Közel a vég: már orosz katonák sétálnak Pokrovszk romjai közt

Kijev készen áll, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal a béketervről
Az ukránok azt nyilatkozták, hogy számítanak rá, hogy Trump és Zelenszkij hamarosan beszélnek vele telefonon.
Úgy tűnik az ukránok elvesztették a várost, de ezt Kijev még nem erősítette meg.
Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közzétett egy videót, amelyen katonái szabadon mozognak az ukrán Pokrovszk város déli részén, és elhagyatott utcákon járőröznek, amelyek mentén elszenesedett lakóházak sorakoznak – számolt be a Reuters.
Oroszország több mint egy éve ostromolja Pokrovszkot, és kétirányú támadással próbálja bekeríteni és veszélyeztetni az utánpótlási vonalakat. Az orosz térképek most már a várost orosz ellenőrzés alatt mutatják.
Az ukrán térképek Pokrovszkot semleges zónaként jelölik, amely egyik fél ellenőrzése alatt sem áll.
Moszkva szerint Pokrovszk elfoglalása, amelyet az orosz média „Donyeck kapujának” nevez, lehetőséget adna arra, hogy észak felé haladjanak a Donyeck régióban még ukrán ellenőrzés alatt álló két legnagyobb város, Kramatorszk és Szlovjanszk felé.
A videón Pokrovszk déli részén orosz katonák láthatók, akik ellenállás nélkül sétálnak az üres utcákon.
A felvételeken nem látható, hogy bármilyen támadás érné őket.
A megfeketedett és félig lerombolt épületek ablakai és ajtói összetörve lógnak. A bombák letépték az ezüstös nyírfák ágait. Még a gyalogos átkelőhelyek jelzőtáblái is megrongálódtak és meghajlottak.
A videó:
Nyitókép: X
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukránok azt nyilatkozták, hogy számítanak rá, hogy Trump és Zelenszkij hamarosan beszélnek vele telefonon.