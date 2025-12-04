Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szlovénia Magyarország Herbert Kickl Ausztria készpénz Osztrák Szabadságpárt Európai Unió Szlovákia FPÖ

Most már Ausztriában sem lehet megtéveszteni az embereket: „követnünk kell Magyarország példáját”

2025. december 04. 20:38

Az FPÖ elnöke egyértelműen letette a garast Szlovénia, Szlovákia és Magyarország reformja mellett.

2025. december 04. 20:38
null

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke üdvözölte Szlovénia alkotmányos reformját, amely garantálja a készpénzhasználat jogát, és hangsúlyozta: Ausztriának is követnie kell ezt a példát – írja a The European Conservative.

Szerinte a készpénz nem csupán fizetőeszköz, hanem a személyes szabadság alapköve.

Figyelmeztetett, hogy az EU döntéshozói fokozatosan korlátozzák a készpénzt és előkészítik a digitális euró bevezetését. Magyarország már hasonló alkotmányos védelmet vezetett be, kiemelve a digitális sérülékenység kockázatait; Szlovákia pedig csak indokolt esetben engedi meg az üzleteknek a készpénzes fizetés visszautasítását. Kickl szerint ezek az országok most Európában élen járnak a készpénz védelmében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 04. 21:33
Lassú víz, partot mos.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. december 04. 21:16
Hát persze...viszont amikor választani kell, akkor csak a szoci, csak a zöld, csak a bal...mert nehogy hazaszerető/náci legyen a minelnök. Egye meg őket a fene.
Válasz erre
1
0
angie1
2025. december 04. 21:04
Amint megszűnik a készpénz, csak dróton rángatott bábuk vagyunk!
Válasz erre
5
0
billysparks
2025. december 04. 21:01
Tökömet sem érdekli Ausztria. Fulladjanak bele az eurójukba a vazallus államok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!