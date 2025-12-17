Mekkora a baj? Itt vannak a legújabb infók Szoboszlai sérüléséről

James Pearce újságíró beszámolója szerint Szoboszlai „jól reagált a kezelésre”, és a 25 éves játékos reméli, „egészségesnek nyilvánítják”, hogy szombat este a Tottenham elleni rangadón már pályára is léphessen.

Garancia azonban erre nincs: a Liverpool szakmai stábja szorosan figyelemmel kíséri sérülése alakulását, és majd csak pénteken hozza meg a döntést a másnapi pályára lépésével kapcsolatban.

A cikk szerzője szerint, ha Szoboszlai a Tottenham ellen nem is tudna pályára lépni, egy héttel később a Wolverhampton elleni hazai bajnokin már biztosan játszani fog.

Ez igen jó hír Slotnak, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya a legmegbízhatóbb labdarúgója ebben a szezonban, a Brighton elleni bajnokit leszámítva minden mérkőzést végigjátszott.