Áll a bál a sárvári tiszások között: egymást jelentgetik fel az emberek

Komoly belső konfliktus és országos visszhangot kiváltó botrány bontakozott ki a Tisza Párt sárvári választókerületében zajló előválasztás során. Az ügy középpontjában Németh Martin, a párt egyik helyi politikusa áll, akit egy ismeretlen hátterű internetes kamuprofil pedofíliával vádolt meg – írja összegző cikkében az Ellenpont.

Németh Martin az előválasztás első fordulóját megnyerte, és korábban maga Magyar Péter is a „magyar fiatalok és Vas megye hangjaként” méltatta. A döntő körben azonban végül alulmaradt Strompová Viktóriával szemben, akit a pártvezetés nevezett meg végleges jelöltként. A fordulatot követően Németh nyilvánosan sérelmezte a kampány tisztaságát, állítása szerint szervezett lejárató akciók, kommenttámadások és telefonos rágalmazás zajlott ellene –