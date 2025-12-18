Ft
Áll a bál a sárvári tiszások között: egymást jelentgetik fel az emberek

2025. december 18. 09:21

Pedofilvádak, belharcok és fenyegetések: súlyos botrány rázta meg a Tisza Párt sárvári előválasztását.

2025. december 18. 09:21
null

Komoly belső konfliktus és országos visszhangot kiváltó botrány bontakozott ki a Tisza Párt sárvári választókerületében zajló előválasztás során. Az ügy középpontjában Németh Martin, a párt egyik helyi politikusa áll, akit egy ismeretlen hátterű internetes kamuprofil pedofíliával vádolt meg – írja összegző cikkében az Ellenpont.

Németh Martin az előválasztás első fordulóját megnyerte, és korábban maga Magyar Péter is a „magyar fiatalok és Vas megye hangjaként” méltatta. A döntő körben azonban végül alulmaradt Strompová Viktóriával szemben, akit a pártvezetés nevezett meg végleges jelöltként. A fordulatot követően Németh nyilvánosan sérelmezte a kampány tisztaságát, állítása szerint szervezett lejárató akciók, kommenttámadások és telefonos rágalmazás zajlott ellene – 

részben párton belüli körökből.

Németh már az előválasztás eredményének kihirdetése előtt feljelentést tett rágalmazás miatt. Információk szerint erre elsősorban az interneten terjesztett pedofilvádak miatt került sor. A vádakat egy „Fogadott Prókátor” nevű profil terjesztette, amely hónapokon át következetesen Németh alkalmatlanságát hangoztatta, majd nyílt kommentháborúba keveredett a politikus támogatóival.

Forrás: Ellenpont / Facebook

A kommentváltások során a kamuprofil többször megismételte a legsúlyosabb állításokat, sőt burkolt fenyegetéseket is megfogalmazott, bírósági eljárást és állítólagos bizonyítékokat emlegetve. Egyes hozzászólásokban ultimátumot is adott: Németh vonja vissza a feljelentést, ellenkező esetben „beleáll az ügybe”.

A sárvári konfliktus jól illeszkedik abba a mintázatba, amely szerint az előválasztások után több körzetben is feszültségek alakultak ki a Tisza Párton belül jelöltek és aktivisták között. A pártvezetés vélhetően értesült a sárvári belharcokról és a súlyos vádakról, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Németh végül háttérbe szorult.

Az ügy egyik legmeglepőbb fordulata, hogy Magyar Péter korábbi ígérete alapján a második helyezettek kampányfőnökként segítik a végleges jelölteket. 

Ez azt jelentené, hogy a pedofilvádakkal támadott Németh Martin Strompová Viktória kampányának kulcsszereplője lehet – ami az előzmények fényében rendkívül ellentmondásos helyzetet teremt.

Érdekesség, hogy a sárvári konfliktusról több sajtóorgánum is beszámolt, ám egyes, a Tiszához közel álló médiumok a beszámolókból kihagyták a feszültség valódi gyökerét jelentő pedofilvádakat. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, a felek pedig – létező vagy vélt – bizonyítékokra hivatkozva folytatják a nyilvános és jogi küzdelmet.

Forrás: Ellenpont / Facebook

Nyitókép: Németh Martin Facebook-oldala

 

