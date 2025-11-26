Ft
Bayer Zsolt AfD Európai Parlament

Ritka pillanat

2025. november 26. 16:41

Így már érthető.

2025. november 26. 16:41
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ritka pillanat! Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A német képviselő AfD-s. Így már érthető.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. november 26. 18:57
"cirmos" szarospetinyalonc idesanyja és a rokon nénik azon imádkoztak anno, hogy sokat szopjon a kis cirmike. Hát nem bejött?! 15 és fél éve szopik, mint a torkosborz.
Válasz erre
0
0
szendreila-4
2025. november 26. 17:46
Gyönyörű ez a lány,de a lelke a legszebb.
Válasz erre
3
0
2025. november 26. 17:30
"A német képviselő AfD-s. Így már érthető.” Jobban örülnék, ha egy felébredt néppárti, zöld vagy szoci képviselő tenné meg ugyanezt. Az lenne a ritka és felemelő pillanat. Egy afd-s-től csak a szokásos, bármennyire is jólesik.
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. november 26. 17:28
Nem a pillanat a ritka! Hanem az, hogy egy bevándorló hátterű nő AfD-s és jobban képviseli a németek érdekeit, mint a hochnácik!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!