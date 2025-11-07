Az oroszok sejthetnek valamit: alig engedték vissza a sportolókat, máris világbajnokságot rendeznének

Enyhülni látszik a sportvilág: visszatérhetnek az orosz sportolók
Persze csak szigorú feltételekkel.
Ez gyors volt.
Oroszország megrendezné a 2031-es vizes világbajnokságot. Erről Dmitrij Mazepin, az orosz vizes sportágakat tömörítő szövetség elnöke beszélt egy szamarai nemzetközi sportfórum keretében, közölve, hogy a rendezési szándékot megfogalmazó javaslatukat
már el is juttatták a nemzetközi szövetséghez, a World Aquaticshez (WA).
A sportvezető az indítvánnyal azután állt elő, hogy a WA a hét elején engedélyezte az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi tornákra.
A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik. A 2027-es vizes világbajnokságot Budapest, a 2029-es eseményt pedig Peking rendezi.
Lehetőségünk van versenyezni a 2031-es oroszországi vb-ért, de egy olyan várossal fogunk vetélkedni, mint Madrid”
– mondta Mazepin.
A 2015-ös vizes vb-nek az oroszországi Kazany adott otthont, amely gazdája lett volna a 2025-ösnek is, de a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt betiltotta a vb oroszországi megrendezését. A vb-nek idén nyáron Szingapúr volt a színhelye.
(MTI)
Ünnepélyes keretek között tették le a World Aquatics budapesti székházának alapkövét, amely újabb mérföldkő a magyar sportdiplomáciában.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP