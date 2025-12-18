Ft
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij friedrich merz európai unió orosz vagyon orosz-ukrán háború eu

A háborúnak lassan vége, Brüsszel mégis folytatná, „as long az is takes"

2025. december 18. 05:30

Washingtontól Pekingig mindenki a saját érdekeit nézi, közben Brüsszel egy kilátástalan és értelmetlen háborúhoz kötné Európa jövőjét.

2025. december 18. 05:30
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Néha érdemes leegyszerűsíteni a problémákat, hogy jobban megértsük őket. A minket körülvevő világ egyre grandiózusabb változásai mögött persze bonyolult folyamatok húzódnak meg, ám ettől még Európának valójában egy egyszerű kérdésre kellene most választ adnia – erősebb vagy gyengébb akar lenni? Illetve azt is tisztázni kéne persze, mit jelent Európa, s mit jelent az erő… De ebbe most ne menjünk bele!

Maradjunk annyiban, hogy az erő a gazdasági és világpolitikai súlyt jelenti, Európa pedig nagyjából az Európai Uniót.

És ha ezen túl vagyunk, nézzük az aktualitásokat, konkrétan a csütörtöki csúcsot, illetve a legfontosabb témát, az orosz-ukrán háborúhoz való viszonyulás ügyét! És egyszerűsítsünk!

Miután Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy akár újabb kompromisszumokra is hajlandó a békekötés érdekében, s bár ez relatív, de a jelek szerint az orosz-amerikai tárgyalások is kezdenek eredményre vezetni, Friedrich Merz német kancellár a minap hírhedt elődjéhez, Hitlerhez hasonlította Vlagyimir Putyint. Ezzel lényegében zárójelbe tette annak lehetőségét, hogy Németország, azaz Európa is tárgyaljon Moszkvával.

S bár épp dugába látszik dőlni a terv, Brüsszel eközben a befagyasztott orosz vagyonra is rámarkolna, hogy tovább lehessen pénzelni a súlyosan korrupt Kijevet.

Vagyis folytatni a háborút. „As long az is takes!”

Mindezt tetézi, hogy tizenegy tagállam, valamint Nagy-Britannia, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatban hat pontot vett sorra, többek között egy Oroszországnak elfogadhatatlan méretű ukrán hadsereg finanszírozásáról, továbbá európai katonák csatlakozásával (hello, kötelező sorkatonaság!), a háborús bevonódást kockáztató biztonsági garanciákról, a gyorsított uniós tagságról, valamiféle békefenntartó misszióról és „jelentős erőforrások” bevonásáról.

Az EU vezetése tehát európai katonákkal és – ha nem sikerül elkobozni az orosz vagyont, kapitális precedenst teremtve – az európai adófizetők pénzén akarja garantálni Ukrajna sérthetetlenségét.

Ez nem csak a tagállamok kizsákmányolásához vezetne, amit egyesek adóemeléssel és megszorításokkal kezelnének, tovább fékezve a gazdaságot – de az egész kontinensre kiterjedő háborúhoz is közelebb sodorná az Unió nemzeteit.

Ebből tényleg komoly verekedés lesz most Brüsszelben, ahol azonban Orbán Viktor nincs egyedül az aggályaival. Kérdés, mire mennek a patrióták. Eltökéltek, az biztos. A magyar miniszterelnök szerint ráadásul mindezek mentén a tagállamokkal szembeni összeesküvés történik, vagyis a jogaink kiüresítése. Goodbye, vétó!

Visszatérve a leegyszerűsítéshez: Európa gazdasága padlót fogott, a kilátások gyatrák, a kihívók erősödnek, s miközben mindenki más, Washingtontól Pekingig a saját érdekeit nézi, Brüsszel az európai nemzetek kárán egy zűrös szomszéd kilátástalan és értelmetlen harcához kötné saját jövőjét, nem hajlandó tárgyalni az „agresszorral”, akár háborúba sodorva az európai társadalmakat is. Van még visszaút? Ez a valódi tét, erről szólnak ezek a napok!

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

recipp
2025. december 18. 07:40
Orbán Már nem is tagadja, hogy ruszkibáb ,elárulta az európai közösséget és vele együtt az európai közösséggel szövetséges Orbán azt állítja, Putyin megígérte neki, hogy ha megfelelően szavaz az uniós csúcson, nem kell tartania az orosz válaszlépésektől Ha tehát jól értem - Orbán egy EU-szavazás előtt elment seftelni a magyarok szavazatával a ruszkikhoz.Tehát, putyin megrendelésére szavaz a csuti tolvaj az unióban. Hát már itt tart putyin kutyája, hogy egy tömeggyilkos zsarolja Ezt nem lehet másképp nevezni, mint hazaárulás, mert nem saját hazája nemzeti érdekeit veszi figyelembe, hanem egy, a szövetségesi kapcsolatainkkal szemben ellenérdekelt külföldi nagyhatalom szája íze szerint dönt felfokozott nemzetközi biztonságpolitikai időszakban Miért, a ruszkik azt gondolták, hogy szabadon letarolhatják a szomszédos ukránokat, és mindenki megadóan helyeselni fog? Bubek höhööö,,Orbán már 2009-től orosz érdekeket képviselő báb .Hazaáruló és tolv
0
0
recipp
2025. december 18. 07:29
Üzenném Orbán Hazug Viktornak: nem, az nem a Te győzelmed, hogy ki lettél ebrudalva a döntési folyamatból. Sokkal inkább mindenki veresége, de ne rohanjunk ennyire előre... És akkor utalnék arra, amit az elmúlt években sokszor elmondtam és leirtam: minden nemzetközi szervezetben van vétójog, előbb-utóbb mindenhol keletkezik igény a megkerülésére, előbb-utóbb meg is kerülik, aztán mindig kiderül, hogy nem volt jó ötlet. De ettől még Orbán továbbra is hazudik... Orbán szerint lekerült az orosz vagyonra felvett hitel az uniós napirendről – erről azonban senki sem tud A magyar miniszterelnök olyan hírt tett közzé, amelyet rajta kívül senki sem ismer el valósnak. Az is azt erősíti, hogy nincs igaza, hogy az EUrologus információi szerint Volodimir Zelenszkij is Brüsszelbe érkezik a csúcsra. Ha vége a háborúnak,akkor ujjá kell építeni Ukrajnát. Putyin ledózerolta, járuljon hozzá az újáépítéshez
0
2
Kormánypárti2
2025. december 18. 07:17
Van "újságíró" felvétel a mandinál? Ha jól fizetnek és is jelentkeznék, ,mert ilyen hulladék szarokat én is össze tudok hozni még szórakozásból is. Ha fizetnek érte, az csak bónusz.
2
1
bagira004
2025. december 18. 07:01
Brüsszeli dollárkommunisták ismét mások pénzéből kifogytak . Orosz vagyonból 3 évig lövöldözhetnének úgy gondolják . Eközben ukránok kifogynak , oroszok Ukrajnát magukhoz csatolják.
4
0
