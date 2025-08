Magyarország átvette a stafétát – nem kell rá sokat várni, hogy ismét lenyűgözzük a világot

A 21 éves Sárkány Zalán a szombati előfutamban egyéni legjobbját (14:52.42) megjavítva, 14:47.89 perces idővel a hetedik helyen jutott be élete első felnőtt nagymedencés világbajnoki döntőjébe. Szokolai László tanítványa – aki decemberben 800 méter gyorson aranyérmet nyert a budapesti rövidpályás világbajnokságon – erősen kezdett, a táv egyharmadánál egy másodperccel volt gyorsabb, mint az előfutamban, és tartotta a tempót a szám sztárjaival. A folytatásban már leszakadt és végül 14:55.17 perces idővel hetedikként csapott a célba.

„Sajnos ez egy éretlen, tapasztalatlan úszás volt, de szerencsére fiatal vagyok még, ráadásul ez a legjobb eredményem nagymedencés világbajnokságon.

Persze nem mondom, hogy büszke vagyok, mert még soha életemben nem fordult elő velem más számokban, hogy az előfutamban jobb időt érjek el, mint a döntőben.

Küzdöttem, próbáltam örömmel úszni, de a táv második felében elképesztően elsavasodtam. Ez egy jó tapasztalatszerzés volt a budapesti világbajnokságra” – értékelt Sárkány.

A 22 éves Zombori Gábor a délelőtti előfutamból 4:13.59 perces idővel, éppen a nyolcadik helyen került karrierje első nagymedencés fináléjába. A döntőben remekül helytállt, nagy hajrával, egyéni csúcsát (4:11.70) megközelítve, 4:12.51 perccel csapott a célba. A számot az 1-es pályáról a világcsúcstartó francia Léon Marchand nyerte.

„Élveztem nagyon, a végén az orosz sajnos lenyúlt, de azzal nem tudtam mit kezdeni. Az volt a célom, hogy Max Litchfieldet egymás után másodszor legyőzzem, hiszen ő is egy nagy név ebben a számban, Róma után ez most is sikerült.

Jönnek fel a fiatalok, nyilván Léonról most ne beszéljünk, de a két japán is szenzációs, remélem, én is képes leszek hasonló teljesítményre”

– fogalmazott Zombori, aki annak az egynek nem örült, hogy az ideje nem 4:11-gyel kezdődött.

Ezzel lezárultak a magyar érdekeltségű futamok a szingapúri vb-n, két éremre lehetünk büszkék a medencés úszóversenyeken: Kós Hubert 200 méter háton egy arany-, 200 méter vegyesen pedig egy bronzérmet nyert.