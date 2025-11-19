„Minden szabályt betartottunk” – ezért játszhatott Oroszországgal itthon a magyar válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott utolsó felkészülési mérkőzésén egy ponttal (53-52) megverte Oroszország csapatát hétfőn a szövetség (MKOSZ) székesfehérvári edzőközpontjában, ahol így mind a négy meccsén diadalmaskodott az egyhetes edzőtábor során. A két együttes vasárnap is megmérkőzött egymással, akkor is a márciusi világbajnoki selejtezőre készülő magyar csapat diadalmaskodott. Miközben ennek örülhettek a szurkolók, joggal merülhetett fel a kérdés: hogyan kerülhettek ide az oroszok, és miért játszhattak Magyarországon? A Blikk utánajárt a kérdésnek.

Bár az orosz válogatottat 2022 márciusa óta az ukrajnai háború miatt kizárták a nemzetközi tornákról, Magyarországon több felkészülési mérkőzést is játszhattak – teljesen szabályosan. Erről az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter beszélt a portálnak, kiemelve, hogy a tiltások enyhülése más sportágakban is látszik.