Orbán Viktor: Családbarát adóforradalom zajlik Magyarországon! (VIDEÓ)
Újabb akciótervek jönnek az elhibázott EU-USA vámmegállapodás miatt – közölte a kormányfő.
Több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek.
„A magyar kormány komoly eredményeket ért el a gyermekes családok helyzetének javításában 2010 óta. Ahogy arról már korábban is írtam: mostanra több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek. Az Eurostat adatai szerint 2010–2023 között 1,18 millió fővel kevesebben éltek hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával fenyegetve, közülük 800 ezer fő olyan háztartásban élt, ahol nevelkedett kiskorú gyermek is.
...
Ezért volt égetően szükséges 2010-ben a családbarát fordulat, a gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javítása. A legjelentősebb intézkedések születésszám növekedést is hoztak, például az Eurostat adatai szerint Magyarországon az ezredforduló óta a születésszám legnagyobb éves növekedése 2014-ben volt, a gyed extra bevezetésének évében. Mivel azonban a 20–40 éves női korcsoport a 2010-es több mint másfél millió főről mára közel 1,1 millióra csökkent – hisz a rendszerváltás utáni időszakban született jóval kisebb létszámú korcsoport van most a legaktívabb szülőképes korban –, ezért a születésszámok olyan mértékben nem tudtak javulni, mint a termékenységi ráta.
A 2011-es minimumunkról 2021-re 1,61-re emelkedtünk. 2022-től azonban a szomszédunkban kitört háború, az unió hibás gazdaságpolitikája, az unióban erősödő migrációs problémák híreinek hatására olyan mértékben romlott a családok biztonságérzete, hogy a termékenységi rátánk is csökkent. Azonban csökkenésünk az egyik legkisebb volt az unió tagállamai között, így még 2022-ben és 2023-ban is előre tudtunk lépni a listában. 2023-ban Magyarországon volt a 3. legnagyobb termékenységi ráta az unióban.”
Fotó: Pixabay