásával a kemény fellépés azért puhul, a paralimpikonoknál már ott lehetnek az orosz és fehérorosz versenyzők a téli olimpián. Az eltiltás vagy felfüggesztés a FIBA-nál még érvényben van, de például a nemzetközi konferenciákon találkoznak egymással a sportvezetők. Vannak olyan országok, amelyeknek képviselői elzárkóznak a kommunikációtól, és vannak, amelyek megtartják a sportvezetői kapcsolatot. Láthatjuk, hogy például a politikában is így van, az Európai Unió többsége elzárkózik, Magyarország fenntartja a kommunikációt az oroszokkal” – mondta Bodnár.

A közös mérkőzések ötlete a májusi bahreini kosárlabda-világkonferencián merült fel, és mivel nem kötődnek nemzetközi sorozathoz, a szabályok betartása mellett gond nélkül megszervezhetőek voltak. Bodnár szerint sportdiplomáciai szempontból is előnyt jelenthet az együttműködés:

Az orosz kosárlabda a világ egyik legjobbja volt... ha véget ér majd az eltiltás, és visszatérhetnek az oroszok a sportvilágba, ez az együttműködés sportdiplomáciai szempontból is hozhat előnyöket”

– fogalmazott.

Magyarország–Oroszország 53–52 (15–17, 13–12, 14–12, 11–11)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

