Pokrovszki pokol: nem csökken a harcok hevessége

Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg
Megnyílt az út a további előrenyomulás előtt.
Hiába került látható közelségbe a békefolyamat, a harcok hevessége nem csillapodik az orosz–ukrán fronton.
Az ukrán erők újabb nagyszabású támadást indítottak Oroszország stratégiai hadiipari és energetikai infrastruktúrája ellen – írja az orosz–ukrán háború legújabb fejleményei kapcsán az MTI nyomán a Magyar Nemzet.
A vezérkar beszámolója szerint súlyos károkat okoztak a G. M. Berijevről elnevezett TANTK repülőgép-javító üzemben – ahol az A–50-es légtérellenőrző gépek és a Tu–95MS bombázók karbantartása zajlik –, valamint a Molnyija–Atlant Aero dróngyártó vállalatnál. A támadás során egy A–60-as kísérleti repülőgép is megsérülhetett.
Ezzel párhuzamosan az ukrán drónok az orosz energiaszektort is célba vették:
A Kaszpi Csővezeték Konzorcium megerősítette, hogy az egyik adminisztratív épületük megsérült, emiatt részben le kellett állítani a rakománykezelést. Ukrajnai források szerint Neptun robotrepülőgépeket és Barsz drónokat vetettek be, és sikerült megsemmisíteniük egy Sz–400-as légvédelmi indítóállást is.
Moszkva azonnal megtorlással reagált:
„precíziós fegyverekkel”, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtottak végre tömeges csapást ukrán célpontok ellen.
Az orosz védelmi minisztérium ezt válaszként értékelte az orosz polgári infrastruktúra elleni támadásokra. Állításuk szerint négy frontszakaszon előretörtek, és elfoglalták a donyecki Ivanopillját.
A napi ukrán veszteséget 1345 főben adták meg, emellett
Az orosz erők Kijevre is csapást mértek: találat érte a Novus szupermarketlánc 50 ezer négyzetméteres logisztikai központját, ahol négy sofőr életét vesztette, öten pedig megsebesültek.
A legkeményebb harcok Pokrovszk körül zajlanak. Mikola Hricenko, az Ukrán Nemzeti Gárda 4. zászlóaljának parancsnoka szerint a frontvonal itt rendkívül dinamikus:
egy 5–10 kilométeres sávban a területek szinte folyamatosan gazdát cserélnek.
Beszámolója szerint az orosz túlerő drámai, a védőknek tízszeres létszámmal kell szembenézniük.
Hricenko kiemelte: Pokrovszk ma a modern drónháború mintapéldája. A csaták intenzitása, a folyamatos mozgás és a pilóta nélküli eszközök dominanciája új szintre emeli a hadviselést.
Úgy tűnik az ukránok elvesztették a várost, de ezt Kijev még nem erősítette meg.
Az orosz cél egyértelmű: a város bekerítése és a maradék ukrán védelem teljes felőrlése. Moszkva szerint kilenc ukrán ellentámadást vertek vissza a térségben, súlyos veszteségeket okozva.
Pokrovszkra összpontosít Ukrajna, ezt használja ki Oroszország.
A pokrovszki front ma a háború egyik legvéresebb és legkiszámíthatatlanabb epicentruma, ahol a béketárgyalások újabb lendülete ellenére sem csillapodik az öldöklő küzdelem.
Fotó: X