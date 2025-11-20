Kijev készen áll, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal a béketervről

A hírek szerint a terv pontjai közt szerepel, hogy Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak, és korlátozza hadseregének méretét.

A kijevi amerikai katonai tisztviselőkkel tartott találkozót követően Zelenszkij irodája közölte: „megállapodtak abban, hogy a terv pontjain dolgoznak, hogy a háború méltóságteljes befejezését biztosítsák”.