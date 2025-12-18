A háborúnak lassan vége, Brüsszel mégis folytatná, „as long az is takes”

Vagyis folytatni a háborút. „As long az is takes!”
Mindezt tetézi, hogy tizenegy tagállam, valamint Nagy-Britannia, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatban hat pontot vett sorra, többek között egy Oroszországnak elfogadhatatlan méretű ukrán hadsereg finanszírozásáról, továbbá európai katonák csatlakozásával (hello, kötelező sorkatonaság!), a háborús bevonódást kockáztató biztonsági garanciákról, a gyorsított uniós tagságról, valamiféle békefenntartó misszióról és „jelentős erőforrások” bevonásáról.
Az EU vezetése tehát európai katonákkal és – ha nem sikerül elkobozni az orosz vagyont, kapitális precedenst teremtve – az európai adófizetők pénzén akarja garantálni Ukrajna sérthetetlenségét.
Ez nem csak a tagállamok kizsákmányolásához vezetne, amit egyesek adóemeléssel és megszorításokkal kezelnének, tovább fékezve a gazdaságot – de az egész kontinensre kiterjedő háborúhoz is közelebb sodorná az Unió nemzeteit.
Ebből tényleg komoly verekedés lesz most Brüsszelben, ahol azonban Orbán Viktor nincs egyedül az aggályaival. Kérdés, mire mennek a patrióták. Eltökéltek, az biztos. A magyar miniszterelnök szerint ráadásul mindezek mentén a tagállamokkal szembeni összeesküvés történik, vagyis a jogaink kiüresítése. Goodbye, vétó!