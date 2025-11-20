Kijev készen áll, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal a béketervről

Ég a ház Zelenszkij körül, de az Economist üzenete mindenkit sokkolt! (VIDEÓ)
A lap egy véleménycikket publikált, amelyben félresöpörték a korrupciós botrányt, hiszen mint írják: az ország mindig is korrupt volt.
Az ukránok azt nyilatkozták, hogy számítanak rá, hogy Trump és Zelenszkij hamarosan beszélnek vele telefonon.
Ukrajna csütörtökön közölte, hogy megkapta az Egyesült Államok „tervezetét”, amely javaslatokat tartalmaz az Oroszországgal folytatott háború befejezésére, és készen áll arra, hogy Washingtonnal egyeztessen a tartalmáról – írja az Euractiv.
„Ukrajna elnöke hivatalosan megkapta az amerikai fél tervezetét, amely az amerikai fél értékelése szerint új lendületet adhat a diplomáciának”
– közölte Volodimir Zelenszkij hivatala egy nyilatkozatban.
A hírek szerint a terv pontjai közt szerepel, hogy Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak, és korlátozza hadseregének méretét.
A kijevi amerikai katonai tisztviselőkkel tartott találkozót követően Zelenszkij irodája közölte: „megállapodtak abban, hogy a terv pontjain dolgoznak, hogy a háború méltóságteljes befejezését biztosítsák”.
„Most készek vagyunk konstruktív együttműködésre az amerikai féllel, valamint európai és világszerte működő partnereinkkel, hogy eredményként békét érjünk el”
– tette hozzá.
Kijev szerint a következő napokban várható Zelenszkij és Trump telefonbeszélgetése.
Nyitókép: JOSE COLON / ANADOLU / Anadolu via AFP
