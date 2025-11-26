Elképesztő szavakkal vette védelmébe Magyarországot az AfD-s EP-képviselő (VIDEÓ)
Mary Khan-Hohloch szerint Németországot valóban lenne miért elmarasztalni a jogállamisági kérdések kapcsán.
Így már érthető.
„Ritka pillanat! Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.
A német képviselő AfD-s. Így már érthető.”
