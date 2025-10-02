Gulyás Gergely a Harcosok Órájában: A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet

Veszélyhelyzet Csernobilban: az oroszok „lekapcsolták” a villanyt az atomerőműben
A miniszter szerint az ellenzék hálás lehet Lipótmező bezárásáért Gyurcsány Ferencnek, mert több pártelnök és politikai szereplő – Hadházy Ákostól Magyar Péterig – most ott beszélgetne.
Gulyás Gergely volt a Harcosok Órája című műsor vendége. Gulyás Gergely az uniós csúcs kapcsán leszögezte: egyetlen egy ország mert szembe menni jelenleg Ukrajna EU-s csatlakozásának tervezetével. Szerinte azonban sokan vannak olyan EU-s vezetők, akik most hajlandóak arra, hogy ebben a kérdésben a többséggel menjenek, de valójában nem gondolják komolyan, hogy belátható időn belül Ukrajna az unió tagja lehet.
„Azt viszont nehéz vitatni, hogy ne lenne rendkívül káros az EU egészére nézve egy olyan ukrán csatlakozás, amely nyilvánvaló, hogy nem érdem alapú, hiszen semmilyen kritériumát nem közelíti meg az unió többé-kevésbé objektív csatlakozási kritériumainak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „a magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet”, hiszen „nem csak a magyar, hanem az európai érdeket is képvisel ezzel”.
Gulyás a szomszédos háborús helyzet kapcsán úgy fogalmazott, hogy a háború megoldásának tárgyalásosnak kell lennie,
ennek ellenére az EU újabb fegyverszállítmányokat tervez, ráadásul kialakulni látszik egy kedvezőtlen modell, miszerint az USA szállítja a fegyvert, az EU pedig fizeti.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelgő választások kapcsán arról beszélt az adásban, hogy a kormánynak számos alkalma lett volna a vészhelyzet meghosszabbítására, de végül inkább a parlamenti megvitatás mellett döntöttek. A Parlament így rendes eljárásban tárgyalja a háborús veszélyhelyzet kérdését. Ennek oka pedig az, hogy azok a helyzetek, amelyek miatt korábban bevezették a rendkívüli jogrendet, továbbra is fennállnak.
„A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen. A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs” – húzta alá ennek kapcsán Gulyás.
Az adásban a Szőlő utcai botrány is előkerült. Ennek kapcsán a miniszter leszögezte:
gyors és professzionális lesz a nyomozás.
Továbbá kifejtette azt is, hogy a vádaskodásoknak nincs igazságalapja, hiszen kiderült már, hogy politikus és gyermek nem érintett az ügyben. „A sejtetéseknek semmilyen valóságalapja nincsen” – fogalmazott.
A műsorvezető – Németh Balázs – azt is megkérdezte Gulyás Gergelytől, mit gondol Hadházy Ákos posztjáról, amelyben a politikus arról beszél, hogy Orbán Viktor fülében „kémfüles” volt egy adásban, amelyen keresztül irányítják őt. A miniszter ennek kapcsán úgy fogalmazott, az internetes reakciók ellenére ő alapvetően abban hisz, hogy „az emberek többsége értelmes, normálisan gondolkodik és józan”.
„Az ellenzék hálás lehet Lipótmező bezárásáért Gyurcsány Ferencnek, mert több pártelnök és politikai szereplő – Hadházy Ákostól Magyar Péterig – ott beszélgetnének, ehelyett a nyilvánosság alakításával foglalkozhatnak most”
– mondta.
A tárcavezető szerint egyébként nehéz dolog lenne a miniszterelnök fülébe diktálni. Hozzátette: aki ilyen posztot kitesz, az egy bolond, ezért egy vitában is másként kell kezelni mint másokat.
Az adásban a Tisza Párt dolgairól is szó esett. Tarr Zoltán leváltása kapcsán a miniszter elmondta, hogy ennek az lehet az oka, hogy nem rég kikotyogta a Tisza Párt taktikájának a lényegét – miszerint a választások előtt „nem beszélnek bizonyos dolgokról, de utána mindent lehet”.
A 24.hu videójára – amelyben elhangzott, hogy a Tisza Párt nyílt lapokkal játszik, míg a kormányoldal nem – reagálva Gulyás Gergely azt mondta,
hogy a kormányoldal az ország érdekeit képviseli, nem a Fideszét.
Szerinte a Tisza Párt nyíltan beszél arról, hogy a választókat megtévesztve akarnak támogatást szerezni, ami hasonlít Gyurcsány 2006-os politikájához. „Gyurcsány annyival volt okosabb, mint Tarr Zoltán, hogy ő ezt Őszödön a választások után mondta el, Tarr pedig fél évvel a választások előtt” – jegyezte meg. A miniszter szerint a Tisza Párt az elejétől fogva árulókból alakult: „Tarr Zoltán is ilyen a maga nemében”.
Gulyás Gergely úgy véli: a tiszások karrierpályát láttak abban, hogy ellenzéki pártot építenek. Miközben az ország – ennek ellenére – szerintük is jó irányban halad. A miniszter szerint az ellenzéki szimpatizánsok lassan már érezhetik, hogy Márki-Zay Péter után Magyar Péterrel is rossz lóra tettek.
Az adásban az a kérdés is előkerült, hogy visszatérhet-e Varga Judit a politikába. Gulyás erre elmondta,
hogy a politika szegényebb lett Varga Judit kilépésével.
Ugyanakkor – mint fogalmazott – amennyire ő ismeri a volt igazságügyi minisztert, köszöni szépen jól van. Elárulta azt is, hogy talán ideje lenne, hogy meghívja Vargát egy kávéra, és majd akkor megkérdezi, van-e ilyen szándéka. Szerinte azonban, amíg „Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában”, addig Varga Judit nem kíván részt venni a játékban – ahogyan ezt korábban el is mondta. A miniszter szerint 2026 után Magyar Péter eltűnhet a közéletből, és akkor esetleg újra vissza lehet térni erre a témára.
