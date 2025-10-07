Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány úszósport World Aquatics Magyarország Gulyás Gergely

Eljött az idő: Budapest a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz

2025. október 07. 22:23

Ünnepélyes keretek között tették le a nemzetközi vizes szövetség budapesti székházának alapkövét, amely újabb mérföldkő a magyar sportdiplomáciában. A World Aquatics központja világszínvonalú edző- és fejlesztési bázisként szolgál majd a jövőben.

2025. október 07. 22:23
null

Ünnepélyes keretek között letették a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) budapesti székházának alapkövét. A kedd délelőtti eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédében emlékeztetett rá, hogy Magyarország számára a víz nemcsak a természet ajándéka, hanem „része az identitásunknak, a kultúránknak és az örökségünknek”.

Gulyás Gergely a World Aquatics (WA) székháza alapkövének letételén Budapesten
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) székháza alapkövének letételén Budapesten (Fotó: MTI/Illyés Tibor) 

Kiemelte, hogy a magyar vízilabdázók szerezték a legtöbb érmet az olimpiákon, míg az úszók negyedikek a rangsorban. Emlékeztetett rá, hogy a Duna túloldalán ott van a legendás pólósról, Komjádi Béláról elnevezett uszoda, míg a Margitszigeten a Hajós Alfréd Uszoda, az első és harmadik olimpiai úszóérem birtokosa által tervezett fantasztikus létesítmény. 

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy ez egy olyan pillanat, amikor az álmokból előbb tervek lesznek, majd a tervek megvalósulnak.

„Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint 200 tagország képviseletében. 

Az új székhely a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz”

– mondta. Kiemelte, hogy jelenleg már Budapesten működik a Nemzetközi Cselgáncs-, illetve a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség is, ezekhez csatlakozik most a World Aquatics. Mint mondta, a jövőben még többen lehetnek ebben a sorban, hiszen Magyarország stabilitást és biztonságot nyújt.

Husszein al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke azt hangoztatta, hogy a létesítmény nem egyszerűen egy székház lesz, hanem világszínvonalú edző- és fejlesztési központ, amely a magyar kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.

Sportdiplomáciailag ez egy hatalmas siker, hiszen akárhonnan is vizsgáljuk, a világ egyik legnagyobb sportszövetségéről beszélünk”

– jelentette ki a sportért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. 

Schmidt Ádám úgy véli, fantasztikus sportdiplomáciai siker, hogy ennek a sportágnak a vezetése olyan bizalmat táplál Magyarország és Budapest irányába, hogy úgy döntött, a magyar fővárosba helyezi a székhelyét.

„És reméljük, hogy nincsen ezzel még vége, mármint ami a nemzetközi szövetségek Budapestre költözését illeti” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy sportszakmai szempontból is fontos ez a lépés.

„Én mindig hangsúlyozom, hogy az atlétika a sportok királynője, az úszás pedig szerintem a sportok királya. Egy olyan alapsportágról beszélünk, amelyet folyamatosan, minden szempontból erősítenünk kell. Ennek a székháznak a létrejötte segítheti valamennyi vizes sportágnak a tudományos fejlődését, itt, hazánkban. Szerintem két irányból érdemes közelíteni. Az úszás és a vízilabda ott van a világ élmezőnyében, ez mindenki számára egyértelmű, ezt bizonyította a párizsi olimpia is. Nekik abban tud segítséget nyújtani ez a gyönyörű létesítmény, ami itt megvalósul, hogy a csúcson maradjanak. De vannak olyan vizes sportágaink, mint a szinkronúszás vagy a műugrás, amelyek a világ élmezőnyébe kívánkoznak eljutni mielőbb. Nekik adhat egy hatalmas lökést az, hogy itt folyamatosan nemzetközi, a világban elismert szakemberek segítségével tudják fejleszteni a sportszakmájukat. Meggyőződésem, és biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy lökést fog adni valamennyi vizes sportágunknak.”

Zentai Péter, a XIII. kerületi Láng Negyed tulajdonosa elmondta, több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt. Hozzátette, a közel nyolc és fél hektáros területen megvalósuló ingatlanfejlesztés egyik kiemelt eleme lesz a World Aquatics központja.

Az esemény csúcspontjaként elsőként 

  • Gulyás Gergely, 
  • Husszein al-Musszalam, 
  • Schmidt Ádám, 
  • Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, 
  • Zentai Péter, 
  • valamint Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed projektvezetője 

vett a kezébe ásót, és indította el ezzel szimbolikusan a beruházást.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uszoda
2025. október 07. 22:50
Mily szépen dagad ez a Gulyás-gyerek is. Úgy látszik , hogy a jólét gyomorba dönt.... (lehet, hogy csak a kisgömböcöt utánozza?)
Válasz erre
0
0
pollip
2025. október 07. 22:35
Karácsony még nem kezdte el akadályozni ennek a létesítménynek az építését? Alszik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!