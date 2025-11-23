Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Illegális migráns American Accountability Foundation Amerikai Egyesült Államok

Senkinek nem tűnt fel, hogy illegális bevándorlóként él, szavaz és dolgozik Amerikában egy guyanai férfi

2025. november 23. 21:03

Évek óta illegális bevándorlóként élt az Egyesült Államokban egy férfi, aki szavazhatott, iskolákban dolgozhatott, sőt, még a priusza sem szúrt szemet senkinek. Most úgy tűnik, ráadául a személyiségi jogait is védi Maryland Állami Választási Bizottsága: nem adják közre sem állampolgárságát, sem nemét vagy születési évét.

2025. november 23. 21:03
null

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatósága (ICE) nemrégiben őrizetbe vette a guyanai származású Ian Andre Robertset, aki – legutóbb – Iowa legnagyobb iskolai körzete, a Des Moines Public Schools iskolakörzet-vezetője volt. 

A férfi 1994-ben érkezett az Egyesült Államokba, de mint kiderült, 2020 óta illegálisan tartózkodott ott; ráadásul a hatósággal is meggyűlt a baja jó néhányszor. 

A közoktatásban többfelé is felelős beosztást betöltő Roberts előéletét számos bűncselekmény terheli: például kábítószer-birtoklás, engedély nélküli járművezetés vagy fegyvertartással kapcsolatos szabálysértések. Nagy felháborodást keltett, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

a férfi mindezeket el tudta titkolni a hatóság elől, ahogy azt is, hogy évek óta illegálisan tartózkodik az országban – csak letartóztatása után derült fény az előéletére.

A botrány tovább fokozódott, amikor Roberts Maryland állambeli választási nyilvántartási dokumentumait – merthogy regisztált demokrata választóként szerepelt abban – kitakart adatokkal hozták nyilvánosságra: nem derül ki a neme, az állampolgársága és születési dátuma sem. Konzervatív jogvédő csoportok – így a Restoring Integrity and Trust in Elections (RITE) és az American Accountability Foundation (AAF) – jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokat megismerhessék.

Roberts ellen október elején indult büntetőeljárás, mert illegális bevándorlóként lőfegyvert birtokolt.

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2025. november 23. 22:35
Nem adják ki a nemét? Miért, volt akinek nem egyértelmű?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 23. 22:19
Hehehe...még iskolai vezető is.🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!