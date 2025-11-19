Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Istvánt: a lakosság segítségét kérik

2025. november 18-án közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt elfogatóparancsot adtak ki Horváth István ellen. A férfi elleni körözést a Miskolci Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adta ki – derült ki a Police közléséből.

A rendőrség a körözött személy adatait is ismertette.

Mint írják, Horváth István a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Köröm településen született 1990. december 30-án, és magyar állampolgár.