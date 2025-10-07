Eljött az idő: Budapest a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz

Ünnepélyes keretek között letették a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) budapesti székházának alapkövét. A kedd délelőtti eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédében emlékeztetett rá, hogy Magyarország számára a víz nemcsak a természet ajándéka, hanem „része az identitásunknak, a kultúránknak és az örökségünknek”.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) székháza alapkövének letételén Budapesten (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kiemelte, hogy a magyar vízilabdázók szerezték a legtöbb érmet az olimpiákon, míg az úszók negyedikek a rangsorban. Emlékeztetett rá, hogy a Duna túloldalán ott van a legendás pólósról, Komjádi Béláról elnevezett uszoda, míg a Margitszigeten a Hajós Alfréd Uszoda, az első és harmadik olimpiai úszóérem birtokosa által tervezett fantasztikus létesítmény.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy ez egy olyan pillanat, amikor az álmokból előbb tervek lesznek, majd a tervek megvalósulnak.

„Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint 200 tagország képviseletében.