Mekkora a baj? Itt vannak a legújabb infók Szoboszlai sérüléséről

Megtalálták Szoboszlai helyettesét Liverpoolban – minden a magyaron múlik
Ha nem tudja vállalni a játékot, Arne Slot újoncot avathat.
Pénteken döntenek arról, hogy pályára léphet-e szombaton a Tottenham ellen. Itt vannak a legfrissebb információk Szoboszlai Dominik sérüléséről.
Örömteli hírekkel szolgálhatunk: nem kell aggódni, ugyanis a brit sajtó már tényként közli, hogy Szoboszlai Dominik bokasérülése egyáltalán nem súlyos.
Mint ismeretes, a Liverpool középpályása a Brighton elleni szombati bajnokin maradt a földön hatalmas fájdalmak közepette, és bár folytatta a játékot bő 10 percig, utána le kellett cserélni.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha nem tudja vállalni a játékot, Arne Slot újoncot avathat.
Azóta a magyar és angol rajongók is csak találgatnak, hogy vajon mennyi időre eshetett ki a Vörösök eddigi szezonjának legfontosabb játékosa. Arne Slot vezetőedző a 2–0-s győzelem után közvetlenül azt mondta, Szoboszlai bokája nem nézett ki túl jól, de bízik a minél korábbi visszatérésben.
Ezt is ajánljuk a témában
Le kellett cserélni a magyar középpályást.
Az Athletic most arról ír, hogy
a vizsgálat eloszlatta a félelmeket arról, hogy hosszabb ideig kellene meccseket kihagynia.”
James Pearce újságíró beszámolója szerint Szoboszlai „jól reagált a kezelésre”, és a 25 éves játékos reméli, „egészségesnek nyilvánítják”, hogy szombat este a Tottenham elleni rangadón már pályára is léphessen.
Garancia azonban erre nincs: a Liverpool szakmai stábja szorosan figyelemmel kíséri sérülése alakulását, és majd csak pénteken hozza meg a döntést a másnapi pályára lépésével kapcsolatban.
A cikk szerzője szerint, ha Szoboszlai a Tottenham ellen nem is tudna pályára lépni, egy héttel később a Wolverhampton elleni hazai bajnokin már biztosan játszani fog.
Ez igen jó hír Slotnak, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya a legmegbízhatóbb labdarúgója ebben a szezonban, a Brighton elleni bajnokit leszámítva minden mérkőzést végigjátszott.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP