„Ezért ő a világ legjobb középpályása jelenleg” – új felvételt tett közzé a Premier League Szoboszlairól

Mekkora a baj? Itt vannak a legújabb infók Szoboszlai sérüléséről
Azt gyanítják, turbómotort építettek a magyar középpályásba.
Az angol labdarúgás élvonalának a közösségi oldala közzétett egy egészen elképesztő felvételt Szoboszlai Dominikról. A liverpooli középpályás a Brighon elleni 2–0-ás siker alkalmával ismét bizonyította, miért rajonganak érte a szigetországban és miért tartják a Premier League egyik legjobbjának.
Előbb középre kanyarított egy szögletet, majd végigszáguldott a pályán, hogy eredményesen megzavarja a vendégek kontráját.
A szurkolók érthetően megemelték a kalapjukat a magyar teljesítménye előtt, a hozzászólások között záporoznak a dicséretek. Íme, válogatásunk a kommentszekcióból.
„Mérföldekkel jobb, mint Trent Alexander-Arnold”
„A jövő csapatkapitánya”
Ezért ő a világ legjobb középpályása jelenleg”
„Szobóban komoly a turbómotor”
„És még mondja valaki, hogy Wirtz a jövő...”
Fotó: Glyn Kirk/AFP