11. 17.
hétfő
Pokrovszk Ukrajna Moszkva orosz-ukrán háború Oroszország Zaporizzsja

Közeledünk a háború végéhez: elsöprő sikere van az orosz stratégiának, szétzilálják az ukránokat

2025. november 17. 08:27

Pokrovszkra összpontosít Ukrajna, ezt használja ki Oroszország.

2025. november 17. 08:27
null

A The Telegraph arról ír elemzésében, hogy Oroszország több Délnyugat-Ukrajnában fekvő települést foglalna el: 

Putyin csapatai kihasználnák azt, hogy az ukránok Pokrovszk megvédésére összpontosítanak, 

Kijevnek Zaporizzsja szempontjából azonban lenne fontos az oroszok megállítása az érintett területen, de nincs elég emberük. A brit lap szerint az ukrán csapatok északi irányba csoportosítják át erőiket Pokrovszk orosz támadása (elfoglalása?) miatt, így a front délkeleti része válhat sebezhetővé, míg az oroszok hat hét alatt körülbelül 30 kilométert haladtak előre a donyecki régióban.

Hangsúlyozzák: 

az orosz hadsereg „csendesebben”, könnyebben hódítja meg azokat a területeket, ahol kisebb létszámban vannak jelen az ukránok,

 de Moszkva tömeges offenzívát indított a helyi drónüzemeltetők ellen is. 

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

