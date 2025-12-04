Most már Ausztriában sem lehet megtéveszteni az embereket: „követnünk kell Magyarország példáját”

Most már az Európai Bizottság térfelén pattog a labda: Ausztria és Magyarország tűkön ülve várja a válaszukat
Bóka János figyelmeztette az EU-t.
Az FPÖ elnöke egyértelműen letette a garast Szlovénia, Szlovákia és Magyarország reformja mellett.
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke üdvözölte Szlovénia alkotmányos reformját, amely garantálja a készpénzhasználat jogát, és hangsúlyozta: Ausztriának is követnie kell ezt a példát – írja a The European Conservative.
Szerinte a készpénz nem csupán fizetőeszköz, hanem a személyes szabadság alapköve.
Figyelmeztetett, hogy az EU döntéshozói fokozatosan korlátozzák a készpénzt és előkészítik a digitális euró bevezetését. Magyarország már hasonló alkotmányos védelmet vezetett be, kiemelve a digitális sérülékenység kockázatait; Szlovákia pedig csak indokolt esetben engedi meg az üzleteknek a készpénzes fizetés visszautasítását. Kickl szerint ezek az országok most Európában élen járnak a készpénz védelmében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
