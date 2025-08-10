...

Ezért volt égetően szükséges 2010-ben a családbarát fordulat, a gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javítása. A legjelentősebb intézkedések születésszám növekedést is hoztak, például az Eurostat adatai szerint Magyarországon az ezredforduló óta a születésszám legnagyobb éves növekedése 2014-ben volt, a gyed extra bevezetésének évében. Mivel azonban a 20–40 éves női korcsoport a 2010-es több mint másfél millió főről mára közel 1,1 millióra csökkent – hisz a rendszerváltás utáni időszakban született jóval kisebb létszámú korcsoport van most a legaktívabb szülőképes korban –, ezért a születésszámok olyan mértékben nem tudtak javulni, mint a termékenységi ráta.