08. 14.
csütörtök
verseny világbajnokság Garda-tó

Nőként a hajó élén

2025. augusztus 14. 05:20

Ha vitorlázás, akkor Fa Nándor – néhány oldallal arrébb maga az óceánember beszél lapunknak a sportág varázsáról. Az alapvetően férfiak által dominált sport azonban a nőket is rabul ejtheti: Kis-Szölgyémi Luca most, húszévesen a legjobb női kormányos lett. Személyes beszámoló következik tőle.

2025. augusztus 14. 05:20
null
Kis-Szölgyémi Luca

Az olaszországi Torboléban, a Garda-tó híresen kiszámítható, mégis kihívást jelentő szelei között rendezték meg a J/70 hajóosztály történetének első mixed plus világbajnokságát június 26. és 29. között. A verseny különlegességét nemcsak a helyszín adta, hanem a formátum is. A mixed plus célja, hogy ösztönözze a női és fiatal vitorlázók részvételét egy olyan sportágban, amelyben még mindig a férfiak dominálnak. A szabályok szerint egy hajón legfeljebb két 18 év feletti férfi versenyezhet, a többi hely pedig fiataloknak és nőknek van fenntartva, ami esélyegyenlőséget teremt a nemzetközi mezőnyben. 

