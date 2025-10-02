Gulyás Gergely a Harcosok Órájában: A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet

Gulyás Gergely volt a Harcosok Órája című műsor vendége. Gulyás Gergely az uniós csúcs kapcsán leszögezte: egyetlen egy ország mert szembe menni jelenleg Ukrajna EU-s csatlakozásának tervezetével. Szerinte azonban sokan vannak olyan EU-s vezetők, akik most hajlandóak arra, hogy ebben a kérdésben a többséggel menjenek, de valójában nem gondolják komolyan, hogy belátható időn belül Ukrajna az unió tagja lehet.

„Azt viszont nehéz vitatni, hogy ne lenne rendkívül káros az EU egészére nézve egy olyan ukrán csatlakozás, amely nyilvánvaló, hogy nem érdem alapú, hiszen semmilyen kritériumát nem közelíti meg az unió többé-kevésbé objektív csatlakozási kritériumainak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „a magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet”, hiszen „nem csak a magyar, hanem az európai érdeket is képvisel ezzel”.

Gulyás a szomszédos háborús helyzet kapcsán úgy fogalmazott, hogy a háború megoldásának tárgyalásosnak kell lennie,

ennek ellenére az EU újabb fegyverszállítmányokat tervez, ráadásul kialakulni látszik egy kedvezőtlen modell, miszerint az USA szállítja a fegyvert, az EU pedig fizeti.

