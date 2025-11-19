Ft
Ebben az egész Tisza-ügyben nem Magyar Péter a főszereplő, hanem Orbán Viktor

2025. november 19. 20:45

Arról, hogy azok, akik nem kérnek a Fideszből, a Tiszára szavaznak.

2025. november 19. 20:45
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Bár számítanak a politikában is, de nem becsülném túl az influenszer-világot, mert ők jönnek-mennek, hip-hop fel- majd eltűnnek. Olyanok, mint a mai sztárok: ha megnézzük például a Sziget tavalyelőtti fellépőit, 80 százalékuk már nincs is műsoron, azt sem tudjuk, kik azok.

Magyar Péterre azonban nem feltétlenül ilyen jövő vár: az emberek azért szavaznak rá, hogy leváltsák Orbán Viktort. Hozzáteszem: ebben az egész Tisza-ügyben nem Magyar Péter a főszereplő, hanem Orbán Viktor, ezt világosan látni kell. A Tisza Párt maga is valójában Orbán Viktorról szól. Arról, hogy azok, akik nem kérnek a Fideszből, a Tiszára szavaznak.

Ezt is ajánljuk a témában

Vannak köztük persze lelkes rajongók is, de sokan csak összeszorított szájjal állnak be a sorba. Ők azok, akik azt mondják: »Jézus Mária, én nem szeretem ezt a személyiséget, de inkább rá szavazok, csak tűnjön már el végre a Fidesz!«

A pártstruktúrák persze alakulhatnak, de a tartós értékek, amelyek az életünkben fontosak, nem tünékenyek – azok több ezer éve itt vannak velünk.„

manyika-1
2025. november 21. 10:58
Tiszások, gondolkozzatok, a vezéretekre szavazni bűn, ha most szarnak éreztek mindent, ha nyer mp. még szarabb lesz, hova menekültök akkor, miből éltek, éhen haltok !!!
Válasz erre
0
0
díszponty
2025. november 21. 09:34
Fodor Gabeszt te majd kire szavazol? Orbánra nem, Tiszára nem, akkor biztos Dobrev Klárára. Vagy kire? Hülyébb vagy mint az átlag. Te mindig is Kabos Gyula voltál. Ebből is egy kicsikét, meg abból is egy kicsikét. Markáns konkrét véleményed soha nem volt. Ez esetben jobb lenne ha több okból kifolyólag is is befognád a pofád.
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2025. november 20. 21:57
A magyarok szégyene, hogy ez az egész tisza jelenség idáig jutott. Szánalom és szomorúság.
Válasz erre
0
0
pearl61
2025. november 20. 21:28
Gabcsikovó agya bukott pártja miatti mellőzöttségtől és az irigységtől már nem tekervényes, csak enyhe fodor. 🫨 A következő 2/3 után meg teljesen kisimul…
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!