A háborúnak lassan vége, Brüsszel mégis folytatná, „as long az is takes”

Néha érdemes leegyszerűsíteni a problémákat, hogy jobban megértsük őket. A minket körülvevő világ egyre grandiózusabb változásai mögött persze bonyolult folyamatok húzódnak meg, ám ettől még Európának valójában egy egyszerű kérdésre kellene most választ adnia – erősebb vagy gyengébb akar lenni? Illetve azt is tisztázni kéne persze, mit jelent Európa, s mit jelent az erő… De ebbe most ne menjünk bele!

Maradjunk annyiban, hogy az erő a gazdasági és világpolitikai súlyt jelenti, Európa pedig nagyjából az Európai Uniót.

És ha ezen túl vagyunk, nézzük az aktualitásokat, konkrétan a csütörtöki csúcsot, illetve a legfontosabb témát, az orosz-ukrán háborúhoz való viszonyulás ügyét! És egyszerűsítsünk!