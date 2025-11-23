Sokkoló döntés előtt az ország: élet és halál között voksolnak! (VIDEÓ)

A mögöttünk hagyott hónapokban az „igen” tábor azzal érvelt, hogy a törvény lehetőséget ad a méltóságteljes halálra azok számára, akik már nem látnak perspektívát, és elviselhetetlen szenvedést élnek át. A beteg maga dönthet, mikor fejezi be életét, tehát nagy szabadságot jelent az egyén számára. A bevezetés segítheti a társadalmi párbeszédet a halállal, az orvosi etikával és az életvégi gondoskodással kapcsolatban.

Az ellenzők (köztük egyes politikusok és civil aktivisták) attól tartanak, hogy a törvény erősítheti az élet szentsége elleni kultúrát.

Vannak, akik szerint nem az asszisztált halál a megoldás, hanem inkább a palliatív ellátás fejlesztése – azaz a fájdalomcsillapítás és pszichoszociális támogatás erősítése a végstádiumú betegeknél.

Többen az esetleges visszaélésekről beszélnek, így etikai, jogi kérdések merülhetnek fel annak kapcsán, hogy mikor minősül a szenvedés „elfogadhatatlannak”, és ki dönt erről. A kampány során a baloldali kormánykoalíció a méltóságot, a végstádiumú betegek jogait hangsúlyozta, míg az ellenzék a palliatív ellátás megerősítését és az életvédelmi elveket hozta fel.

Ha a „igen” győz, akkor a törvény hatályba lép, és a segített halál (önkéntes elhalálozás) jogilag engedélyezetté válik Szlovéniában.