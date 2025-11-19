Ft
Végre! Szabó Zsófi kimondta, amit sokan éreznek

2025. november 19. 20:15

A színésznő, műsorvezető nem retten vissza a balos véleményterrortól.

2025. november 19. 20:15
null

„Menő” magyarnak lenni, „és be lehet vállalni, ha azon belül jobboldali vagy” jelentette ki Szabó Zsófi a 48 óra című műsorban. A Színésznő, műsorvezető elárulta, találkozik olyanokkal is, akik szerint hiba, hogy hangosan kiállt Orbán Viktor mellett, de ő elfogadja ezt, mert úgy gondolja, hogy a beszélgetés még nem okozott problémát emberek között, csak nem mindegy, milyen a hangnem. Azt is elmondta, hisz abban, hogy édesapja, a Kossuth-díjas Szabó Gyula büszke lenne rá, és édesanyja is ebben erősíti meg.

Fotó: Földházi Árpád

Szabó Zsófi – aki a győri háborúellenes gyűlés egyik műsorvezetője is volt – azt mondta: azoknak is tudniuk kell, akik nem őt támogatják, hogy Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”. Elmondta azt is, 400 ezer követője van a médiafelületeken, és azt tapasztalja, hogy a jóság, az erő, a támogatás csendes. Hozzátette: ezt kellene felerősíteni, szemben a gyűlöletkeltéssel. Mint mondta, a legtöbben megköszönik, hogy kiállt értük.

A színésznő, műsorvezető nemrég a Mandinernek is interjút adott. Mint mondta, 

a jövő évi választás után nem lenne tiszta a lelkiismerete, ha csöndben maradna csak azért, hogy ne bántsák többen.

A DPK-találkozó és a Békemenet óta több ezren csatlakoztak az oldalam követőtáborához,

de valóban voltak, akik kikövettek. Tiszteletben tartom, ha valaki e döntésem miatt nem érdeklődik többé a tartalmaim iránt, annak viszont nagyon örülök, hogy másoknak meg épp ezzel a lépéssel lettem szimpatikusabb. Lehet, hogy a virtuális térben hangosabbak a negatív véleményformálók, de a való életben rengetegen odajönnek hozzám, hogy a támogatásukról biztosítsanak. A jobboldali értékrendű emberek most sokkal jobban figyelnek rám, örülnek a kiállásomnak. Az utálkozókkal pedig próbálok nem foglalkozni. Szerintem az én esetem jó példa lehet azoknak, akik nem mernek a politikáról beszélgetni a környezetükkel, inkább csöndben maradnak” – nyilatkozta a színész, műsorvezető a lapunknak.

Szabó Zsófi úgy vélekedett: „Lehet, hogy valaki nem ért egyet a kormány minden lépésével, de nem lehet elmenni amellett, hogy

a miniszterelnök reggeltől estig az országunkért dolgozik – azokért is, akik ellene vannak.”


 

Nyitókép: Szabó Zsófi Facebook-oldala

