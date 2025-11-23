Ft
Szlovénia nyugati politika eutanázia Magyarország

Rég volt példa arra, hogy egy főáramúnak és trendinek tartott politikai agenda vereséget szenvedjen

2025. november 23. 21:13

Igenis érdemes felvenni a kesztyűt a trendinek és nyugatosnak vélt életellenes gondolatokkal szemben.

2025. november 23. 21:13
null
Kovács András
Kovács András
„Hatalmas életpárti győzelem született Szlovéniában!

Szlovéniában vasárnap népszavazáson döntöttek arról, hogy törvényesen engedélyezhető legyen az önkéntes, asszisztált élet befejezése bizonyos feltételekkel. Magyarul az aktív eutanázia előtt nyitottak volna utat a választók, ha a referendumon az igen voksok kerültek volna többségbe. Nagyon nehéz és kényes kérdésről van szó, de az emberek világosan elmondták az álláspontjukat.

A várakozásokkal szemben óriási meglepetés született, mivel a törvény ellenzői kerültek többségbe. Így Szlovéniában egyelőre nem lesz legális az aktív eutanázia. A nagyvárosokat leszámítva az ország szinte minden részén az ellenzők kerültek többségbe. A törvényjavaslat ellenzőinek legalább 339 205 szavazatot kellett elérniük ahhoz, hogy a törvényjavaslat megbukjon, és ezt sikerült felülmúlniuk!

Nyugat-Európában ma már rengeteg országban legális az aktív eutanázia, és sokan arra számítottak, hogy a fejlett nyugati országokhoz sorolt szlovének is így döntenek. 

Ezzel szemben a nyugati liberális eutanáziapárti nézet vereséget szenvedett! Rég volt példa arra, hogy egy főáramúnak és trendinek tartott politikai agenda vereséget szenvedjen! Most megtörtént! Mi ebből a tanulság Magyarországra nézve?

1, Igenis érdemes felvenni a kesztyűt a trendinek és nyugatosnak vélt életellenes gondolatokkal szemben és minden politikai vitát megvívni a liberálisokkal szemben!

2, Semmilyen közvélemény-kutatásnak sem szabad hinni. Ez a mostani referendum is bebizonyította, hogy a kutatásokkal szemben a döntő a választás napja, és a leadott voksok!”

Nyitókép: Jure Makovec / AFP

***

