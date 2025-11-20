Ft
Pokrovszk Donyeck Kramatorszk

Közel a vég: már orosz katonák sétálnak Pokrovszk romjai közt

2025. november 20. 20:50

Úgy tűnik az ukránok elvesztették a várost, de ezt Kijev még nem erősítette meg.

2025. november 20. 20:50
Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közzétett egy videót, amelyen katonái szabadon mozognak az ukrán Pokrovszk város déli részén, és elhagyatott utcákon járőröznek, amelyek mentén elszenesedett lakóházak sorakoznak – számolt be a Reuters.

Oroszország több mint egy éve ostromolja Pokrovszkot, és kétirányú támadással próbálja bekeríteni és veszélyeztetni az utánpótlási vonalakat. Az orosz térképek most már a várost orosz ellenőrzés alatt mutatják.

Az ukrán térképek Pokrovszkot semleges zónaként jelölik, amely egyik fél ellenőrzése alatt sem áll.

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Moszkva szerint Pokrovszk elfoglalása, amelyet az orosz média „Donyeck kapujának” nevez, lehetőséget adna arra, hogy észak felé haladjanak a Donyeck régióban még ukrán ellenőrzés alatt álló két legnagyobb város, Kramatorszk és Szlovjanszk felé.

A videón Pokrovszk déli részén orosz katonák láthatók, akik ellenállás nélkül sétálnak az üres utcákon. 

A felvételeken nem látható, hogy bármilyen támadás érné őket.

A megfeketedett és félig lerombolt épületek ablakai és ajtói összetörve lógnak. A bombák letépték az ezüstös nyírfák ágait. Még a gyalogos átkelőhelyek jelzőtáblái is megrongálódtak és meghajlottak. 

A videó: 

Nyitókép: X

Ludovico_Castiglione
2025. november 21. 08:18
"figyelő4322 2025. november 20. 22:55 Teljességgel egyet lehet ezekkel a pontokkal érteni!" Hahaha, egyetérteni? Az egyik orosz Telegram blogon láttam erre egy frappáns kommentet: "wet US dreams" - kb. ennyi. Az oroszok ezt nem fogadják el. Területek: Fel kellene adniuk Herszont és Zaporozsjét? Most, amikor hamarosan amúgy is megszerzik? És amikor Harkov, Szumi és Dnyepropetrovszk megyékből is elfoglaltak már egy részt? Inkább Odessza es Transznisztria a kérdés, hogy adják-e szép szóval, vagy el kell venni erővel. Lefoglalt orosz vagyon: Na ez a legdurvább. Trump lényegében azt mondja az oroszoknak: elloptam a pénzeteket, befektetem Ukrajnában, és nagyvonalúan megengedem nektek, hogy ebben kisebbségi partnerként részt vegyetek. Ez szerinted elfogadható???
Unknown
2025. november 21. 08:07
A dolgok csak akkor történnek történtek meg, ha az ukránok is bejelentik? Talán a holdraszállásal kapcsolatban is nyilatkozattételre kellene őket kérni? Kedves Madndiner! Át kellene gondolni ezt a balosodó politikát. Lehetne úgy is csinálni, hogy pl ilyen senki által nem kért alcímet mellőzik. Értjük, hogy meg kell felelni azoknak akik a pénz adják, de ez lehet intelligensen is csinálni, nem csak úgy ahogy a szélsőbalosok csinálják.
uranvaros
2025. november 21. 02:26
Ocsmány fogalmazás. Kritikán aluli Mandiner.
starmind
2025. november 21. 01:26
Már ennek a háborúnak az elején közel volt a vég, csak egy mocskos (angolszász) elit tőlünk nyugatabbra úgy határozott, hogy folytatni kell az öldöklést. Ezzel pénzt, pénzt és sok pénzt kerestek.
