Ez az igazi kegyelemdöfés: nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje (VIDEÓ)
Hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal.
Arról, hogy azok, akik nem kérnek a Fideszből, a Tiszára szavaznak.
„Bár számítanak a politikában is, de nem becsülném túl az influenszer-világot, mert ők jönnek-mennek, hip-hop fel- majd eltűnnek. Olyanok, mint a mai sztárok: ha megnézzük például a Sziget tavalyelőtti fellépőit, 80 százalékuk már nincs is műsoron, azt sem tudjuk, kik azok.
Magyar Péterre azonban nem feltétlenül ilyen jövő vár: az emberek azért szavaznak rá, hogy leváltsák Orbán Viktort. Hozzáteszem: ebben az egész Tisza-ügyben nem Magyar Péter a főszereplő, hanem Orbán Viktor, ezt világosan látni kell. A Tisza Párt maga is valójában Orbán Viktorról szól. Arról, hogy azok, akik nem kérnek a Fideszből, a Tiszára szavaznak.
Vannak köztük persze lelkes rajongók is, de sokan csak összeszorított szájjal állnak be a sorba. Ők azok, akik azt mondják: »Jézus Mária, én nem szeretem ezt a személyiséget, de inkább rá szavazok, csak tűnjön már el végre a Fidesz!«
A pártstruktúrák persze alakulhatnak, de a tartós értékek, amelyek az életünkben fontosak, nem tünékenyek – azok több ezer éve itt vannak velünk.„
