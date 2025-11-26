Varga Barnabást kinézték maguknak a törökök

Megismerte a világ a fiatal magyar tehetséget, aki a magyar válogatott vezére lehet a vb-n
Isztambulban úgy vélekednek, hogy az egyik legnehezebb riválissal csapnak össze a második számú kontinentális kupasorozatban csütörtök este. A Fenerbahce–FTC labdarúgó Európa-liga-mérkőzés előtt a törökök edzője, Domenico Tedesco külön kiemelte Varga Barnabást.
Az aktuális forma alapján az eddigi legkeményebb ellenfélnek ígérkezik a Ferencváros számára a Fenerbahce, amely Isztambulban fogadja csütörtökön este a magyar bajnokot a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. A török csapat nagyszerű formában van, szeptember 24. óta nem veszített tétmérkőzést, mérlege ebben az időszakban 10 meccsen nyolc győzelem és mindössze két döntetlen.
Az El-szereplést a Dinamo Zagrebtől elszenvedett 3–1-es horvátországi vereséggel kezdte a Fener, amely aztán a francia Nice-t 2–1-re, a német VfB Stuttgartot pedig 1–0-ra győzte le otthon, míg a cseh Plzen vendégeként a legutóbbi fordulóban gól nélküli döntetlent játszott. Ezzel a 15. helyen állnak az alapszakasz tabelláján, hátrányuk csupán három pont a Fradival szemben.
A házigazdák olasz-német vezetőedzője, Domenico Tedesco szerint a számok nem hazudnak, az FTC nem véletlenül szerepel jól a második számú kontinentális kupasorozatban.
„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb riválissal csapunk össze
– jegyezte meg Tedesco a Nemzeti Sport tudósítása alapján. – A Ferencváros vertikális, direkt játékot erőltet, olyan futballistákkal, akik vezetik a statisztikákat. Varga Barnabásnak például a fejjátéka kiemelkedő, de mások mellett említhetném Naby Keitát is, aki megannyi címet nyert a Liverpoollal és korábbi klubomnál, a Leipzignél is szerepelt. Számunkra ez egy fontos, nehéz meccs lesz, úgyhogy az első másodperctől kezdve készen kell állnunk.”
Az NS azt írja, a találkozót felvezető szerdai sajtótájékoztatón a török média munkatársa arról kérdezte a hazaiak 40 éves szakvezetőjét, hogy mi lehet az ellenszer a magyar gárda beadásaira.
Nemcsak a beadásokról van szó, hanem a hátulról történő építkezésről is, ellenfelünk célja valamilyen módon megtalálni Varga Barnabást. Ő nyeri a legtöbb támadó párharcot Európában, fantasztikusan olvassa a labda ívét, érzi a hosszú passzokat. Tudja, mikor kell emelkedni és hogyan kell ugrani. Azt hiszem, a góljainak harminc százalékát fejjel szerezte, szóval jól kell védekeznünk ellene.
Apróságok dönthetnek, sok múlik majd azon, hogy megakadályozzuk a vendégeket a beadásokban, és tudnunk kell a dolgunkat, ha mégis a tizenhatosunkon belülre érkezne a labda. Emberfogást kell alkalmaznunk, folyamatosan ott kell lennünk az ellenfél sarkában. Éberségre és jó mentalitásra lesz szükség, hogy ha helyzet van, tisztázzunk. Mindent megbeszéltünk a srácokkal, kedden elemeztünk, de meglátjuk, mit mutatunk majd a pályán” – közölte Domenico Tedesco.
Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló, csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben a Mandineren.
