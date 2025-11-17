Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad
A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.
Pokrovszkra összpontosít Ukrajna, ezt használja ki Oroszország.
A The Telegraph arról ír elemzésében, hogy Oroszország több Délnyugat-Ukrajnában fekvő települést foglalna el:
Putyin csapatai kihasználnák azt, hogy az ukránok Pokrovszk megvédésére összpontosítanak,
Kijevnek Zaporizzsja szempontjából azonban lenne fontos az oroszok megállítása az érintett területen, de nincs elég emberük. A brit lap szerint az ukrán csapatok északi irányba csoportosítják át erőiket Pokrovszk orosz támadása (elfoglalása?) miatt, így a front délkeleti része válhat sebezhetővé, míg az oroszok hat hét alatt körülbelül 30 kilométert haladtak előre a donyecki régióban.
Hangsúlyozzák:
az orosz hadsereg „csendesebben”, könnyebben hódítja meg azokat a területeket, ahol kisebb létszámban vannak jelen az ukránok,
de Moszkva tömeges offenzívát indított a helyi drónüzemeltetők ellen is.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
Újra nagyot ment a The Guardian.
Ukrajnának a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.
A szankciómentesség időkorlát nélküli, a többi csupán technikai kérdés, vagyis játék a szavakkal.