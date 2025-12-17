Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Mekkora a baj? Itt vannak a legújabb infók Szoboszlai sérüléséről

2025. december 17. 17:54

Pénteken döntenek arról, hogy pályára léphet-e szombaton a Tottenham ellen. Itt vannak a legfrissebb információk Szoboszlai Dominik sérüléséről.

2025. december 17. 17:54
null

Örömteli hírekkel szolgálhatunk: nem kell aggódni, ugyanis a brit sajtó már tényként közli, hogy Szoboszlai Dominik bokasérülése egyáltalán nem súlyos.

Mint ismeretes, a Liverpool középpályása a Brighton elleni szombati bajnokin maradt a földön hatalmas fájdalmak közepette, és bár folytatta a játékot bő 10 percig, utána le kellett cserélni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron
Szoboszlai
Szoboszlai teljesítményére a Brighton ellen sem lehetett panasz. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Azóta a magyar és angol rajongók is csak találgatnak, hogy vajon mennyi időre eshetett ki a Vörösök eddigi szezonjának legfontosabb játékosa. Arne Slot vezetőedző a 2–0-s győzelem után közvetlenül azt mondta, Szoboszlai bokája nem nézett ki túl jól, de bízik a minél korábbi visszatérésben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Athletic most arról ír, hogy 

a vizsgálat eloszlatta a félelmeket arról, hogy hosszabb ideig kellene meccseket kihagynia.”

Szoboszlai reménykedik

James Pearce újságíró beszámolója szerint Szoboszlai „jól reagált a kezelésre”, és a 25 éves játékos reméli, „egészségesnek nyilvánítják”, hogy szombat este a Tottenham elleni rangadón már pályára is léphessen.

Garancia azonban erre nincs: a Liverpool szakmai stábja szorosan figyelemmel kíséri sérülése alakulását, és majd csak pénteken hozza meg a döntést a másnapi pályára lépésével kapcsolatban.

A cikk szerzője szerint, ha Szoboszlai a Tottenham ellen nem is tudna pályára lépni, egy héttel később a Wolverhampton elleni hazai bajnokin már biztosan játszani fog.

Ez igen jó hír Slotnak, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya a legmegbízhatóbb labdarúgója ebben a szezonban, a Brighton elleni bajnokit leszámítva minden mérkőzést végigjátszott. 

Ebben a szezonban Európa öt topbajnokságában csak két mezőnyjátékos játszott több percet klub- és válogatott szinten: csapattársa, Virgil van Dijk és a genovai Johan Vasquez.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!