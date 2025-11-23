Brüsszelpártibbak, veszélyesebbek, de ezek ugyanazok – így szállta meg a baloldal a Tisza Pártot

Ha sz*rban vagy, akkor tegyél ki valami sütős, cicás képet, aztán újra lesznek szavazóid
Peti nem vergődik, hanem süt, mert ez nyilván nem vergődés.
Újjászületett az óbaloldal Baranya vármegyében, csak most Tisza Pártnak hívják őket. De ettől még veszélyesek és Brüsszel érdekeit szolgálják ki. Riportunk.
Pécsre mentünk, hogy utánajárjunk a Tisza Párt kaotikus jelöltállításának, a helyi szocialista kapcsolatoknak és a rejtélyes pécsi összefonódásoknak.
A terepen azonban világossá vált, hogy a helyi baloldal újjáéledésének lehettünk szemtanúi, a szállak egészen Puch Lászlóig vezetnek. A Tisza Párt jelöltjei, nem szerettek volna megszólalni riportunkban, de mi azért felhívtuk Ruzsa Dianát.
Magyar Péter megtiltotta nekik.
Lehet, hogy azért, mert őket is „agyhalottnak” tartja?
