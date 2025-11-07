Ft
World Aquatics világbajnokság Oroszország

Az oroszok sejthetnek valamit: alig engedték vissza a sportolókat, máris világbajnokságot rendeznének

2025. november 07. 14:32

Ez gyors volt.

2025. november 07. 14:32
null

Oroszország megrendezné a 2031-es vizes világbajnokságot. Erről Dmitrij Mazepin, az orosz vizes sportágakat tömörítő szövetség elnöke beszélt egy szamarai nemzetközi sportfórum keretében, közölve, hogy a rendezési szándékot megfogalmazó javaslatukat 

már el is juttatták a nemzetközi szövetséghez, a World Aquaticshez (WA).

A sportvezető az indítvánnyal azután állt elő, hogy a WA a hét elején engedélyezte az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi tornákra. 

A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik. A 2027-es vizes világbajnokságot Budapest, a 2029-es eseményt pedig Peking rendezi.

Lehetőségünk van versenyezni a 2031-es oroszországi vb-ért, de egy olyan várossal fogunk vetélkedni, mint Madrid”

– mondta Mazepin.

A 2015-ös vizes vb-nek az oroszországi Kazany adott otthont, amely gazdája lett volna a 2025-ösnek is, de a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt betiltotta a vb oroszországi megrendezését. A vb-nek idén nyáron Szingapúr volt a színhelye.

(MTI) 

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

