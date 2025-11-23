Ft
11. 24.
hétfő
11. 24.
hétfő
Tarr Zoltán Kneecap Brüsszel tankönyv egészségügyi fejlesztés egyetem oktatás

Ébredj HÉTFŐN is a VEKKERREL – Újra itt a MANDINER reggeli közéleti műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. november 23. 18:56

Ismét várunk a hét első reggelén! Könnyed hangulatban, élőben megvitathatod az aktuális közéleti témákat a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival!

2025. november 23. 18:56
null

A Vekkerben hétfőn is átbeszéljük az elmúlt napok legizgalmasabb közéleti témáit. Érdekességekben, meglepő kijelentésekben és jelenségekben a legfrissebb adásban sem lesz hiány.

Természetesen megvitatjuk, hogy Brüsszel, hogy áll a magyar egyetemekhez, szó lesz egy sokkoló tankönyvről, Tarr Zoltánról, és új döbbenetes kijelentéseiről, a kormányT támadó, botrányos északír raptrióról és legfrissebb üzeneteikről, valamint hamarosan induló kórházi fejlesztésekről is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

 

 

