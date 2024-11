Eretnek az, aki hisz Hugh Grant hazugságainak

Más kérdés, hogy Hugh Grant mindig is Hugh Grant marad, így van benne valami ismerős, lezser és mégis angolosan arisztokratikus báj, amivel azért bizonyos szerepekben (például a Tudhattad volna és most az Eretnek) ugyanúgy ráhozza az emberre a frászt. A két (eredetileg valóban mormon és vallásos neveltetésű) színésznő is kiváló választás volt a filmhez, ami így mindennel együtt be is került az idei kedvenceim közé.

A 110 perces Eretnek november 21-től nézhető meg a magyar mozikban, megtekintése 16 éven aluliaknak nem ajánlott.