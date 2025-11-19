Gyakorlatilag eldőlt: Németország kész minden segítséget megadni Ukrajnának ezen a téren

A kancellár kitérő választ adott újságírók kérdésére német Taurus rakéták esetleges szállításáról. „Mindössze annyit mondhatok, mindent megteszünk, hogy az ukrán hadsereget olyan rendszerekkel lássuk el, amelyek megfelelő hatótávolsággal rendelkeznek. És ebből a következő hetekben és hónapokban még több lesz, ha szükséges, egészen az ilyen rendszerek Ukrajnában történő gyártásáig” – mondta Merz.

A német kancellár egyben elítélte az orosz támadások erőteljes fokozását Ukrajna infrastruktúrája ellen.

Ennek már semmi köze katonai célokhoz. Ez tiszta terrorháború Ukrajna polgári lakossága ellen”

– hangoztatta.

Merz egyben felszólította Németország európai uniós partnereit, hogy jussanak megállapodásra a lefoglalt orosz vagyon felhasználásáról decemberben.