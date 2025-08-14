Nőként a hajó élén

Az olaszországi Torboléban, a Garda-tó híresen kiszámítható, mégis kihívást jelentő szelei között rendezték meg a J/70 hajóosztály történetének első mixed plus világbajnokságát június 26. és 29. között. A verseny különlegességét nemcsak a helyszín adta, hanem a formátum is. A mixed plus célja, hogy ösztönözze a női és fiatal vitorlázók részvételét egy olyan sportágban, amelyben még mindig a férfiak dominálnak. A szabályok szerint egy hajón legfeljebb két 18 év feletti férfi versenyezhet, a többi hely pedig fiataloknak és nőknek van fenntartva, ami esélyegyenlőséget teremt a nemzetközi mezőnyben.