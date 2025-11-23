A várakozásokkal szemben óriási meglepetés született, mivel a törvény ellenzői kerültek többségbe. Így Szlovéniában egyelőre nem lesz legális az aktív eutanázia. A nagyvárosokat leszámítva az ország szinte minden részén az ellenzők kerültek többségbe. A törvényjavaslat ellenzőinek legalább 339 205 szavazatot kellett elérniük ahhoz, hogy a törvényjavaslat megbukjon, és ezt sikerült felülmúlniuk!

Nyugat-Európában ma már rengeteg országban legális az aktív eutanázia, és sokan arra számítottak, hogy a fejlett nyugati országokhoz sorolt szlovének is így döntenek.