Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pécs Tisza Párt riportunkban Baranya vármegyében brüsszelpárti terep Puch László Mandiner baloldal

Brüsszelpártibbak, veszélyesebbek, de ezek ugyanazok – így szállta meg a baloldal a Tisza Pártot

2025. november 23. 20:15

Újjászületett az óbaloldal Baranya vármegyében, csak most Tisza Pártnak hívják őket. De ettől még veszélyesek és Brüsszel érdekeit szolgálják ki. Riportunk.

2025. november 23. 20:15
null

Pécsre mentünk, hogy utánajárjunk a Tisza Párt kaotikus jelöltállításának, a helyi szocialista kapcsolatoknak és a rejtélyes pécsi összefonódásoknak.

 A terepen azonban világossá vált, hogy a helyi baloldal újjáéledésének lehettünk szemtanúi, a szállak egészen Puch Lászlóig vezetnek.  A Tisza Párt jelöltjei, nem szerettek volna megszólalni riportunkban, de mi azért felhívtuk Ruzsa Dianát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter megtiltotta nekik.

 Lehet, hogy azért, mert őket is „agyhalottnak” tartja?

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
•••
2025. november 23. 21:06 Szerkesztve
Gyurcsánytól poloskáshoz átvándoroltak úgy tűnjenek mintha újak lennének. Módszerük változott .
Válasz erre
2
0
langyostiszasok
2025. november 23. 21:02
Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 ! Elkúrtátok ? Akkor most szopjatok is jó sokat ! 2070-ig a 20adik Orbán Kórmány és a FIDESZ 2/3 uralkodása ideje alatt !
Válasz erre
1
0
Hohokam
•••
2025. november 23. 20:58 Szerkesztve
Ruzsa Diana.... gondolom a POTE utolsó MSZMP párttitkára Ruzsa Csaba eftárs az apuka, a balhégazdag hűtlenkezeléses MSZP-s Ruzsa Csaba ex-polgármesterhelyettes meg a tesó.... ez egy ilyen többgenerációs komcsi bagázs. MSZMP - MSZP - MP
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!