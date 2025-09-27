Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
A színjátékuk forgatókönyve úgyis top secret, mégcsak nem is idehaza írják, miért kéne tájékoztatni a nagyérdeműt épp a fellépő színészek, mutatványosok kilétéről?
„Szerintem ne bajlódjon a Tisza ezzel a castinggal, mrX vagy mrsY, nem teljesen mindegy?
A színjátékuk forgatókönyve úgyis top secret, mégcsak nem is idehaza írják, a rendező személye is homályban, miért kéne tájékoztatni a nagyérdeműt épp a fellépő színészek, mutatványosok kilétéről?
A rájuk ikszelők áprilisig csak szépen lájkolják a premier előtti ordító reklámokat, kövessék engedelmesen az eltökélt plakátarcot!
Csak a kedves nézőknek aztán majd nehogy kicsússzon a pattogatott kukorica a kezükből, mikor az első filmkockák után felocsúdnak, hogy ők nagyon nem ilyen mozira váltottak jegyet…”
