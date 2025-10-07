Eljött az idő: Budapest a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz

Magyarország átvette a stafétát – nem kell rá sokat várni, hogy ismét lenyűgözzük a világot
Ünnepélyes keretek között tették le a nemzetközi vizes szövetség budapesti székházának alapkövét, amely újabb mérföldkő a magyar sportdiplomáciában. A World Aquatics központja világszínvonalú edző- és fejlesztési bázisként szolgál majd a jövőben.
Ünnepélyes keretek között letették a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) budapesti székházának alapkövét. A kedd délelőtti eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a beszédében emlékeztetett rá, hogy Magyarország számára a víz nemcsak a természet ajándéka, hanem „része az identitásunknak, a kultúránknak és az örökségünknek”.
Kiemelte, hogy a magyar vízilabdázók szerezték a legtöbb érmet az olimpiákon, míg az úszók negyedikek a rangsorban. Emlékeztetett rá, hogy a Duna túloldalán ott van a legendás pólósról, Komjádi Béláról elnevezett uszoda, míg a Margitszigeten a Hajós Alfréd Uszoda, az első és harmadik olimpiai úszóérem birtokosa által tervezett fantasztikus létesítmény.
Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy ez egy olyan pillanat, amikor az álmokból előbb tervek lesznek, majd a tervek megvalósulnak.
„Ez az ünnepség nem csupán Magyarországról, hanem az úszósport közös globális küldetéséről szól. A nemzetközi szövetség új utazásba kezd több mint 200 tagország képviseletében.
Az új székhely a tudomány, az edzés, a nevelés és az együttműködés otthona lesz”
– mondta. Kiemelte, hogy jelenleg már Budapesten működik a Nemzetközi Cselgáncs-, illetve a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség is, ezekhez csatlakozik most a World Aquatics. Mint mondta, a jövőben még többen lehetnek ebben a sorban, hiszen Magyarország stabilitást és biztonságot nyújt.
Husszein al-Musszalam, a World Aquatics kuvaiti elnöke azt hangoztatta, hogy a létesítmény nem egyszerűen egy székház lesz, hanem világszínvonalú edző- és fejlesztési központ, amely a magyar kormány és a magyar vizes sportok szövetségeinek támogatásával valósul meg.
Sportdiplomáciailag ez egy hatalmas siker, hiszen akárhonnan is vizsgáljuk, a világ egyik legnagyobb sportszövetségéről beszélünk”
– jelentette ki a sportért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.
Schmidt Ádám úgy véli, fantasztikus sportdiplomáciai siker, hogy ennek a sportágnak a vezetése olyan bizalmat táplál Magyarország és Budapest irányába, hogy úgy döntött, a magyar fővárosba helyezi a székhelyét.
„És reméljük, hogy nincsen ezzel még vége, mármint ami a nemzetközi szövetségek Budapestre költözését illeti” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy sportszakmai szempontból is fontos ez a lépés.
„Én mindig hangsúlyozom, hogy az atlétika a sportok királynője, az úszás pedig szerintem a sportok királya. Egy olyan alapsportágról beszélünk, amelyet folyamatosan, minden szempontból erősítenünk kell. Ennek a székháznak a létrejötte segítheti valamennyi vizes sportágnak a tudományos fejlődését, itt, hazánkban. Szerintem két irányból érdemes közelíteni. Az úszás és a vízilabda ott van a világ élmezőnyében, ez mindenki számára egyértelmű, ezt bizonyította a párizsi olimpia is. Nekik abban tud segítséget nyújtani ez a gyönyörű létesítmény, ami itt megvalósul, hogy a csúcson maradjanak. De vannak olyan vizes sportágaink, mint a szinkronúszás vagy a műugrás, amelyek a világ élmezőnyébe kívánkoznak eljutni mielőbb. Nekik adhat egy hatalmas lökést az, hogy itt folyamatosan nemzetközi, a világban elismert szakemberek segítségével tudják fejleszteni a sportszakmájukat. Meggyőződésem, és biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nagy lökést fog adni valamennyi vizes sportágunknak.”
Zentai Péter, a XIII. kerületi Láng Negyed tulajdonosa elmondta, több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt. Hozzátette, a közel nyolc és fél hektáros területen megvalósuló ingatlanfejlesztés egyik kiemelt eleme lesz a World Aquatics központja.
Az esemény csúcspontjaként elsőként
vett a kezébe ásót, és indította el ezzel szimbolikusan a beruházást.
Mostantól minden idegszálukkal hazánkba készülnek a világ legjobbjai.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor