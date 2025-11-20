Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Washington Oroszország Volodimir Zelenszkij tervezet

Kijev készen áll, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal a béketervről

2025. november 20. 20:11

Az ukránok azt nyilatkozták, hogy számítanak rá, hogy Trump és Zelenszkij hamarosan beszélnek vele telefonon.

2025. november 20. 20:11
null

Ukrajna csütörtökön közölte, hogy megkapta az Egyesült Államok „tervezetét”, amely javaslatokat tartalmaz az Oroszországgal folytatott háború befejezésére, és készen áll arra, hogy Washingtonnal egyeztessen a tartalmáról – írja az Euractiv. 

„Ukrajna elnöke hivatalosan megkapta az amerikai fél tervezetét, amely az amerikai fél értékelése szerint új lendületet adhat a diplomáciának” 

– közölte Volodimir Zelenszkij hivatala egy nyilatkozatban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A hírek szerint a terv pontjai közt szerepel, hogy Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak, és korlátozza hadseregének méretét.

A kijevi amerikai katonai tisztviselőkkel tartott találkozót követően Zelenszkij irodája közölte: „megállapodtak abban, hogy a terv pontjain dolgoznak, hogy a háború méltóságteljes befejezését biztosítsák”.

„Most készek vagyunk konstruktív együttműködésre az amerikai féllel, valamint európai és világszerte működő partnereinkkel, hogy eredményként békét érjünk el” 

– tette hozzá.

Kijev szerint a következő napokban várható Zelenszkij és Trump telefonbeszélgetése.

Nyitókép: JOSE COLON / ANADOLU / Anadolu via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 


 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. november 20. 22:15
Zelenszkij irodája közölte: „megállapodtak abban, hogy a terv pontjain dolgoznak, hogy a háború méltóságteljes befejezését biztosítsák”. Az amerikaiak 28 pontos békejavaslata „súlyos aggodalmakat kelt” Európában és Kijevben, mert ők csak Oroszország feltétel nélküli megadását gondolják csak elfogadhatónak (méltóságteljesnek).
Válasz erre
6
0
Robert-N
2025. november 20. 22:02
A rosseb ezeket az ásókat, a fene se gondúta.
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2025. november 20. 21:52
Az a tényállás, hogy az oroszok megbaszták az ukránnácikat.
Válasz erre
6
0
Error404PageNotFound
•••
2025. november 20. 21:42 Szerkesztve
Nem azt mondták, Zé. Ott kell aláírni.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!