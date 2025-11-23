Ébredj HÉTFŐN is a VEKKERREL – Újra itt a MANDINER reggeli közéleti műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Indulhat a Brüsszel-Faktor: így reagáltak a Tisza Párt jelöltjeire Von der Leyenék (VIDEÓ)
A mesterséges intelligenciával készült felvételen egy képzeletbeli tehetségkutató jelenik meg.
Ismét várunk a hét első reggelén! Könnyed hangulatban, élőben megvitathatod az aktuális közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival!
A Vekkerben hétfőn is átbeszéljük az elmúlt napok legizgalmasabb közéleti témáit. Érdekességekben, meglepő kijelentésekben és jelenségekben a legfrissebb adásban sem lesz hiány.
Természetesen megvitatjuk, hogy Brüsszel, hogy áll a magyar egyetemekhez, szó lesz egy sokkoló tankönyvről, Tarr Zoltánról, és új döbbenetes kijelentéseiről, a kormányT támadó, botrányos északír raptrióról és legfrissebb üzeneteikről, valamint hamarosan induló kórházi fejlesztésekről is.
Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!
Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!