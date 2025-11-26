Varga Barnabást kinézték maguknak a törökök

Fenerbahce–FTC: a legnehezebb El-meccsükre készülnek a törökök az idényben

A házigazdák olasz-német vezetőedzője, Domenico Tedesco szerint a számok nem hazudnak, az FTC nem véletlenül szerepel jól a második számú kontinentális kupasorozatban.

„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb riválissal csapunk össze

– jegyezte meg Tedesco a Nemzeti Sport tudósítása alapján. – A Ferencváros vertikális, direkt játékot erőltet, olyan futballistákkal, akik vezetik a statisztikákat. Varga Barnabásnak például a fejjátéka kiemelkedő, de mások mellett említhetném Naby Keitát is, aki megannyi címet nyert a Liverpoollal és korábbi klubomnál, a Leipzignél is szerepelt. Számunkra ez egy fontos, nehéz meccs lesz, úgyhogy az első másodperctől kezdve készen kell állnunk.”

Az NS azt írja, a találkozót felvezető szerdai sajtótájékoztatón a török média munkatársa arról kérdezte a hazaiak 40 éves szakvezetőjét, hogy mi lehet az ellenszer a magyar gárda beadásaira.