Végre! Szabó Zsófi kimondta, amit sokan éreznek

„Menő” magyarnak lenni, „és be lehet vállalni, ha azon belül jobboldali vagy” – jelentette ki Szabó Zsófi a 48 óra című műsorban. A Színésznő, műsorvezető elárulta, találkozik olyanokkal is, akik szerint hiba, hogy hangosan kiállt Orbán Viktor mellett, de ő elfogadja ezt, mert úgy gondolja, hogy a beszélgetés még nem okozott problémát emberek között, csak nem mindegy, milyen a hangnem. Azt is elmondta, hisz abban, hogy édesapja, a Kossuth-díjas Szabó Gyula büszke lenne rá, és édesanyja is ebben erősíti meg.

Fotó: Földházi Árpád

Szabó Zsófi – aki a győri háborúellenes gyűlés egyik műsorvezetője is volt – azt mondta: azoknak is tudniuk kell, akik nem őt támogatják, hogy Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”. Elmondta azt is, 400 ezer követője van a médiafelületeken, és azt tapasztalja, hogy a jóság, az erő, a támogatás csendes. Hozzátette: ezt kellene felerősíteni, szemben a gyűlöletkeltéssel. Mint mondta, a legtöbben megköszönik, hogy kiállt értük.