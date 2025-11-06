Ft
11. 06.
csütörtök
orosz sportolók sport Oroszország szankciók

Enyhülni látszik a sportvilág: visszatérhetnek az orosz sportolók

2025. november 06. 10:18

Persze csak szigorú feltételekkel.

2025. november 06. 10:18
null

Az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz lovasok január elsejétől semleges színekben, egyénileg és csapatszinten is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. A döntést a Nemzetközi Lovasszövetség (FEI) hongkongi közgyűlésén hozták meg. 

Ugyanakkor az orosz és fehérorosz sportolók továbbra sem viselhetik nemzetük színeit, nem hangozhat el az országuk himnusza és nem jelenhet meg a zászlójuk sem.

Hasonló feltételek mellett szerdán a vizes sportokat tömörítő World Aquatics (WA) határozott az oroszok és fehéroroszok visszavételéről, ugyancsak 2026. január elsejei kezdési időponttal. A WA volt az első szervezet, amely lehetővé tette az oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágban.

(MTI)

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

red-bullshit
2025. november 06. 11:07
Miután Belgium megszerezte történelme első világbajnoki ezüstérmét jégtáncban, sok értelme nincs már fenntartani.
1
0
Sróf
2025. november 06. 10:37
Tök fura, hogy pl. Irak lerohanása és az a 8 évig tartó háború nem járt azzal, hogy az amerikai és a brit sportolókat kitiltották minden nemzetközi sportrendezvényről. Elképzelni sem tudom, mi lehet ennek a magyarázata.
2
0
kisnyugdijas-2
2025. november 06. 10:28
Tudtommal a sportolók első korlátozása óta még jobban lövik egymást a fronton. Gratulálok a liberál bolsik ideológájának és a következetességüknek!
3
0
