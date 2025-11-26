Videón Szoboszlai és Szalah különversenye – majdnem pofára esés lett a vége

A Liverpool edzéseit elnézegetve a játékosok hangulatára egyelőre nem nyomta rá a bélyegét a csapat szenvedése: a PSV Eindhoven elleni szerda esti Bajnokok Ligája-összecsapást megelőző tréningek is a munka és a jókedv jegyében teltek.

Igaz, a szörnyű forma sokkal inkább a bajnokságra igaz, mintsem a BL-re, hiszen az első számú európai kupasorozatban három győzelemmel és egy vereséggel állnak jelenleg a Vörösök, szemben a Premier League-ben bemutatott zuhanórepülésükkel, az utóbbi hét bajnokin begyűjtött hat vereségükkel és 12. helyükkel.