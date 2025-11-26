Pokrovszki pokol: nem csökken a harcok hevessége

Az ukrán erők újabb nagyszabású támadást indítottak Oroszország stratégiai hadiipari és energetikai infrastruktúrája ellen – írja az orosz–ukrán háború legújabb fejleményei kapcsán az MTI nyomán a Magyar Nemzet.

Az orosz hadsereg egyik katonája kitűzi az orosz zászlót Pokrovszk egyik középületére

Forrás: X

A vezérkar beszámolója szerint súlyos károkat okoztak a G. M. Berijevről elnevezett TANTK repülőgép-javító üzemben – ahol az A–50-es légtérellenőrző gépek és a Tu–95MS bombázók karbantartása zajlik –, valamint a Molnyija–Atlant Aero dróngyártó vállalatnál. A támadás során egy A–60-as kísérleti repülőgép is megsérülhetett.