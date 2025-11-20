Közel a vég: már orosz katonák sétálnak Pokrovszk romjai közt

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közzétett egy videót, amelyen katonái szabadon mozognak az ukrán Pokrovszk város déli részén, és elhagyatott utcákon járőröznek, amelyek mentén elszenesedett lakóházak sorakoznak – számolt be a Reuters.

Oroszország több mint egy éve ostromolja Pokrovszkot, és kétirányú támadással próbálja bekeríteni és veszélyeztetni az utánpótlási vonalakat. Az orosz térképek most már a várost orosz ellenőrzés alatt mutatják.

Az ukrán térképek Pokrovszkot semleges zónaként jelölik, amely egyik fél ellenőrzése alatt sem áll.