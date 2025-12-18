Áll a bál a sárvári tiszások között: egymást jelentgetik fel az emberek

Országszerte botrányba fulladt a Tisza Párt előválasztása, egymásnak estek a jelölt-jelöltek
Több városban is egymást pocskondiázzák a jelöltek, ráadásul az eredmény is sokfelé meglepően alakult.
Pedofilvádak, belharcok és fenyegetések: súlyos botrány rázta meg a Tisza Párt sárvári előválasztását.
Komoly belső konfliktus és országos visszhangot kiváltó botrány bontakozott ki a Tisza Párt sárvári választókerületében zajló előválasztás során. Az ügy középpontjában Németh Martin, a párt egyik helyi politikusa áll, akit egy ismeretlen hátterű internetes kamuprofil pedofíliával vádolt meg – írja összegző cikkében az Ellenpont.
Németh Martin az előválasztás első fordulóját megnyerte, és korábban maga Magyar Péter is a „magyar fiatalok és Vas megye hangjaként” méltatta. A döntő körben azonban végül alulmaradt Strompová Viktóriával szemben, akit a pártvezetés nevezett meg végleges jelöltként. A fordulatot követően Németh nyilvánosan sérelmezte a kampány tisztaságát, állítása szerint szervezett lejárató akciók, kommenttámadások és telefonos rágalmazás zajlott ellene –
részben párton belüli körökből.
Németh már az előválasztás eredményének kihirdetése előtt feljelentést tett rágalmazás miatt. Információk szerint erre elsősorban az interneten terjesztett pedofilvádak miatt került sor. A vádakat egy „Fogadott Prókátor” nevű profil terjesztette, amely hónapokon át következetesen Németh alkalmatlanságát hangoztatta, majd nyílt kommentháborúba keveredett a politikus támogatóival.
A kommentváltások során a kamuprofil többször megismételte a legsúlyosabb állításokat, sőt burkolt fenyegetéseket is megfogalmazott, bírósági eljárást és állítólagos bizonyítékokat emlegetve. Egyes hozzászólásokban ultimátumot is adott: Németh vonja vissza a feljelentést, ellenkező esetben „beleáll az ügybe”.
A sárvári konfliktus jól illeszkedik abba a mintázatba, amely szerint az előválasztások után több körzetben is feszültségek alakultak ki a Tisza Párton belül jelöltek és aktivisták között. A pártvezetés vélhetően értesült a sárvári belharcokról és a súlyos vádakról, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy Németh végül háttérbe szorult.
Az ügy egyik legmeglepőbb fordulata, hogy Magyar Péter korábbi ígérete alapján a második helyezettek kampányfőnökként segítik a végleges jelölteket.
Ez azt jelentené, hogy a pedofilvádakkal támadott Németh Martin Strompová Viktória kampányának kulcsszereplője lehet – ami az előzmények fényében rendkívül ellentmondásos helyzetet teremt.
Érdekesség, hogy a sárvári konfliktusról több sajtóorgánum is beszámolt, ám egyes, a Tiszához közel álló médiumok a beszámolókból kihagyták a feszültség valódi gyökerét jelentő pedofilvádakat. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, a felek pedig – létező vagy vélt – bizonyítékokra hivatkozva folytatják a nyilvános és jogi küzdelmet.
