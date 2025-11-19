„Bár számítanak a politikában is, de nem becsülném túl az influenszer-világot, mert ők jönnek-mennek, hip-hop fel- majd eltűnnek. Olyanok, mint a mai sztárok: ha megnézzük például a Sziget tavalyelőtti fellépőit, 80 százalékuk már nincs is műsoron, azt sem tudjuk, kik azok.

Magyar Péterre azonban nem feltétlenül ilyen jövő vár: az emberek azért szavaznak rá, hogy leváltsák Orbán Viktort. Hozzáteszem: ebben az egész Tisza-ügyben nem Magyar Péter a főszereplő, hanem Orbán Viktor, ezt világosan látni kell. A Tisza Párt maga is valójában Orbán Viktorról szól. Arról, hogy azok, akik nem kérnek a Fideszből, a Tiszára szavaznak.