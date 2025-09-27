Ft
09. 27.
szombat
09. 27.
szombat
Szerintem ne bajlódjon a Tisza ezzel a castinggal

2025. szeptember 27. 20:37

A színjátékuk forgatókönyve úgyis top secret, mégcsak nem is idehaza írják, miért kéne tájékoztatni a nagyérdeműt épp a fellépő színészek, mutatványosok kilétéről?

2025. szeptember 27. 20:37
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
„Szerintem ne bajlódjon a Tisza ezzel a castinggal, mrX vagy mrsY, nem teljesen mindegy? 

A színjátékuk forgatókönyve úgyis top secret, mégcsak nem is idehaza írják, a rendező személye is homályban, miért kéne tájékoztatni a nagyérdeműt épp a fellépő színészek, mutatványosok kilétéről?

A rájuk ikszelők áprilisig csak szépen lájkolják a premier előtti ordító reklámokat, kövessék engedelmesen az eltökélt plakátarcot!

Csak a kedves nézőknek aztán majd nehogy kicsússzon a pattogatott kukorica a kezükből, mikor az első filmkockák után felocsúdnak, hogy ők nagyon nem ilyen mozira váltottak jegyet…”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

