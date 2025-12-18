Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

„Ezért ő a világ legjobb középpályása jelenleg” – új felvételt tett közzé a Premier League Szoboszlairól

2025. december 18. 08:37

Azt gyanítják, turbómotort építettek a magyar középpályásba.

2025. december 18. 08:37
null

Az angol labdarúgás élvonalának a közösségi oldala közzétett egy egészen elképesztő felvételt Szoboszlai Dominikról. A liverpooli középpályás a Brighon elleni 2–0-ás siker alkalmával ismét bizonyította, miért rajonganak érte a szigetországban és miért tartják a Premier League egyik legjobbjának.

Előbb középre kanyarított egy szögletet, majd végigszáguldott a pályán, hogy eredményesen megzavarja a vendégek kontráját.

A szurkolók érthetően megemelték a kalapjukat a magyar teljesítménye előtt, a hozzászólások között záporoznak a dicséretek. Íme, válogatásunk a kommentszekcióból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„Mérföldekkel jobb, mint Trent Alexander-Arnold”

„A jövő csapatkapitánya”

Ezért ő a világ legjobb középpályása jelenleg”

„Szobóban komoly a turbómotor”

„És még mondja valaki, hogy Wirtz a jövő...”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2025. december 18. 09:27
Még a semmit is fel kell turbózni hogy megélhessenek belőle.
Válasz erre
0
4
Oeregfiu
2025. december 18. 09:08
Kit érdekel ez a napi fontoskodás Szoboszlai személyével?
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!