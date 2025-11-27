Megszólalt Putyin: ez a helyzet a pokrovszki pokolban

Pokrovszki pokol: nem csökken a harcok hevessége
Hiába került látható közelségbe a békefolyamat, a harcok hevessége nem csillapodik az orosz–ukrán fronton.
„Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt” – jelentette ki az orosz elnök.
Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóját követően Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.
Az államfő szerint az orosz hadsereg számára minden fronton „pozitív a dinamika”, a műveleti területeken az előrenyomulás üteme gyorsul, az orosz erők Sziverszkért harcolnak, szinte teljes ellenőrzésük alá vonták Vovcsanszkot, és másfél kilométerre megközelítették Huljajpoljét. Mint mondta, az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.
„Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények.
Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt”
– hangoztatta Vlagyimir Putyin, aki szerint az ukrán fél csupán októberben több mint 47 ezer embert veszített, és egyre nő a különbség a veszteség és a Kijev által a harci övezetbe küldött katonák száma között, azonkívül a dezertálási ráta aránya nagyon magas.
Elmondta, hogy Moszkva tanulmányozta az ukrajnai rendezésre vonatkozó eredeti amerikai tervet, majd a genfi amerikai-ukrán találkozó utáni változatot. Leszögezte, hogy ez nem szerződéstervezet, csak egy lista a megvitatandó kérdésekről. Ismételten egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az amerikai kezdeményezés alapjául szolgálhat a jövőbeli megállapodásoknak, de, mint mondta, ezt le kell fordítani a diplomácia nyelvére.
Le kell ülni, és komolyan meg kell vitatni, ott minden szó számít”
– fogalmazott.
Megerősítette, hogy a jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Ezen Oroszországot külügyminisztériumi tisztségviselők és Vlagyimir Megyinszkij elnöki megbízott képviselik majd.
(MTI)
Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP