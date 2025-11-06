Enyhülni látszik a sportvilág: visszatérhetnek az orosz sportolók

Az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz lovasok január elsejétől semleges színekben, egyénileg és csapatszinten is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. A döntést a Nemzetközi Lovasszövetség (FEI) hongkongi közgyűlésén hozták meg.

Ugyanakkor az orosz és fehérorosz sportolók továbbra sem viselhetik nemzetük színeit, nem hangozhat el az országuk himnusza és nem jelenhet meg a zászlójuk sem.

Hasonló feltételek mellett szerdán a vizes sportokat tömörítő World Aquatics (WA) határozott az oroszok és fehéroroszok visszavételéről, ugyancsak 2026. január elsejei kezdési időponttal. A WA volt az első szervezet, amely lehetővé tette az oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágban.