Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóját követően Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Az államfő szerint az orosz hadsereg számára minden fronton „pozitív a dinamika”, a műveleti területeken az előrenyomulás üteme gyorsul, az orosz erők Sziverszkért harcolnak, szinte teljes ellenőrzésük alá vonták Vovcsanszkot, és másfél kilométerre megközelítették Huljajpoljét. Mint mondta, az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.