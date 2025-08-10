Ft
kormány család probléma hazánkban biztonságérzet eredmények

Hogyan is került át több mint egymillió magyar a középosztályba?

2025. augusztus 10. 10:51

Több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek.

2025. augusztus 10. 10:51
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Világgazdaság

„A magyar kormány komoly eredményeket ért el a gyermekes családok helyzetének javításában 2010 óta. Ahogy arról már korábban is írtam: mostanra több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek. Az Eurostat adatai szerint 2010–2023 között 1,18 millió fővel kevesebben éltek hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával fenyegetve, közülük 800 ezer fő olyan háztartásban élt, ahol nevelkedett kiskorú gyermek is.

Ezért volt égetően szükséges 2010-ben a családbarát fordulat, a gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javítása. A legjelentősebb intézkedések születésszám növekedést is hoztak, például az Eurostat adatai szerint Magyarországon az ezredforduló óta a születésszám legnagyobb éves növekedése 2014-ben volt, a gyed extra bevezetésének évében. Mivel azonban a 20–40 éves női korcsoport a 2010-es több mint másfél millió főről mára közel 1,1 millióra csökkent – hisz a rendszerváltás utáni időszakban született jóval kisebb létszámú korcsoport van most a legaktívabb szülőképes korban –, ezért a születésszámok olyan mértékben nem tudtak javulni, mint a termékenységi ráta. 

A 2011-es minimumunkról 2021-re 1,61-re emelkedtünk. 2022-től azonban a szomszédunkban kitört háború, az unió hibás gazdaságpolitikája, az unióban erősödő migrációs problémák híreinek hatására olyan mértékben romlott a családok biztonságérzete, hogy a termékenységi rátánk is csökkent. Azonban csökkenésünk az egyik legkisebb volt az unió tagállamai között, így még 2022-ben és 2023-ban is előre tudtunk lépni a listában. 2023-ban Magyarországon volt a 3. legnagyobb termékenységi ráta az unióban.”

 

Fotó: Pixabay

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

llnnhegyi
2025. augusztus 10. 11:48
Az MJK ® táborába is tartozni kell. Az a menő,a jövő,a király! ( garantáltan libbcsikommcsi mentes)
kadhafi
2025. augusztus 10. 11:36
gullwingkadhafi 2025. augusztus 10. 11:09 Te tiszaszar hívő SOHA nem leszel középosztálybeli. Én nem leszek. Én középosztálybeli vagyok.
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 10. 11:32 Szerkesztve
2025 augusztus első dekádjában a legkirívóbb nemzet-család ellenes uszítók névsora itt olvasható: Kéri László, Petschnig Mária Zita, Tóta W Árpád, Magyar Júdás Péter, Pottyondi Edina, Fekete Győr András, Kontroll, HVG, ATV, Népszava, TISZA párt, Magyar Hang, Párbeszéd, Momentum,
kadhafi
2025. augusztus 10. 11:02
Hogyan is került át több mint egymillió magyar a középosztályba? Sehogy.
