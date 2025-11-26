Ft
Liverpool Bajnokok Ligája PSV Eindhoven Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Videón Szoboszlai és Szalah különversenye – majdnem pofára esés lett a vége

2025. november 26. 15:41

A Liverpool klasszisai nagy igyekezetükben még edzésen is felszántják a gyepet. A PSV elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt így tett a két magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is...

2025. november 26. 15:41
A Liverpool edzéseit elnézegetve a játékosok hangulatára egyelőre nem nyomta rá a bélyegét a csapat szenvedése: a PSV Eindhoven elleni szerda esti Bajnokok Ligája-összecsapást megelőző tréningek is a munka és a jókedv jegyében teltek.

Igaz, a szörnyű forma sokkal inkább a bajnokságra igaz, mintsem a BL-re, hiszen az első számú európai kupasorozatban három győzelemmel és egy vereséggel állnak jelenleg a Vörösök, szemben a Premier League-ben bemutatott zuhanórepülésükkel, az utóbbi hét bajnokin begyűjtött hat vereségükkel és 12. helyükkel. 

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah gondoskodott a jó hangulatról a Liverpool edzésén (Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne)

Szoboszlai és Kerkez is túlságosan igyekezett...

A keddi edzésen az egyik gyakorlat az egy-egy elleni versenyfutás volt oda-vissza, gyors fordulással, ennek többen is „áldozatul estek”: a közösségi médiára feltöltött felvételek alapján például a Mohamed Szalah ellen futó Szoboszlai Dominik, majd a következő körben Kerkez Milos is elcsúszott nagy igyekezetében. Érdekesség, hogy amíg a magyar játékmester azon kevesek közé tartozik, akinek az idei bukdácsoló Liverpoolban is betonbiztos a pozíciója, addig a hozzászólók közül többen is megjegyzik, hogy 

Szalahnak már nem a kezdőben kellene helyet kapnia, neki és a csapatnak is sokkal hasznosabb lenne, ha csereként állítaná be Arne Slot...

Szerda este 21 órától meglátjuk – sajnos ezúttal sem a televízióban, legfeljebb az RTL+ internetes streamingplatformján. 

MTI/AP/PA/Peter Byrne

