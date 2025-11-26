Ft
11. 26.
szerda
háború Pokrovszk Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Pokrovszki pokol: nem csökken a harcok hevessége

2025. november 26. 15:31

Hiába került látható közelségbe a békefolyamat, a harcok hevessége nem csillapodik az orosz–ukrán fronton.

2025. november 26. 15:31
null

Az ukrán erők újabb nagyszabású támadást indítottak Oroszország stratégiai hadiipari és energetikai infrastruktúrája ellen – írja az orosz–ukrán háború legújabb fejleményei kapcsán az MTI nyomán a Magyar Nemzet.

Az orosz hadsereg egyik katonája kitűzi az orosz zászlót Pokrovszk egyik középületére
Az orosz hadsereg egyik katonája kitűzi az orosz zászlót Pokrovszk egyik középületére
Forrás: X

A vezérkar beszámolója szerint súlyos károkat okoztak a G. M. Berijevről elnevezett TANTK repülőgép-javító üzemben – ahol az A–50-es légtérellenőrző gépek és a Tu–95MS bombázók karbantartása zajlik –, valamint a Molnyija–Atlant Aero dróngyártó vállalatnál. A támadás során egy A–60-as kísérleti repülőgép is megsérülhetett.

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel párhuzamosan az ukrán drónok az orosz energiaszektort is célba vették:

  • találat érte a novorosszijszki Seszharisz olajterminált és
  • a tuapszei finomítót.

A Kaszpi Csővezeték Konzorcium megerősítette, hogy az egyik adminisztratív épületük megsérült, emiatt részben le kellett állítani a rakománykezelést. Ukrajnai források szerint Neptun robotrepülőgépeket és Barsz drónokat vetettek be, és sikerült megsemmisíteniük egy Sz–400-as légvédelmi indítóállást is.

Moszkva azonnal megtorlással reagált:

„precíziós fegyverekkel", köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtottak végre tömeges csapást ukrán célpontok ellen.

Az orosz védelmi minisztérium ezt válaszként értékelte az orosz polgári infrastruktúra elleni támadásokra. Állításuk szerint négy frontszakaszon előretörtek, és elfoglalták a donyecki Ivanopillját.

A napi ukrán veszteséget 1345 főben adták meg, emellett

  • több raktár és üzemanyag-tároló,
  • 419 drón és
  • négy Neptun rakéta megsemmisítéséről számoltak be.

Az orosz erők Kijevre is csapást mértek: találat érte a Novus szupermarketlánc 50 ezer négyzetméteres logisztikai központját, ahol négy sofőr életét vesztette, öten pedig megsebesültek.

Az elveszett erődváros továbbra is csatatér

A legkeményebb harcok Pokrovszk körül zajlanak. Mikola Hricenko, az Ukrán Nemzeti Gárda 4. zászlóaljának parancsnoka szerint a frontvonal itt rendkívül dinamikus:

egy 5–10 kilométeres sávban a területek szinte folyamatosan gazdát cserélnek.

Beszámolója szerint az orosz túlerő drámai, a védőknek tízszeres létszámmal kell szembenézniük.

Hricenko kiemelte: Pokrovszk ma a modern drónháború mintapéldája. A csaták intenzitása, a folyamatos mozgás és a pilóta nélküli eszközök dominanciája új szintre emeli a hadviselést.

Az orosz cél egyértelmű: a város bekerítése és a maradék ukrán védelem teljes felőrlése. Moszkva szerint kilenc ukrán ellentámadást vertek vissza a térségben, súlyos veszteségeket okozva.

A pokrovszki front ma a háború egyik legvéresebb és legkiszámíthatatlanabb epicentruma, ahol a béketárgyalások újabb lendülete ellenére sem csillapodik az öldöklő küzdelem.

***

Fotó: X

Tuners
2025. november 26. 16:14
Nasi12 2025. november 26. 14:39 (…) Az őszi köd is neheziti a tisztán látást. (…) Az volt a legjobb magyarázkodás ukrán részről. 😀 "Még mindig a miénk lenne, csak hát a köd " Szóval most már tudjuk. A ruszkik csak a köd miatt törnek előre, Az ukránok meg csak a szederindák miatt NEM. 🤪
akitiosz
2025. november 26. 15:53
Ez az újság képtelen ábrázolni a korrekt és aktuális fronthelyzetet és azt is tiltja, hogy ezt az újság olvasói tegyék meg az újság dologozói helyett. Pokrovszkban már régóta nyugalom van, az ukrán megszállást túlélt felszabadított lakosság boldog. youtube.com/watch?v=VLIp_KphoJU
SCsá
2025. november 26. 15:50
Csak akkor lesz béke, ha az ukrán nép felkoncolja zselét, mint ahogy a szőrös talpúak csaucseszkut.
hexahelicene
2025. november 26. 15:42
"Az ukrán erők újabb nagyszabású támadást indítottak" Szopassátok anyátokat bazmeg, a katlanban mindenkit kinyírnak az oroszok. Nem tudom honnan szopjátok a faszt az ukrán propagandára, brüsszelből vagy anyátokból, de ideje lenne befejezni az ukránnáci dezinformációs műveleteteket, amivel félretájékoztatjátok a magyar közvéleményt basszátok meg.
