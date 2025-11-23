Senkinek nem tűnt fel, hogy illegális bevándorlóként él, szavaz és dolgozik Amerikában egy guyanai férfi

Elege lett Trumpnak a sok álhírből, az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát sürgeti
Évek óta illegális bevándorlóként élt az Egyesült Államokban egy férfi, aki szavazhatott, iskolákban dolgozhatott, sőt, még a priusza sem szúrt szemet senkinek. Most úgy tűnik, ráadául a személyiségi jogait is védi Maryland Állami Választási Bizottsága: nem adják közre sem állampolgárságát, sem nemét vagy születési évét.
Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatósága (ICE) nemrégiben őrizetbe vette a guyanai származású Ian Andre Robertset, aki – legutóbb – Iowa legnagyobb iskolai körzete, a Des Moines Public Schools iskolakörzet-vezetője volt.
A férfi 1994-ben érkezett az Egyesült Államokba, de mint kiderült, 2020 óta illegálisan tartózkodott ott; ráadásul a hatósággal is meggyűlt a baja jó néhányszor.
A közoktatásban többfelé is felelős beosztást betöltő Roberts előéletét számos bűncselekmény terheli: például kábítószer-birtoklás, engedély nélküli járművezetés vagy fegyvertartással kapcsolatos szabálysértések. Nagy felháborodást keltett, hogy
a férfi mindezeket el tudta titkolni a hatóság elől, ahogy azt is, hogy évek óta illegálisan tartózkodik az országban – csak letartóztatása után derült fény az előéletére.
A botrány tovább fokozódott, amikor Roberts Maryland állambeli választási nyilvántartási dokumentumait – merthogy regisztált demokrata választóként szerepelt abban – kitakart adatokkal hozták nyilvánosságra: nem derül ki a neme, az állampolgársága és születési dátuma sem. Konzervatív jogvédő csoportok – így a Restoring Integrity and Trust in Elections (RITE) és az American Accountability Foundation (AAF) – jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokat megismerhessék.
Roberts ellen október elején indult büntetőeljárás, mert illegális bevándorlóként lőfegyvert birtokolt.